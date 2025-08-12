El bisbe de Solsona, portaestendard al Misteri d'Elx
Francisco Conesa, nascut a la ciutat, ocupa una posició de privilegi en la representació d'aquest drama medieval, Patrimoni de la Humanitat
Redacció
El bisbe de Solsona, Francisco Conesa, està participant aquesta setmana en les representacions del Misteri d'Elx com a portaestendard. El Patronat que gestiona els actes el va nomenar el 21 de juny a la Casa de la Festa de la ciutat, d'on és natural Conesa. Aquesta cerimònia se celebra el primer dia d'estiu de 1609.
I encara són més remots els orígens del Misteri, genuïna senya d'identitat d'aquesta ciutat alacantina, ja que són medievals, en concret, de la segona meitat del segle XV. En aquest drama històric es relata la dormició, l'assumpció al cel i coronació de la Mare de Déu. L'escenari és la basílica barroca de Santa Maria. El Misteri és tan rellevant que ja es van tenir en compte les seves necessitats escèniques en la construcció del temple.
El bisbe de Solsona està acompanyat en les representacions pel comissari de la Policia Local, Jesús Andreu, i per una vicerectora de la Universitat Miguel Hernández, María José López. Ells formen l'anomenada "tripleta", la qual, en paraules de la regidora de Cultura, Irene Ruiz, es fonamenta en valors fonamentals com "la fe (Conesa), la seguretat (Andreu) i l'educació (López)".
Com a cavaller portaestendard, al bisbe de Solsona li correspon en l'edició del Misteri d'Elx de 2025 ocupar els llocs preferents, al final del corredor i al costat del cadafal. Igualment, amb els companys de la "tripleta" és l'encarregat de donar l'entrada a escena als actors dels papers de Sant Joan i Sant Tomàs. A més, aquest grup també és el primer a adorar la imatge jacent de la Verge de l'Assumpció.
La Unesco va declarar el Misteri d'Elx Obra Mestra del Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat el 18 de maig de 2001. Fins llavors, cap altra festa havia obtingut aquest guardó a l'Estat espanyol. Malgrat que al concili de Trento (1545-1563) es van prohibir les escenificacions a l'interior de les esglésies, el Misteri va aconseguir el1632 la butlla papal d'Urbà VIII que li ha permès mantenir-se fins avui.
