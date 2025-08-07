Llibres per recórrer Catalunya des de molts punts de vista

Selecció de títols que poden ajudar a muntar una escapada d'un dia o d'un cap de setmana arreu del país

Les fonts del Llobregat són un dels paratges ressenyats al llibre "Curiositat naturals a prop de Barcelona" / ARXIU/DOLORS CLOTET

Toni Mata i Riu

Manresa

El destí de molts catalans durant les vacances d’estiu són llocs tan llunyans com el Vietnam, Tailàndia i el Perú, tot i que també n’hi ha molts que volten pel continent europeu, des de Portugal fins als països de l’antic teló d’acer comunista. L’Instagram en va ple i pots fer la volta al món anar passant el dit: viatjar a cop d'scroll des del sofà de casa. El turisme és un dret tot i que sovint s’obliden els deures. I és que, en el fons, és gairebé una necessitat perdre de vista el nostre decorat quotidià i visitar una ciutat o un país que estigui ben lluny de casa.

Per falta de dies o de diners, tot i que també per convicció, sovint ens veiem en la necessitat de viatjar prop, allò que eufemísticament se’n diu quilòmetre zero. I no és pas un mal pla: qui no ha dit o ha sentit a dir que anem molt lluny, però no coneixem el que tenim a casa? De barcelonins que no han anat mai a la Sagrada Família n’hi ha un grapat.

Aquest reportatge vol fer de la necessitat virtut i convidar els lectors a fullejar a les pàgines dels llibres i les guies que es donen a conèixer perquè tots comparteixen Catalunya -o una part- com a raó de ser. Són propostes per fer escapades d’un sol dia o d’un cap de setmana amb excuses i motivacions ben diverses.

La muntanya sempre ha estat un destí preuat per moltes persones per fer una sortida ràpida, però des del confinament aquesta dèria s’ha accentuat. Hi ha moltes guies que proposen pujar cims, fer rutes des de refugis, excursions per visitar belleses i singularitats paisatgístiques i naturals, ...

Però hi ha molts altres interessos possibles. Per exemple: agafar el cotxe i anar a veure escenaris de rodatges de pel·lícules. O seguir les passes de la vida i l’obra de grans escriptors a través dels escenaris urbans. O fer un viatge enrere en el temps per copsar el rastre de la història, com és el cas del llibre que parla dels calls jueus. Ganes de marxar sempre n’hi ha. Propostes per fer-ho, tampoc.

Rutes a estanys excepcionals

Jordi Bastard / Sua Edizioak

21,10 euros / 144 pàgines

Els de Malniu, la Pera i Graugés són alguns dels 27 estanys catalans (la majoria a les comarques pirinenques) que l'autor ressenya per tal que tothom qui ho vulgui pugui anar-los a conèixer fent un itinerari excursionista.

Catalunya marítima

Daniel Romaní / Viena Edicions

23,50 euros / 208 pàgines

Fars, museus, drassanes i vaixells que es poden visitar testimonien el vincle dels catalans amb el mar. Aquest llibre convida a descobrir el litoral sense posar els peus a l'aigua.

Curiositats naturals a prop de Barcelona. 50 excursions

Josep Mauri Portolès / Cossetània

19,90 euros / 176 pàgines

Mig centenar de propostes per caminar tot anant a descobrir elements naturals d'aigua (gorgs, fonts, salts, ...) i pedra (coves, balmes, ponts foradats, ...) i arbres a les comarques barcelonines.

Les esglésies romàniques de la Vall de Boí

Carles Puigferrat i Oliva i Eduard Riu-Barrera (textos) i Jordi Puig (fotografies) / Triangle

16 euros / 160 pàgines

Guia de divulgació del ric patrimoni arquitectònic i històric de la Vall de Boí, que el primer any del segle va ser declarat Patrimoni de la Humanitat per la Unesco. L'obra posa en relació les esglésies amb les pintures murals que es conserven al Museu Nacional d'Art de Catalunya.

Salvat, Pla, Rodoreda i Capmany. Rutes literàries per Barcelona, 2

Maria Nunes / Meteora

17 euros / 216 pàgines

La catedràtica de literatura catalana Maria Nunes va publicar tres volums amb itineraris per conèixer la vida i l'obra dels grans escriptors catalans. Autors de la talla de Pla, Rodoreda, Capmany i Papasseit són els protagonistes d'aquest llibre.

