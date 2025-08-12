L'Arxiu Comarcal de l'Anoia exposa la vida i l'obra d'Àlvar Ymbernon

La mostra es podrà veure del 19 d'agost al 28 de setembre amb motiu del desè aniversari de la mort de l'artista i amb la donació del seu fons a la ciutat

Àlvar Ymbernon, al Centre Penitenciari de Lledoners, durant la realització dels gegants que va fer amb interns (2011)

Àlvar Ymbernon, al Centre Penitenciari de Lledoners, durant la realització dels gegants que va fer amb interns (2011) / ARXIU COMARCAL DE L'ANOIA

Toni Mata i Riu

Manresa

L'Arxiu Comarcal de l'Anoia inaugurarà dimarts vinent, dia 19 d'agost, l'exposició "Àlvar Ymbernon. Professor de vida", coincidint amb el desè aniversari de la mort de l'artista i amb la donació del seu fons a Igualada. La mostra, que es podrà visitar fins al 28 de setembre, es presenta com un homenatge a la figura d'un artista i professor que va participar en diverses entitats. Ymbernon va morir el 29 de setembre del 2015 a l'edat de 69 anys, a Gironella, on vivia.

Nascut el 1946 a Lleida, i amb arrels a La Llacuna (Anoia), on va ser enterrat, Àlvar Ymbernon i Tarrida va viure i treballar bona part de la seva vida a Igualada fent de mestre i practicant les arts plàstiques. Durant l'etapa de formació, va fer estudis d'escenografia a l'Institut del Teatre de Barcelona i es va graduar en Magisteri.

Ymbernon va posar en marxa l'Estudi d'Art a finals dels anys 70 i va fer de mestre d'Educació Visual i Plàstica a les Escolàpies, al Centre Educatiu Mestral, a l'Acadèmia Igualada i a l'Escola Mowgli, entre altres. Així mateix, va impulsar el Festival de Teatre Escolar i va dirigir moltes obres a les escoles on va treballar.

Àlvar Ymbernon, amb dos alumnes de les Escolàpies, dirigint un espectacle del Festival de Teatre Escolar al teatre del Cercle Mercantil (1983)

Àlvar Ymbernon, amb dos alumnes de les Escolàpies, dirigint un espectacle del Festival de Teatre Escolar al teatre del Cercle Mercantil (1983) / ARXIU COMARCAL DE L'ANOIA

La tasca d'Ymbernon va transcendir, col·laborant en iniciatives de ciutat com la creació del Drac d'Igualada (1981), la creació del drac i els gegants de la Llacuna (1984 i 1994) i dels gegants de Sant Jordi de Cercs (1999), entre altres figures d'imatgeria popular.

A principis dels 80, va prendre part en la fundació de l'Escola Municipal d'Art Gaspar Camps, de la qual també en va ser docent. Aquesta faceta la va exportar a diverses ciutats del país fent formacions d'escenografia, artesania, disseny i expressió artística. Ymbernon va treballar com a mestre en diversos centres penitenciaris: la Trinitat, la Model, Brians 1 i Lledoners. Precisament, l'any 2012, en el centre bagenc va impulsar la creació dels primers gegants d'una presó, i hi va promoure la Fira del Teatre, encara vigent i amb setze edicions celebrades.

L'exposició, comissariada per David Ymbernon, fill de l'artista, s'inaugurarà el 19 d'agost a les 18 h. El projecte exhibirà la faceta artística i pedagògica d'Ymbernon, però també la seva dimensió humana i la relació que tenia amb la gent i, sobretot, els seus alumnes.

