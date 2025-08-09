Aguilar de Segarra, Fonollosa, Rajadell i Sant Mateu divulguen el seu patrimoni
La plataforma digital patrimoniobert.cat és l’eix d’un projecte de difusió de la riquesa patrimonial de les quatre localitats bagenques creat per Laia Muns i Pere Fons, amb el programa educatiu i la recerca com a altres eixos
Laia Muns és l’actual directora de l’associació Patrimoni Obert, però fins fa uns anys ho havia sigut del Parc de la Séquia. La iniciativa del projecte és conjunta amb en Pere Fons, el president de l’entitat. Patrimoni Obert engloba els municipis de l’oest del Bages: Aguilar de Segarra, Fonollosa, Rajadell i Sant Mateu, i en total són 17 pobles (Aguilar de Segarra, Can Servitge, Canet de Fals, Camps, Castellar, Castelltallat, Coaner, Fals, Fonollosa, les Casetes, les Coromines, l’Estació, Monistrolet, Rajadell, Salo, Sant Mateu de Bages i Valls de Torroella) els que s’han unit amb el propòsit de «donar a conèixer el territori i divulgar sobre la història i el patrimoni que hi ha», explica Muns.
El model planteja com els veïns i veïnes dels pobles volen que el territori sigui concebut, com volen que la resta de persones coneguin la zona, «definim el relat i com el posem en valor», precisa la directora. No obstant això, la clau és que els ciutadans dels pobles puguin «fer d’ambaixadors», és a dir, el primer és que ells coneguin la seva riquesa patrimonial per després reivindicar-la als de fora. Per dur-lo a terme han establert tres línies de treball. Per una banda, hi ha el programa educatiu, amb l’Escola de Fonollosa, per una altra, l’arxiu documental i de recerca històrica, i finalment, la web.
Encara que tots tres eixos són clau, el talismà de Patrimoni Obert és la part de recerca i d’arxiu documental, ja que sense documents, fotografies i arxius històrics el projecte no tindria sentit. Aquesta part, però, va acompanyada de la web, «és una part també fonamental perquè la feina feta no quedi en un calaix». Patrimoniobert.cat és el seu aparador perquè es pugui conèixer el material que l’associació ha reunit en aquest any i mig que fa que treballa, «funciona també com a recurs on tothom pot consultar tant rutes que s’ofereixen al territori, com l’arxiu documental que anem actualitzant, fotografies o projectes que iniciem».
El projecte també funciona com a punt de trobada entre adults i joves. Amb el Projecte Escola, en el qual actualment només participa l’escola rural de Fonollosa, volen acostar la riquesa patrimonial i cultural als alumnes de cicle superior, «volem que quan estudiïn temes relacionats amb el medi natural o la història, puguin fer-ho a través del que tenen al voltant», subratlla Muns.
Aquest curs els estudiants de cicle superior de primària han pogut fer una excursió en bicicleta des de l’Escola fins a la vil·la romana de Sant Amanç de Viladés, el jaciment es troba tallat per la C-25 en el tram que va de Rajadell a Calaf. «És un regal saber que els nens i nenes cada cop que passin per l’eix recordaran aquesta visita», assegura la directora del projecte, «sabran que tenen això al costat de casa i s’ho sentiran seu», i afegeix que «no t’estimes allò que no coneixes».
Ja fa molts anys que hi ha un seguit d’entitats i associacions culturals que fan recerca sobre elements patrimonials, i ha estat gràcies a elles que Patrimoni Obert ha pogut créixer ràpidament. L’associació, doncs, rep el suport de més de 20 entitats, d’un munt de voluntaris que fan recerca i que s’han volgut sumar en el projecte, i també de l’administració (Ajuntaments i Diputació, principalment).
La iniciativa, que es va donar a conèixer el 21 de juny, també ho vol fer entre el públic que no sol visitar aquest tipus de webs amb informació sobre elements patrimonials. «Fer recerca, divulgar-ho i catalogar-ho és important, però també volem arribar més enllà», apunta Muns. El dia de la presentació del projecte, la trobada va ser un èxit, ja que el casal de Fals va quedar ple amb uns 220 assistents i arran d’això s’hi van sumar voluntaris. «Un noi que ara començarà el grau d’Història i Arqueologia ens va dir que li agradaria formar part de l’entitat», i com ell una altra noia que per casa té fotos i cartes que guardava el seu avi i que vol compartir. «Aquest és el futur de Patrimoni Obert», diu.
Des de la web es poden trobar altres temes d’interès. Dins de la secció Descobreix, hi ha l’apartat d’arxiu fotogràfic i documental, on a més a més, l’associació hi ha incorporat uns quants audiovisuals, «volem aprofitar els diversos recursos i formats». El dia de la presentació, es va poder veure la primera part del documental sobre la Guerra Civil a Fonollosa. La segona part es donarà a conèixer a l’octubre, i tractarà sobre la postguerra.
La web també ofereix referències de llocs per visitar. L’associació no té rutes pròpies, sinó que expliquen itineraris que ja coneixen els veïns d’aquests pobles. Un exemple és l’itinerari geològic per Fonollosa i Camps, se surt des de Fonollosa i entre camps, boscos i rieres els excursionistes poden veure Montserrat des de diversos punts. Així mateix, han creat un perfil a Wikiloc (una plataforma en línia per descobrir rutes a l’aire lliure) on hi han posat els itineraris que coneixen per la zona, «és una manera de donar a conèixer el territori i fer brillar diferents punts».
Quan parlen de patrimoni fan una mirada àmplia de tot el que tenen en aquests 17 pobles: conjunts monumentals, natura i paisatges, geologia, cultura i tradicions. En el catàleg que fa la Diputació de Barcelona sobre els elements patrimonials censats, els 4 municipis en reuneixen més de 1.276, però tot i la riquesa «tenim pocs recursos per destinar», lamenta Muns. De cara al futur l’associació vol sumar voluntaris, seguir creant identitat i fer-se seu el projecte.