Comerços emblemàtics de Catalunya

Esteve Vilarrúbies / Efadós

28 euros / 152 pàgines

Catalunya té una àmplia geografia de centres comercials però encara més una extensa xarxa de botigues de barri i establiments amb una llarga història al darrera. El llibre explica, amb tot luxe de detall fotogràfic, les trajectòries d'aquests locals.

Excursions des de refugis de muntanya

Josep Llusà Roca / Alpina

20 euros / 140 pàgines

Els refugis que regenta la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya són el punt de partida de les excursions i ascensions que proposa l'autor, un catàleg de rutes per conèixer el país caminant-lo.

Baix Empordà. 32 rutes amb encant

Pau Roig i Ros / Farell

19 euros / 112 pàgines

Una comarca turística com el Baix Empordà té un munt de llocs de gran atractiu que es poden assaborir amb calma mentre es caminen. El segell santvicentí proposa més d'una trentena d'itineraris en aquest llibre pensant per a tots els públics.

Un viatge pels calls de Catalunya

Josep Maria Casas / Edicions de 1984

20 euros / 384 pàgines

Viatge de cinc dies pels calls més rellevants del país per recordar les vides dels catalans que van professar el judaisme i, per aquest motiu, van ser violentats i assassinats. L'empremta d'aquella cultura encara perdura.

Esmorzar de forquilla

Albert Molins Renter / Cossetània

18,50 euros / 224 pàgines

El creador de l'aplicació Esmorzapp, amb més de cinquanta mil descàrregues, signa aquest llibre que és, alhora, un compendi històric, un receptari i una guia de locals. I, sobretot, una reivindicació de la tradició culinària catalana.

La Catalunya més divertida comarca a comarca

Gina Samba / Estrella Polar

19,95 euros / 96 pàgines

Pensat per a nens i nenes d'entre 6 i 8 anys, aproximadament, aquest llibre il·lustrat explica els secrets més divertits de cada comarca i és una invitació a anar-les a conèixer des de diferents punts de vista (històric, gastronòmic, natural, cultural, ...).

Barcelona esgrafiada

Lluís Duran / Ajuntament de Barcelona

18 euros / 258 pàgines

Barcelona és un museu a l'aire lliure i un dels elements potser menys coneguts són els esgrafiats de les façanes. El llibre inclou codis QR per localitzar els edificis decorats amb aquesta tècnica emprada a la ciutat des del segle XVII.

La Catalunya emergida

Jesús Jordi Pinatella i Òscar Palau Just (textos) i Josep Maria Montaner Fontarnau (fotografies) / Cossetània

27,50 euros / 240 pàgines

Pobles com Sant Salvador de la Vedella i Sant Romà de Sau van quedar sepultats per l'aigua dels pantans i el llibre en fa memòria en una extensa crònica periodística i amb fotografies de gran intensitat.

Manresa espais perduts

Francesc Comas Closas / Zenobita

20 euros / 128 pàgines

Les ciutats estan fetes de transformacions urbanístiques i de llocs que ja no existeixen. Comas, col·laborador de Regió7 des de fa molts anys, rememora espais com Pista Castell i la plaça de toros que ja no hi són.

Cims essencials de Catalunya

Alfons Brosel i Jordà / Alpina

25 euros / 216 pàgs

La tradició excursionista dels catalans és innegable i el desig de pujar cims és una variant d’aquesta saludable dèria. L'Alpina elabora una llista de mig centenar d’ascensions a cims representatiu d’arreu del país, i fa tres nivells de dificultat. Amb mapes i fotografies.

El llibre de les muntanyes catalanes

Vanesa Freixa (text) i Anna Mongay (il·lustració) / Savanna Books

23 euros / 82 pàgs

Llibre que convida els petits a partir de 5 anys i tota la família a conèixer i trepitjar les muntanyes i les serralades del país, com el Montseny, la serra de Collserola, els Encantats i el Pedraforca. L’obra vol també divulgar els oficis, la flora, la fauna i la literatura d’aquests indrets de muntanya.

Catalunya, plató de cinema

Daniel Romaní / Viena Edicions

20 euros / 232 pàgs

Manresa és una ciutat coneguda, entre altres motius, per haver acollit el rodatge de Plácido a inicis de la dècada dels 60 del segle passat. Catalunya és plena de llocs que han estat escenaris, alguns de tanta anomenada com els espais de Girona que van viure la gravació d’uns episodis de Joc de trons. Terrassa, Tossa de Mar i, per suposat, Barcelona, són altres indrets amb pedigrí cinematogràfic.

