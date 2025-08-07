Llibres per recórrer Catalunya des de molts punts de vista
Selecció de títols que poden ajudar a muntar una escapada d'un dia o d'un cap de setmana arreu del país
El destí de molts catalans durant les vacances d’estiu són llocs tan llunyans com el Vietnam, Tailàndia i el Perú, tot i que també n’hi ha molts que volten pel continent europeu, des de Portugal fins als països de l’antic teló d’acer comunista. L’Instagram en va ple i pots fer la volta al món anar passant el dit: viatjar a cop d'scroll des del sofà de casa. El turisme és un dret tot i que sovint s’obliden els deures. I és que, en el fons, és gairebé una necessitat perdre de vista el nostre decorat quotidià i visitar una ciutat o un país que estigui ben lluny de casa.
Per falta de dies o de diners, tot i que també per convicció, sovint ens veiem en la necessitat de viatjar prop, allò que eufemísticament se’n diu quilòmetre zero. I no és pas un mal pla: qui no ha dit o ha sentit a dir que anem molt lluny, però no coneixem el que tenim a casa? De barcelonins que no han anat mai a la Sagrada Família n’hi ha un grapat.
Aquest reportatge vol fer de la necessitat virtut i convidar els lectors a fullejar a les pàgines dels llibres i les guies que es donen a conèixer perquè tots comparteixen Catalunya -o una part- com a raó de ser. Són propostes per fer escapades d’un sol dia o d’un cap de setmana amb excuses i motivacions ben diverses.
La muntanya sempre ha estat un destí preuat per moltes persones per fer una sortida ràpida, però des del confinament aquesta dèria s’ha accentuat. Hi ha moltes guies que proposen pujar cims, fer rutes des de refugis, excursions per visitar belleses i singularitats paisatgístiques i naturals, ...
Però hi ha molts altres interessos possibles. Per exemple: agafar el cotxe i anar a veure escenaris de rodatges de pel·lícules. O seguir les passes de la vida i l’obra de grans escriptors a través dels escenaris urbans. O fer un viatge enrere en el temps per copsar el rastre de la història, com és el cas del llibre que parla dels calls jueus. Ganes de marxar sempre n’hi ha. Propostes per fer-ho, tampoc.
Rutes a estanys excepcionals
Jordi Bastard / Sua Edizioak
21,10 euros / 144 pàgines
Els de Malniu, la Pera i Graugés són alguns dels 27 estanys catalans (la majoria a les comarques pirinenques) que l'autor ressenya per tal que tothom qui ho vulgui pugui anar-los a conèixer fent un itinerari excursionista.
Catalunya marítima
Daniel Romaní / Viena Edicions
23,50 euros / 208 pàgines
Fars, museus, drassanes i vaixells que es poden visitar testimonien el vincle dels catalans amb el mar. Aquest llibre convida a descobrir el litoral sense posar els peus a l'aigua.
Curiositats naturals a prop de Barcelona. 50 excursions
Josep Mauri Portolès / Cossetània
19,90 euros / 176 pàgines
Mig centenar de propostes per caminar tot anant a descobrir elements naturals d'aigua (gorgs, fonts, salts, ...) i pedra (coves, balmes, ponts foradats, ...) i arbres a les comarques barcelonines.
Les esglésies romàniques de la Vall de Boí
Carles Puigferrat i Oliva i Eduard Riu-Barrera (textos) i Jordi Puig (fotografies) / Triangle
16 euros / 160 pàgines
Guia de divulgació del ric patrimoni arquitectònic i històric de la Vall de Boí, que el primer any del segle va ser declarat Patrimoni de la Humanitat per la Unesco. L'obra posa en relació les esglésies amb les pintures murals que es conserven al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
Salvat, Pla, Rodoreda i Capmany. Rutes literàries per Barcelona, 2
Maria Nunes / Meteora
17 euros / 216 pàgines
La catedràtica de literatura catalana Maria Nunes va publicar tres volums amb itineraris per conèixer la vida i l'obra dels grans escriptors catalans. Autors de la talla de Pla, Rodoreda, Capmany i Papasseit són els protagonistes d'aquest llibre.
Comerços emblemàtics de Catalunya
Esteve Vilarrúbies / Efadós
28 euros / 152 pàgines
Catalunya té una àmplia geografia de centres comercials però encara més una extensa xarxa de botigues de barri i establiments amb una llarga història al darrera. El llibre explica, amb tot luxe de detall fotogràfic, les trajectòries d'aquests locals.
Excursions des de refugis de muntanya
Josep Llusà Roca / Alpina
20 euros / 140 pàgines
Els refugis que regenta la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya són el punt de partida de les excursions i ascensions que proposa l'autor, un catàleg de rutes per conèixer el país caminant-lo.
