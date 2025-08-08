«CriminalIA», un llibre del manresà Ivan Tapia proposa la IA per resoldre crims
L’empresa manresana Cocolisto ha creat vint casos d’assassinat que s’han de solucionar amb l’ajuda de la detectiu virtual Valeria Ruiz
Marta Lentijo i Guillermo Peña també han fet possible el projecte que publica el segell editorial Lunwerg
El manresà Ivan Tapia va fundar el projecte de Cocolisto fa dotze anys amb el propòsit d’oferir experiències i «esdeveniments de team building per a empreses, institucions, ajuntaments i públic general». Tracten tota mena de jocs, «sigui per una festa de cap d’any o per una presentació de producte» i han escrit diversos llibres interactius com l’escape book de la sèrie La Casa de Papel. L’últim és "CriminalIA" (Lunwerg), una idea de Tapia, amb execució de Marta Lentijo i la col·laboració del programador Guillermo Peña. La singularitat és l’aplicació de la intel·ligència artificial per solucionar els enigmes.
El llibre posa a prova les habilitats dels lectors, i a mesura que el cas avança augmenta la dificultat. Cadascun té una fitxa amb informació, però també espais buits per omplir amb paraules o frases. Un apartat amb la descripció de la víctima, dues pàgines amb les fitxes dels sospitosos i una taula creuada per comparar les informacions recopilades sobre cada sospitós. Qui té la veritat absoluta és la Valèria Ruiz, una assistent virtual a la qual s'arriba amb un codi QR. Ella, a més, ajuda a aconseguir informació, pistes o verificar la hipòtesi.
Des de Cocolisto ja acumulen més d’una cinquantena de llibres interactius, «tenim un públic que ja està entrenat per jugar i entendre aquest tipus de mecànica», encara que "CriminalIA" va dirigit a persones de més de 16 anys i «és per a tothom a qui li agradin els reptes», reconeix Tapia.
La idea sorgeix de la curiositat per fusionar innovació tecnològica (IA) i llibres. «El primer que vam plantejar va ser com fer-lo», ja que quan els usuaris s’enfronten a un repte nou, «els costa, surten dubtes sobre com funciona el joc». Pel fet que les innovacions es poden veure com una barrera, el llibre s’ha dissenyat perquè els usuaris disposin de força informació i tinguin clar què és el que cal buscar i preguntar a la Valèria, «per això facilitem els espais per escriure».
El repte també va ser a l’hora de programar i entrenar el xatbot, «havíem de procurar que la IA donés informacions que ajudin a resoldre l’enigma» sense dir explícitament qui és l’assassí. A cada problema, la dificultat augmenta, les preguntes que pot contestar la Valèria són més concretes i això requereix que «li hagis de donar més voltes». El llibre no és per a menors de 16 anys a causa de «la complexitat d’alguns casos».
El que obre el llibre és Arquitectura mortal. Federico, de 33 anys, treballa en una oficina (falta descobrir a què es dedica), un dia es queda fins tard i acaba dessagnant-se al seu escriptori (falta saber com es fereix). «Els correus interns, les gravacions de les càmeres de seguretat i els testimonis dels companys ofereixen pistes que aconseguiràs interrogant a la Valèria», és el que hi ha escrit al final del cas. Així doncs, per començar a omplir els buits i resoldre el misteri sobre la de Federico, es fa obligatori passar pel xat d’IA.
En escanejar el QR del final de cada cas, la Valèria es presenta i pels altaveus sona la seva veu explicant com funciona el xat, «puc ajudar-te amb els perfils psicològics dels sospitosos i les seves relacions amb la víctima», diu. I finalment, recorda: «quan creguis tenir una hipòtesi escriu-me, ‘tinc una teoria».
- El súper de la carretera de Vic de Manresa tanca quan vol tot i la prohibició
- Carla Simón: «La meva mare va deixar l’heroïna i em va tenir a mi, tot i que després va arribar la putada de la sida»
- El primer premi de la Loteria Nacional d’aquest dijous deixa 330.000 euros al Bages
- José Elías revela l'error imperdonable que mai no tolera en un treballador: 'No em serveix
- La crítica d'una mare pel cost de la tornada a l'escola: 'Ens han demanat vuit llibres i no sap ni llegir ni escriure
- Les primeres empreses nascudes del projecte Artífex de Manresa s’emancipen
- Quatre propostes d'adrenalina al límit al cor de Catalunya
- Per què l'últim informe sobre l'ADN del jersei d’Helena Jubany suposa un gir per a la manresana acusada en el cas?