Com es pot editar a la Viquipèdia amb perspectiva feminista?
El Konvent de Cal Rosal organitza aquest dissabte una jornada de reivindicació per l'escassa presència de dones i col·lectius invisibilitzats a l'enciclopèdia digital
"Al món hi ha persones de tots els gèneres fent coses importants i interessants. Històricament, s'ha esborrat a moltes dones i persones no binàries de tots els àmbits de coneixement, de l'art, de la política i de tot arreu", assegura Lucy Tcherno, comissària d'Editatona Art+Feminisme.
Aquest dissabte, el Konvent de Cal Rosal acollirà Editatona Art+Feminisme, una jornada dedicada a reduir la bretxa de gènere a la Viquipèdia i a visibilitzar les dones, persones trans i de gènere no binari en l'àmbit de l'art i la cultura. La trobada s'ha plantejat com un acte de resistència i d'amor: "Resistència envers l'estat i el patriarcat que ha invisibilitzat al llarg de tota la història", diu Tcherno, "i d'amor propi, cap a les persones que fem coses al món i que volem ser vistes i representades", afegeix.
El matí començarà amb la inauguració de l'exposició de l'artista manresana Mariona Vilaseca, i tot seguit hi haurà un taller introductori sobre com editar a la Viquipèdia. Serà un taller de presentació, en el qual s'intentarà donar a conèixer "perquè estem fent el que fem, crear consciència als assistents, i donar eines i objectius comuns per a l'acció", explica la comissària de la jornada.
Tcherno, de nom artístic, Ivana Ray Singh, explica que quan algú contribueix a l'edició de l'enciclopèdia digital, l'article "ha de passar per molts filtres, gestionats per homes blancs centreeuropeus. Sovint desestimen les aportacions perquè diuen que no és d'interès i busquen qualsevol petit error en el format per esborrar-lo de la plataforma", assegura.
Després del dinar popular, la jornada continuarà amb una actuació de l'artista suïssa Manuela Luterbacher, i tot seguit començarà la pràctica amb l'edició. "M'agradaria que les persones marxessin amb un sentiment d'empoderament, que són capaces de generar canvi en el món", expressa Tcherno. "També m'agradaria que naixessin nous interessos de com aprofitar el temps lliure, que vagi molt més enllà de fer 'scroll' al telèfon".
L’objectiu de la 'Viquimarató' és empoderar les participants per editar i crear articles a la Viquipèdia, afegir imatges a Wikimedia Commons i expandir entrades a Wikidata, contribuint així a una representació més equitativa del coneixement en línia.
La jornada començarà a 2/4 de dotze del matí i durarà fins a les 8 del vespre. És una activitat gratuïta i oberta a tothom. Només s'ha de portar l'ordinador o tauleta, i ganes d'aprendre.
Amb l'acte, comencen a escalfar motors per al pròxim cap de setmana, que celebraran A Love Supreme , un festival de música i art radical que omplirà el Konvent des del divendres 15 fins al diumenge 17 d'agost, a Cal Rosal.
