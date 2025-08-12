El bisbe de Solsona, portaestendard al Misteri d'Elx

Francisco Conesa, nascut a la ciutat, ocupa una posició de privilegi en la representació d'aquest drama medieval, Patrimoni de la Humanitat

El bisbe de Solsona, Francisco Conesa, al primer dia de l'assaig general del misteri d'Elx

El bisbe de Solsona, Francisco Conesa, al primer dia de l'assaig general del misteri d'Elx / Áxel Álvarez

Redacció

Elx

El bisbe de Solsona, Francisco Conesa, està participant aquesta setmana en les representacions del Misteri d'Elx com a portaestendard. El Patronat que gestiona els actes el va nomenar el 21 de juny a la Casa de la Festa de la ciutat, d'on és natural Conesa. Aquesta cerimònia se celebra el primer dia d'estiu de 1609.

I encara són més remots els orígens del Misteri, genuïna senya d'identitat d'aquesta ciutat alacantina, ja que són medievals, en concret, de la segona meitat del segle XV. En aquest drama històric es relata la dormició, l'assumpció al cel i coronació de la Mare de Déu. L'escenari és la basílica barroca de Santa Maria. El Misteri és tan rellevant que ja es van tenir en compte les seves necessitats escèniques en la construcció del temple.

Primer dia de l'assaig general del misteri d'Elx

Primer dia de l'assaig general del misteri d'Elx / Áxel Álvarez

El bisbe de Solsona està acompanyat en les representacions pel comissari de la Policia Local, Jesús Andreu, i per una vicerectora de la Universitat Miguel Hernández, María José López. Ells formen l'anomenada "tripleta", la qual, en paraules de la regidora de Cultura, Irene Ruiz, es fonamenta en valors fonamentals com "la fe (Conesa), la seguretat (Andreu) i l'educació (López)".

Com a cavaller portaestendard, al bisbe de Solsona li correspon en l'edició del Misteri d'Elx de 2025 ocupar els llocs preferents, al final del corredor i al costat del cadafal. Igualment, amb els companys de la "tripleta" és l'encarregat de donar l'entrada a escena als actors dels papers de Sant Joan i Sant Tomàs. A més, aquest grup també és el primer a adorar la imatge jacent de la Verge de l'Assumpció.

La Unesco va declarar el Misteri d'Elx Obra Mestra del Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat el 18 de maig de 2001. Fins llavors, cap altra festa havia obtingut aquest guardó a l'Estat espanyol. Malgrat que al concili de Trento (1545-1563) es van prohibir les escenificacions a l'interior de les esglésies, el Misteri va aconseguir el1632 la butlla papal d'Urbà VIII que li ha permès mantenir-se fins avui.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La família d’un dirigent veïnal manresà vol portar el SEM als jutjats per la seva mort
  2. L'app de Manresa que triomfa a tot el món: pacients de 80 països ja la fan servir
  3. La Seu canvia de pregoner de la Festa Major davant les crítiques a les xarxes socials
  4. Compte enrere per a l’eclipsi del segle: Catalunya ja prepara un mapa detallat amb els millors llocs per gaudir d’aquest fenomen
  5. Aquest restaurant és la parada del pilot Franco Colapinto en les seves rutes ciclistes pel Bages
  6. Laura Torrente, creadora de contingut: «Al principi els meus pares no entenien per què les marques em regalaven coses»
  7. Cau a Manresa i la Seu una banda que va guanyar 10 milions d’euros venent mobles falsos de disseny exclusiu
  8. El pilot de Fórmula 1 Franco Colapinto viu de prop la Cabra d’Or de Moià

Fa servir la ITV d'un familiar per ocultar que la seva estava caducada i acaba detingut en un control a Manresa

Fa servir la ITV d'un familiar per ocultar que la seva estava caducada i acaba detingut en un control a Manresa

L’Ajuntament de Manresa limita l’horari del negoci de la carretera de Vic que ven alcohol i causa problemes al veïnat

L’Ajuntament de Manresa limita l’horari del negoci de la carretera de Vic que ven alcohol i causa problemes al veïnat

Acomiadat de l'hotel on treballava per queixar-se a les xarxes socials amb l'uniforme posat

Acomiadat de l'hotel on treballava per queixar-se a les xarxes socials amb l'uniforme posat

L’últim bulo de les xarxes que s’ha fet viral: "La síndria deshidrata"

L’últim bulo de les xarxes que s’ha fet viral: "La síndria deshidrata"

Càncer d’anus: el tumor que pot confondre’s amb hemorroides i que afecta persones majors de 50 anys

Càncer d’anus: el tumor que pot confondre’s amb hemorroides i que afecta persones majors de 50 anys

Ramaders protesten a la Seu d'Urgell contra la gestió dels danys de la fauna, amb sis tractors i una desena de vehicles

Ramaders protesten a la Seu d'Urgell contra la gestió dels danys de la fauna, amb sis tractors i una desena de vehicles

Vox avança l'Església per la dreta a Catalunya

Vox avança l'Església per la dreta a Catalunya

Tractors arribant a la Seu d'Urgell en el marc d'una marxa lenta organitzada pel sindicat Unió de Pagesos

Tractors arribant a la Seu d'Urgell en el marc d'una marxa lenta organitzada pel sindicat Unió de Pagesos
Tracking Pixel Contents