Baix Empordà. 32 rutes amb encant
Pau Roig i Ros / Farell
19 euros / 112 pàgines
Una comarca turística com el Baix Empordà té un munt de llocs de gran atractiu que es poden assaborir amb calma mentre es caminen. El segell santvicentí proposa més d'una trentena d'itineraris en aquest llibre pensant per a tots els públics.
Un viatge pels calls de Catalunya
Josep Maria Casas / Edicions de 1984
20 euros / 384 pàgines
Viatge de cinc dies pels calls més rellevants del país per recordar les vides dels catalans que van professar el judaisme i, per aquest motiu, van ser violentats i assassinats. L'empremta d'aquella cultura encara perdura.
Esmorzar de forquilla
Albert Molins Renter / Cossetània
18,50 euros / 224 pàgines
El creador de l'aplicació Esmorzapp, amb més de cinquanta mil descàrregues, signa aquest llibre que és, alhora, un compendi històric, un receptari i una guia de locals. I, sobretot, una reivindicació de la tradició culinària catalana.
La Catalunya més divertida comarca a comarca
Gina Samba / Estrella Polar
19,95 euros / 96 pàgines
Pensat per a nens i nenes d'entre 6 i 8 anys, aproximadament, aquest llibre il·lustrat explica els secrets més divertits de cada comarca i és una invitació a anar-les a conèixer des de diferents punts de vista (històric, gastronòmic, natural, cultural, ...).
Barcelona esgrafiada
Lluís Duran / Ajuntament de Barcelona
18 euros / 258 pàgines
Barcelona és un museu a l'aire lliure i un dels elements potser menys coneguts són els esgrafiats de les façanes. El llibre inclou codis QR per localitzar els edificis decorats amb aquesta tècnica emprada a la ciutat des del segle XVII.
La Catalunya emergida
Jesús Jordi Pinatella i Òscar Palau Just (textos) i Josep Maria Montaner Fontarnau (fotografies) / Cossetània
27,50 euros / 240 pàgines
Pobles com Sant Salvador de la Vedella i Sant Romà de Sau van quedar sepultats per l'aigua dels pantans i el llibre en fa memòria en una extensa crònica periodística i amb fotografies de gran intensitat.
Manresa espais perduts
Francesc Comas Closas / Zenobita
20 euros / 128 pàgines
Les ciutats estan fetes de transformacions urbanístiques i de llocs que ja no existeixen. Comas, col·laborador de Regió7 des de fa molts anys, rememora espais com Pista Castell i la plaça de toros que ja no hi són.
Cims essencials de Catalunya
Alfons Brosel i Jordà / Alpina
25 euros / 216 pàgs
La tradició excursionista dels catalans és innegable i el desig de pujar cims és una variant d’aquesta saludable dèria. L'Alpina elabora una llista de mig centenar d’ascensions a cims representatiu d’arreu del país, i fa tres nivells de dificultat. Amb mapes i fotografies.
El llibre de les muntanyes catalanes
Vanesa Freixa (text) i Anna Mongay (il·lustració) / Savanna Books
23 euros / 82 pàgs
Llibre que convida els petits a partir de 5 anys i tota la família a conèixer i trepitjar les muntanyes i les serralades del país, com el Montseny, la serra de Collserola, els Encantats i el Pedraforca. L’obra vol també divulgar els oficis, la flora, la fauna i la literatura d’aquests indrets de muntanya.
Catalunya, plató de cinema
Daniel Romaní / Viena Edicions
20 euros / 232 pàgs
Manresa és una ciutat coneguda, entre altres motius, per haver acollit el rodatge de Plácido a inicis de la dècada dels 60 del segle passat. Catalunya és plena de llocs que han estat escenaris, alguns de tanta anomenada com els espais de Girona que van viure la gravació d’uns episodis de Joc de trons. Terrassa, Tossa de Mar i, per suposat, Barcelona, són altres indrets amb pedigrí cinematogràfic.
- A Hisenda no se li escaparà ni un cafè: el sistema amb què ho controlarà tot a partir del 2026
- La Sagrada Família perd una botiga de roba de tota la vida
- «A la Cerdanya jo vaig ser un currutaco»
- Un accident amb quatre ferits obliga a tallar la C-55, a Manresa
- Alerta per forts ruixats al Berguedà, Solsonès i Alt Urgell aquesta tarda
- L’Ajuntament de Manresa limita l’horari del negoci de la carretera de Vic que ven alcohol i causa problemes al veïnat
- El Pont Cabradís: la cova amagada entre el Solsonès i el Berguedà que sembla treta de 'Parc Juràssic
- Els deutes per drogues d'interns de presons com Lledoners o Brians 2 obliguen les seves famílies a delinquir