L'Arxiu Comarcal de l'Anoia exposa la vida i l'obra d'Àlvar Ymbernon
La mostra es podrà veure del 19 d'agost al 28 de setembre amb motiu del desè aniversari de la mort de l'artista i amb la donació del seu fons a la ciutat
L'Arxiu Comarcal de l'Anoia inaugurarà dimarts vinent, dia 19 d'agost, l'exposició "Àlvar Ymbernon. Professor de vida", coincidint amb el desè aniversari de la mort de l'artista i amb la donació del seu fons a Igualada. La mostra, que es podrà visitar fins al 28 de setembre, es presenta com un homenatge a la figura d'un artista i professor que va participar en diverses entitats. Ymbernon va morir el 29 de setembre del 2015 a l'edat de 69 anys, a Gironella, on vivia.
Nascut el 1946 a Lleida, i amb arrels a La Llacuna (Anoia), on va ser enterrat, Àlvar Ymbernon i Tarrida va viure i treballar bona part de la seva vida a Igualada fent de mestre i practicant les arts plàstiques. Durant l'etapa de formació, va fer estudis d'escenografia a l'Institut del Teatre de Barcelona i es va graduar en Magisteri.
Ymbernon va posar en marxa l'Estudi d'Art a finals dels anys 70 i va fer de mestre d'Educació Visual i Plàstica a les Escolàpies, al Centre Educatiu Mestral, a l'Acadèmia Igualada i a l'Escola Mowgli, entre altres. Així mateix, va impulsar el Festival de Teatre Escolar i va dirigir moltes obres a les escoles on va treballar.
La tasca d'Ymbernon va transcendir, col·laborant en iniciatives de ciutat com la creació del Drac d'Igualada (1981), la creació del drac i els gegants de la Llacuna (1984 i 1994) i dels gegants de Sant Jordi de Cercs (1999), entre altres figures d'imatgeria popular.
A principis dels 80, va prendre part en la fundació de l'Escola Municipal d'Art Gaspar Camps, de la qual també en va ser docent. Aquesta faceta la va exportar a diverses ciutats del país fent formacions d'escenografia, artesania, disseny i expressió artística. Ymbernon va treballar com a mestre en diversos centres penitenciaris: la Trinitat, la Model, Brians 1 i Lledoners. Precisament, l'any 2012, en el centre bagenc va impulsar la creació dels primers gegants d'una presó, i hi va promoure la Fira del Teatre, encara vigent i amb setze edicions celebrades.
L'exposició, comissariada per David Ymbernon, fill de l'artista, s'inaugurarà el 19 d'agost a les 18 h. El projecte exhibirà la faceta artística i pedagògica d'Ymbernon, però també la seva dimensió humana i la relació que tenia amb la gent i, sobretot, els seus alumnes.
