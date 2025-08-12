Ramon Solsona participa en el festival literari de Das
La traductora Judit Díaz Barneda, Glàfira Smith i Godai Garcia també prenen part en el certament d'aquest dimecres, obert a tothom
La localitat ceretana de Das viurà aquest dimecres, 13 d'agost, una nova edició del festival literari de la Cerdanya, que organitzen la revista digital de cultura Núvol i l'Ajuntament. L'escriptor Ramon Solsona és el cap de cartell d'una iniciativa creada fa nou anys i que apropa els autors i els lectors en un espai distès. La jornada s'iniciarà a les 6 de la tarda, se celebra al Centre Social i és d'accés lliure.
Ramon Solsona presentarà el llibre "El carrer de la xocolata" (Proa), que tracta en to biogràfic sobre la vida al barri de Gràcia durant els anys 50 i 60. A més de la trobada amb els lectors, el barceloní participarà en un club de lectura dedicat a la seva darrera obra i, per ser-hi, cal inscriure's a info@nuvol.com.
Judit Díaz Barneda, per la seva part, parlarà de la traducció de "Guerra i Pau", la primera realitzada directament del rus al català. Díaz va dedicar una dècada a traduir una de les grans obres de la literatura universal, publicada ara per Edicions de 1984 en dos volums.
La documentalista Andrea Ferrando torna al festival com a il·lustradora, faceta en la qual fa servir el pseudònim Glàfira Smith. A Das, presentarà la seva primera novel·la gràfica, "Trufa" (Pagès Editors), una història molt personal sobre una gossa labrador.
Godai Garcia, conegut com a monologuista, parlarà de "Les coses que creixen" (Ara Llibres), un tractat de botànica fet amb humor i il·lustrat per Bruna Dinarés. Així mateix, participarà en la tertúlia Saulo Pujolàs i Puigdomènech, un agent forestal resident a Alp i autor de "Contes del bosc" (Neret Ed.).
Tots els autors signaran exemplars dels seus llibres.
- La família d’un dirigent veïnal manresà vol portar el SEM als jutjats per la seva mort
- L'app de Manresa que triomfa a tot el món: pacients de 80 països ja la fan servir
- La Seu canvia de pregoner de la Festa Major davant les crítiques a les xarxes socials
- Compte enrere per a l’eclipsi del segle: Catalunya ja prepara un mapa detallat amb els millors llocs per gaudir d’aquest fenomen
- Aquest restaurant és la parada del pilot Franco Colapinto en les seves rutes ciclistes pel Bages
- Laura Torrente, creadora de contingut: «Al principi els meus pares no entenien per què les marques em regalaven coses»
- Cau a Manresa i la Seu una banda que va guanyar 10 milions d’euros venent mobles falsos de disseny exclusiu
- El pilot de Fórmula 1 Franco Colapinto viu de prop la Cabra d’Or de Moià