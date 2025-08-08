Entrevista | Sicus Carbonell Músic, director de cinema i director artístic del Rumba Tour Festival
«Berga és un dels llocs més ‘rumberus’ que tenim a Catalunya»
És el cantant, compositor i guitarrista principal de Sabor de Gràcia, un dels grups de referència de la rumba catalana que, primer cop en tres dècades, actuaran a Berga
El grup, reconegut amb el Premi Enderrock a la Trajectòria i amb la Creu de Sant Jordi, és el plat fort del Rumba Tour Festival que se celebra aquest cap de setmana
«Conec gent de Berga amb qui m’he anat trobant durant l’any i que m’han dit: Ostres, diu la regidora que ho torneu a fer! Vull dir que la gent ja ho espera». El que tornen a fer és el Rumba Tour Festival i qui ho explica és el seu director artístic, Sicus Carbonell (Barcelona, 1974), veu principal de Sabor de Gràcia, un dels grups més destacats de la rumba catalana, que aquest any celebra 30 anys als escenaris. Són el plat fort del festival que se celebra aquest cap de setmana a Berga. Ells actuen aquest dissbate, a les 10 de la nit, a la Plaça Viladomat.
Des d’avui i fins diumenge la capital Berguedana acull la segona edició d’un certamen itinerant que recorre diversos pobles i ciutats de Catalunya amb l’objectiu de divulgar i encomanar la rumba catalana arreu. Hi haurà concerts, tallers participatius, un mercat ‘rumbero’ i un espai de degustació gastronòmica. La iniciativa forma part de la campanya impulsada per la Plataforma per la Defensa de la Rumba Catalana per aconseguir que aquest gènere musical sigui reconegut per la UNESCO com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.
Per a Sicus Carbonell què és la rumba catalana?
Una manera de viure, una manera de fer les coses. Forma part del meu ADN. Jo no sabria viure sense la rumba catalana
D’on prové la passió per aquest gènere musical?
Jo no vinc de família d’artistes, però sí que al meu avi li agradava molt la música. A casa sempre s’escoltava la rumba catalana i el flamenc. Amb sis anys els reis em van portar una guitarra, i entre festes i ‘bodes’ gitanes vaig agafar molta afició per la rumba... I amb set anys ja començava a tocar la guitarra, de manera autodidàctica.
Com li explicaria a algú de fora de Catalunya què és la rumba catalana?
És una música d’arrel, identitària i sobretot minoritària. Perquè ho fem només una minoria, aquesta minoria que és Catalunya. La rumba catalana en concret és el moviment que es fa amb la mà a sobre la guitarra. I aquest moviment té un nom: el ventilador. Combinem un cop a la guitarra, a la fusta, és com un element de percussió, i fem un acompanyament (rasgueado). És com una fusió de música cubana, rock i flamenc. I és un moviment creat aquí, a Catalunya i només el fem els ‘rumberus’ catalans. A Andalusia fan la rumba flamenca, que té un altre tipus d'acompanyament, i també les temàtiques de les cançons són diferents.
Per què la rumba catalana hauria de ser reconeguda patrimoni de la humanitat per la UNESCO?
Per diverses raons. Primerament, és una música que té un llegat molt important, una música que és passejada per tot el món, i perquè també és una cultura. La rumba catalana, creada per en Peret, és un estil musical sorgit pels gitanos catalans, i des d’aquí, transportable a tot el món. I segona raó: perquè sigui una música reconeguda universalment i sobretot per a fer un homenatge a tots aquells ‘rumberus’: a banda de Peret, Gato Pérez i Los Amaya, a tots aquells músics que van darrere amb la percussió i toquen les ‘palmes’.
Tot i ser la rumba part de la cultura catalana, creu que hi ha gent que no la relaciona amb aquesta?
Sí. Hi ha gent que es pensa que és d’Andalusia o de Madrid... Però els gitanos fa 6 segles que som a Catalunya, i això és el que tampoc se sap. Només t’has d’entretenir mirant una mica les programacions de les festes majors. Així com hi ha la diada castellera i les havaneres, no hi ha lloc per a la rumba catalana. També en els grans festivals, en què hi ha diferents estils musicals, però no hi apareix la rumba.
Rumba Tour Festival
Sabor de Gràcia és un grup de rumba catalana format per gitanos catalans del barri barceloní. Creat per Sicus Carbonell el 1994, el primer àlbum és del 1997.
Festival: aquest divendres, dissabte i diumenge a la plaça Viladomat. Hi haurà espai de degustació i mercat rumbero, de 10 a 20 h. Aquest divendres: 19.30 h. La Rumba Blanca; 20.30 h, Rumba total; 21.30 h, Triampa Trio. Dissabte, 19 h, taller amb Sabor de Gràcia; 22 h, concert amb Sabor de Gràcia.Diumenge, 18 h, Dj Pumo; 19.30 h, sopar i bingo rumbero amb Duo Ambient.
El Rumba Tour Festival aquest any celebra la segona edició i torna, de nou, a Berga. Per què?
L’any passat a Berga em va sorprendre molt. Jo vaig ser-hi fent un taller de rumba i em va deixar parat l'elevat grau de ‘rumberus’ que hi ha fora de la comunitat gitana. Et puc dir que Berga és un lloc més ‘rumberu’ del que la gent es pensa. De fet, és un dels llocs més ‘rumberus’ que tenim a Catalunya. Per això hem volgut tornar-hi, per consolidar el festival i fer una programació molt atractiva.
Quin és el públic que espereu?
Familiar, com l’any passat. Sopar, escoltar el concert, ballar... L’aposta és per aquest públic familiar, amb una programació atractiva per a tothom i que com a molt acabi a les 12 de la nit.
Aquest any hi sereu amb Sabor de Gràcia, que celebra 30 anys.
Sí. Serà el primer cop que tocarem a Berga en 30 anys de carrera. Venim amb moltes ganes, tota la banda, 14 persones a l’escenari i dues hores de xou. Abans, farem un taller de rumba i, després, el concert a la Plaça Viladomat.
«A les festes majors hi la diada castellera i les havaneres, però no hi ha lloc per a la rumba catalana»
Com ha canviat la percepció del públic respecte de la rumba en tres dècades?
Hi ha tota una generació que em diu: «Vaig néixer i ja hi éreu». I en els concerts veig gent que venia de jove i ara ho fa amb els fills. Ens sorprèn encara veure gent jove cantant i ballant les nostres cançons, però és molt important que això passi. Perquè tot i que passa el temps, demostra que el que perdura són les cançons.
En una història de la rumba catalana, quins 5 noms no hi poden faltar?
Primordialment Peret, el personatge clau; Los Amaya; El Chacho, el primer gitano a afegir el piano a la rumba; Rumba Tres, els primers ‘rumberus’ que no eren gitanos... I te n’hauria de dir 7, si no em deixaria gent. Gato Pérez, el poeta de la rumba catalana; Gipsy Kings, els màxims exponents d’aquest gènere a escala mundial; la Dolores Vargas, la primera dona en aquest gènere... I personalment, Agustín Abellán, conegut com a ‘Chango’; un dels meus mestres ‘rumberus’. I dos referents més: el que seria la rumba més flamenca, El Pescaílla, i quant a la part artística, per la manera d’expressar-se i pels consells que em va donar, El Moncho. Són els meus referents des dels inicis.
