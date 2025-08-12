Ramon Solsona participa en el festival literari de Das

La traductora Judit Díaz Barneda, Glàfira Smith i Godai Garcia també prenen part en el certament d'aquest dimecres, obert a tothom

Ramon Solsona presentarà &quot;El carrer de la xocolata&quot;

Ramon Solsona presentarà "El carrer de la xocolata" / GUILLEM ROSET/ACN

Toni Mata i Riu

Manresa

La localitat ceretana de Das viurà aquest dimecres, 13 d'agost, una nova edició del festival literari de la Cerdanya, que organitzen la revista digital de cultura Núvol i l'Ajuntament. L'escriptor Ramon Solsona és el cap de cartell d'una iniciativa creada fa nou anys i que apropa els autors i els lectors en un espai distès. La jornada s'iniciarà a les 6 de la tarda, se celebra al Centre Social i és d'accés lliure.

Ramon Solsona presentarà el llibre "El carrer de la xocolata" (Proa), que tracta en to biogràfic sobre la vida al barri de Gràcia durant els anys 50 i 60. A més de la trobada amb els lectors, el barceloní participarà en un club de lectura dedicat a la seva darrera obra i, per ser-hi, cal inscriure's a info@nuvol.com.

Judit Díaz Barneda, per la seva part, parlarà de la traducció de "Guerra i Pau", la primera realitzada directament del rus al català. Díaz va dedicar una dècada a traduir una de les grans obres de la literatura universal, publicada ara per Edicions de 1984 en dos volums.

La documentalista Andrea Ferrando torna al festival com a il·lustradora, faceta en la qual fa servir el pseudònim Glàfira Smith. A Das, presentarà la seva primera novel·la gràfica, "Trufa" (Pagès Editors), una història molt personal sobre una gossa labrador.

Godai Garcia, conegut com a monologuista, parlarà de "Les coses que creixen" (Ara Llibres), un tractat de botànica fet amb humor i il·lustrat per Bruna Dinarés. Així mateix, participarà en la tertúlia Saulo Pujolàs i Puigdomènech, un agent forestal resident a Alp i autor de "Contes del bosc" (Neret Ed.).

Tots els autors signaran exemplars dels seus llibres.

Fa servir la ITV d'un familiar per ocultar que la seva estava caducada i acaba detingut en un control a Manresa

L’Ajuntament de Manresa limita l’horari del negoci de la carretera de Vic que ven alcohol i causa problemes al veïnat

Acomiadat de l'hotel on treballava per queixar-se a les xarxes socials amb l'uniforme posat

L’últim bulo de les xarxes que s’ha fet viral: "La síndria deshidrata"

Càncer d’anus: el tumor que pot confondre’s amb hemorroides i que afecta persones majors de 50 anys

Ramaders protesten a la Seu d'Urgell contra la gestió dels danys de la fauna, amb sis tractors i una desena de vehicles

Vox avança l'Església per la dreta a Catalunya

Tractors arribant a la Seu d'Urgell en el marc d'una marxa lenta organitzada pel sindicat Unió de Pagesos

