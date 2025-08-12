Taylor Swift revela el seu dotzè àlbum: The Life of a Showgirl
La cantant nord-americana ha fet l'anunci al pòdcast New Heights, conduït per la seva parella Travis Kelce i el seu germà Jason
Taylor Swift acaba d’anunciar el seu dotzè àlbum d’estudi, titulat The Life of a Showgirl. L’anunci es va fer oficial poc després de la mitjanit d'aquest dimarts 12 d’agost a les 00:12 hores, durant una publicació a les seves xarxes socials i un clip publicat al podcast New Heights, conduït pel seva parella el jugador de futbol professional nord-americà dels Kansas City Chiefs Travis Kelce i el seu germà, Jason.
Al vídeo, Swift obre una maleta de color verd menta amb les inicials “T.S.” i revela el títol del nou àlbum, tot mantenint intencionadament la portada desdibuixada.
Misteri visual i estètica
Les formes visuals del llançament estan marcades per una paleta de colors dominant — taronja i verd menta — que ha estat present en anuncis críptics, cartells a Nova York i Nashville i a la pròpia pàgina web de Swift. El compte enrere al lloc web, amb fons taronja brillant i tipografia en verd menta, va causar tanta expectació que, en el moment final, va arribar a saturar la web.
Encara no s’ha anunciat la data exacta de llançament, però l’àlbum està disponible per pre-reserva en vinil, CD (incloent pòster) i cassette, amb enviaments previstos abans del 13 d’octubre de 2025.
Significat emocional i artístic
Aquest llançament arriba pocs mesos després que Taylor Swift recuperés els màsters dels seus sis primers àlbums el maig de 2025, un moment que ella mateixa ha descrit com un somni fet realitat.
A més, el nou àlbum segueix l’èxit crític i comercial de The Tortured Poets Department (abril 2024), consolidant una nova etapa en la seva trajectòria.
- La família d’un dirigent veïnal manresà vol portar el SEM als jutjats per la seva mort
- L'app de Manresa que triomfa a tot el món: pacients de 80 països ja la fan servir
- La Seu canvia de pregoner de la Festa Major davant les crítiques a les xarxes socials
- Compte enrere per a l’eclipsi del segle: Catalunya ja prepara un mapa detallat amb els millors llocs per gaudir d’aquest fenomen
- Aquest restaurant és la parada del pilot Franco Colapinto en les seves rutes ciclistes pel Bages
- Laura Torrente, creadora de contingut: «Al principi els meus pares no entenien per què les marques em regalaven coses»
- Cau a Manresa i la Seu una banda que va guanyar 10 milions d’euros venent mobles falsos de disseny exclusiu
- El pilot de Fórmula 1 Franco Colapinto viu de prop la Cabra d’Or de Moià