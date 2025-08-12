La "cocaïna rosa" en la cultura popular: Morts, hip hop i comèdia
La perillosa droga que s'està estenent per la regió central de Catalunya ha estat la causa d'escàndols reals i alhora tema de ficció cinematogràfica i lletres de cançons
L'èxtasi, o sigui, l'MDMA, és coneguda com "la droga de l'amor". Qui la consumeix se sent més proper a les persones que té al voltant. Per aquesta raó, també se la considera "la droga de l'abraçada". La ketamina, o simplement keta, produeix en dosis controlades efectes similars a una borratxera: eufòria, en primera instància; pèrdua de la coordinació i de l'equilibri, després; dificultat per parlar, més endavant; i, al final, visió i audició distorsionades. Entre els estupefaents més al·lucinògens hi ha la dietilamida d'àcid lisèrgic, això és, l'LSD.
Com mostren pel·lícules de plena actualitat com Un funeral de locos (2025) de Manuel Gómez Pereira, la barreja d’aquests tres tòxics pot resultar còmica, si més no, sobre el paper. Així, en comèdies negres com aquesta un personatge es comporta d’una manera excèntricament divertida quan ingereix, per equivocació, un combinat d’èxtasi, keta i LSD. Però, com han advertit reiteradament les autoritats sanitàries de diversos països, els perills associats al consum del producte derivat d’aquest còctel de narcòtics supera amb escreix el seu potencial de diversió.
Es tracta de l'anomenada "cocaïna rosa". Malgrat que la mercaderia il·legal en qüestió sí que té aquest color, rarament inclou la substància que li dona nom. Aquesta droga és cada vegada més freqüent als locals d'oci nocturn de la Catalunya cental i és igualment habitual a festes privades de noies i nois que sovint no superen els vint anys. El tusi, com és anomenada aquesta droga en l’argot, és, cada cop més, el narcòtic escollit com a tema en creacions artístiques. Fem un repàs a la realitat i a la ficció. Aquest són alguns exemples.
Addictes reals
El passat 16 d'octubre, Liam Payne, exmembre de One Direction, moria per un politraumatisme cranial després de caure des d'un balcó del tercer pis d'un hotel de Buenos Aires. Payne tenia múltiples substàncies en el seu cos, entre elles, cocaïna rosa o tusi i crack.
El 19 de juliol, l’italià Michelle Noschese, de 35 anys, conegut com a DJ Godzi, moria en un domicili de la urbanització de Santa Eulària, a Eivissa, després d’un episodi violent. L’autòpsia apuntava que la seva mort la va causar el consum continuat de substàncies estupefaents; en el seu domicili es va trobar tusi, cocaïna i ketamina. El cas continua obert perquè la família acusa els agents de la Guàrdia Civil que van intervenir de reduir-lo fins a causar-li la mort.
Addictes en el cinema
El cas paradigmàtic és Élite (2018-2024). La ficció adolescent creada per Darío Madrona i Carlos Montero a Netflix, que va fer de l'excés la seva marca (excés de luxe, de diners, de sexe, d'alcohol i drogues) en la vida dels alumnes de l'exclusiu col·legi privat Las Encinas, va incorporar en la temporada 5 (en té 8) l'actriu argentina Valentina Zenere en el paper d'Isadora, addicta a la festa, a la nit i a les drogues. A l'anomenada Emperadriu d'Eivissa se la veu en diferents episodis consumint una pols rosa que simula la cocaïna rosa.
Un funeral de locos (2025). La comèdia, dirigida per Manuel Gómez Pereira i remake espanyol de la britànica Un funeral de muerte (2007), se centra en la reunió d'una peculiar família en el funeral del patriarca. En el repartiment, Hugo Silva com a Tino, cosí dels fills del finat, és un camell que elabora una droga de disseny sospitosament semblant a la cocaïna rosa que acabarà consumint per accident Gorka Otxoa, a la pel·lícula Iker, la parella d'Imma Cuesta (Amaia). A Un funeral de muerte (2007), comèdia negra dirigida per Frank Oz en la qual es basa el film de Gómez Pereira, Alan Tudyk (Simon) és qui consumeix un al·lucinògen que li proporciona Kris Marshall (Troy). En la versió espanyola, 18 anys després, aquest al·lucinogen ja s’assimila a la cocaïna rosa.
Addictes en la música
"Dom Pérignon Lady Gaga, lentes en la cara, tusi y lavada (...) Me vo'a enfiestar, polvito rosa, plumita de wax (...) Tusi y cocaina (...). Són els tres versos de la cançó Lady Gaga de Peso Pluma, que fusiona els tradicionals 'corridos' mexicans amb el trap, en la qual el mexicà explicita literalment aquesta droga. Publicada el 22 de juny del 2023 amb Gabito Ballesteros i Junior H, i amb més de 300 mil milions de reproduccions en Spotify, la cançó parla d'una vida de luxes i excessos.
No és única cançó dedicada a la cocaïna rosa d’aquest polèmic mexicà. Amb Jasiel Nuñez, van publicar el 2023 Rosa Pastel, amb frases com" Ahí va una onza de rosa pastel (...) o "Así nomás, compa Jasiel Núñez/ Puro rosa pastel".I no cal que sigui només tusi. Amb referències a reconeguts narcotraficants, com el Chapo Guzmán, a la violència i a les drogues, a Lady Gaga Peso Pluma també fa sortir altres drogues com el wax, extracte pur de marihuana.
Uns anys abans, el 2020, els nord-americans Justin Quiles, Eladio Carrión, De La Ghetto amb un dels pioners del trap llatí, Arcángel, li van dedicar directament una cançó a la cocaïna rosa que van batejar amb el nom de Tussi (amb doble s) amb versos com "Ella no quiеre sustancia, pero tussi, tussi (...)/ Allá abajo rosita como tussi (...). Festa, sexe, alcohol i drogues i elevat contingut misogin.
No és l’únic. El gironí Skinny Flex, artista urbà de hip-hop/drill signa aquest 2025 Tussi (doble s), que comença així: «Las Glope son de Rusi/Los bolsos son de Gucci/Las putas quieren tussi/Los gangsters aman mi music».
Dos noms més. Kodak Black. El raper de Florida, un dels estats més castigats per aquest fenomen, signa la cançó "2'CY".«Agafa una mica d’aquest Tusi i, llavors, nena, anem al Tootsie’s», referint-se al Tootsie’s Cabaret, un local d’striptease de Miami.
I fins i tot el popular Bad Bunny al tema NUEVAYoL. "El perico es blanco, sí, sí. El tusi, rosita, eh-eh. No te confundas, no, no. Mejor evita, ey".Un tema del gener de l’estrella porto-riquenya de trap i reggaeton de l'àlbum Debí tirar más fotos.
