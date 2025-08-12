Una ràdio de Nova York premia la cantant de Manresa Meïa Santiago
'Sex Appeal', de l'artista manresana, creada amb el director musical de Prince, ha tingut premi en els guardons convocats per una ràdio del Bronx
La cantant i compositora, que es va establir a Nova York el 2018, torna a Catalunya el setembre amb la intenció de poder continuar el seu projecte des de casa
La celebració de la seducció i de l’empoderament femení de la cantant manresana Meïa Santiago, establerta a Nova York des del 2018, ha tingut premi. La cançó Sex appeal, que va publicar l’any passat produïda de nou per qui va ser director musical de Prince, Morris Hayes, va ser guardonada com a Millor Cançó Pop de l’Any en els LDM Music Awards, que organitza l’emissora de ràdio LDM del Bronx. Abans, el tema també havia estat premiat als Parai Musical International Awards i als MP Films Awards, en la categoria de millor vídeo musical pel jurat. Aquest dissabte, 16 d’agost, la manresana actuarà, interpretant el premiat tema i també el seu últim senzill, Love Is A Rose, al festival 7th Nothing But Women Power, dedicat al talent femení, produït i patrocinat per l’emissora novaiorquesa.
Votació popular
Sex appeal, «molt Dua Lipa, molt pop», amb arranjaments de reggae i amb reverberacions soul i funk, amb lletra i música de Santiago i Hayes (i el suport en la lletra de Clare Steffen), va fer sortir la manresana del seu registre més habitual. I va ser un encert. Sex Appeal, explica, ja havia fet un número 1 en la llista de cançons de l’any passat en l’emissora i això li assegurava la participació en el concurs: «un 80 % dels temes eren nord-americans i, la resta, d’artistes internacionals, d’Europa i Austràlia». Si estar nominada ja li va fer «molta il·lusió, imagina’t guanyar el premi!... sobretot tenint en compte que no tinc milers de seguidors com algunes de les bandes amb qui competia». I el millor, subratlla, és que és un premi atorgar per «votació popular: tant et podien votar els teus seguidors com, senzillament, els oients habituals de la ràdio». Per a la manresana, saber que «la gent ha triat Sex appeal com la millor cançó pop de l’any em va fer sentir molt agraïda. No és fàcil destacar a Nova York». La cançó es va coronar en la novena edició d’uns guardons que convoca l’emissora des de la seva creació, el 2017.
El tema premiat va ser la segona col·laboració de Meïa Santiago amb Morris Hayes, després de la també guardonada I Can’t Stay Away From You (2023) i abans del seu últim tema, publicat aquest abril, Love Is A Rose, inspirat en el poema The Gift de la poetessa nord-americana Mary Oliver. I la col·laboració entre Santiago i Hayes continuarà... però a Catalunya.
Retorn després de 7 anys
Amb el bitllet ja comprat per tornar de la seva aventura americana aquest setembre, «almenys durant una temporada», Meïa Santiago gravarà aquí nous temes amb Hayes, el primer, el pròxim octubre. Titulat Wild Ride, i a mig camí del reggae i el latin, «serà com una mena de ‘road movie’ romàntica, divertida i una mica salvatge». Veïna de Sunset Park (Brooklyn) els darrers dos anys, el seu retorn ha estat meditat. Contenta de tornar? «Contenta de tots aquests anys a Nova York, una ciutat amb molta vida, contenta de tot el que he après i de tota la gent que m’ha obert les portes. Però també amb moltes ganes de tornar, sobretot per la família i perquè la situació política aquí ara és tensa». La manresana espera «poder continuar treballant a casa, reconnectar amb el circuit català i espanyol. I mantenir els contactes que durant aquests anys he fet a Nova York amb artistes europeus, amb els quals tinc alguns projectes en marxa». Un d’aquests artistes és el londinenc Malcom Joseph, baixista de la banda que gira amb Grace Jones des de fa dues dècades i amb qui Santiago va treballar, «durant la pandèmia», en el tema City of the Last Things, «amb lletra i melodia meves i música seva. Està inclosa en l’album Ground».
Purple Party amb Hayes
L’aventura catalana de Hayes tindrà un punt culminant en la trobada que es farà el dissabte 18 d’octubre a la sala El Molino. L’organitza Purple Music, una organització que difon la música de Prince i el so de Minneapolis, i l’Escola Superior de Música Jam Session de Barcelona, en la qual la manresana col·laborarà el curs que ve com a professora associada. Les coneixences de la manresana han ajudat a connectar «les parts» implicades en la trobada protagonitzada per Hayes.
El músic obrirà la vetllada amb la interpretació a piano d’un tema representatiu del repertori de Prince i, després, oferirà una masterclass per explicar la seva experiència com a artista internacional, compositor, músic i productor, a més dels seus records treballant amb Prince i The New Power Generation. Una banda formada per l’alumnat de l’escola actuarà amb Hayes i se celebrarà una festa posterior adreçada a fans de Prince, en què està previst que hi participin seguidors del cantant d’arreu d’Europa.
