Les pel·lícules i sèries més esperades per gaudir al cinema o a casa sense suar la samarreta
La sèrie 'Alien: Planeta Tierra' arriba Disney+ i el thriller 'Todo esto te daré' a Filmin
ACN
- Dakota Johnson, Pedro Pascal i Chris Evans protagonitzen la comèdia romàntica 'Materialistas', l'estrena més destacada d'aquest dijous als cinemes. La nova pel·lícula de la directora Celine Song narra la història d'una celestina que es veu atrapada en un perillós triangle amorós que pot fer trontollar la seva credibilitat. També destaca 'Nadie 2', la segona part del film protagonitzat per Bob Odenkirk; així com la pel·lícula d'animació 'Els súper elfkins', que arriba en català. Pel que fa a les plataformes, aquest dimecres arriba a Disney+ l'esperada sèrie 'Alien: Planeta Tierra'. El 19 d'agost aterra el thriller 'Todo esto te daré' a Filmin.
‘Materialistas’
La cineasta Celine Song – que va signar l’exitosa ‘Vidas pasadas’ - torna amb una nova pel·lícula protagonitzada per Dakota Johnson, Pedro Pascal i Chris Evans. La trama gira al voltant d’una celestina de gran prestigi que ha construït un imperi ajuntant parelles perfectes. Malgrat aquest gran èxit, la seva vida fa un gir inesperat quan es veu atrapada en un perillós triangle amorós amb dos clients, irresistibles, però incompatibles. A mesura que els secrets surten a la llum i les passions es descontrolen, la seva credibilitat i també el seu negoci comencen a trontollar, un fet que l'obligarà a decidir entre el seu cor o la seva reputació.
‘Nadie 2’
Segona part de la pel·lícula ‘Nadie’ en la que Bob Odenkirk interpreta a Hutch Mansell, un pare de família ordinari dels suburbis que es converteix en una màquina de matar després que uns lladres entrin a casa seva, despertant així una nova identitat de letal assassí. La secuela d’aquest film - dirigit per Timo Tjahjanto - no es limita a explorar la vida de Hutch, sinó també el seu passat i el de la seva dona, la Becca.
‘Los muértimer’
En Nico és un noi de quinze anys intel·ligent i introvertit que pateix assatjament escolar per ser fill dels propietaris de la funerària del poble. Tot això canvia amb l’arribada de la Gabrielle, una jove francesa que participa en un programa d’intercanvi. Junts descobreixen un misteri que ho canviarà tot: un cadàver ocult i unes joies robades, desaparegudes sense deixar rastre. Álvaro Fernández signa una producció que compta amb Víctor Clavijo, Alexandra Jiménez i Fele Martínez.
‘Dangerous animals’
Jai Courtney, Hassie Harrison, Josh Heuston protagonitzen el film de Sean Byrne, que narra la història de la Zephyr, una surfista amb gran intuïció, atrapada per un assassí en sèrie amb una inquietant obsessió pels taurons. Presa en un vaixell aïllat, descobreix que el seu captor la vol sacrificar com a part d’un macabre ritual.
‘Els súper elfkins’
A la Helvi li encanta explorar el món dels humans, encara que tècnicament no ho hauria de fer. Malgrat les amenaces i els càstigs, el seu desig de viure aventures és més fort que les recomanacions de la líder Vendla. En una d’aquestes escapades prohibides, coneix a altres Heinzel amb qui s’enten de meravella, però amb qui no compta és amb la Lanski, una astuta inspectora humana obsessionada per atrapar a algun exemplar de la seva espècie. La pel·lícula d’animació, dirigida per Ute von Münchow-Pohl, arriba a les sales de cinema en llengua catalana.
Plataformes (del 13 al 19 d’agost)
Una nova producció inspirada en la franquícia d’Alien a Disney+
Creada per Noah Hawley i inspirada en la popular franquícia cinematogràfica d’Alien, el 13 d’agost arriba a Disney+ la nova sèrie ‘Alien: Planeta Tierra’. Quan una misteriosa nau s’estavella contra la Terra, una jove acompanyada d’un grup de soldats tàctics fa un descobriment que els posa de cara a la major amenaça del planeta i que els obliga a lluitar amb totes les seves forces per sobreviure.
El 15 d’agost la mateixa plataforma incorpora ‘Sin límites con Chris Hemsworth: una vida mejor’, una proposta on l’actor explora com es pot viure millor, començant per aquelles coses que pot fer un mateix, relacionat amb reptes universals com el dolor, la por o el deteriorament cognitiu.
El thriller ‘Todo esto te daré’ aterra a Filmin
La sèrie, dirigida per Nicolas Guicheteau, adapta la novel·la homònima amb la qual Dolores Redondo va guanyar el Premi Planeta el 2016. Quan troben el cos sense vida del seu home al cor de la Provença, en Manuel - un prestigiós escriptor - es nega a acceptar la versió oficial dels fets i s’endinsa en una investigació personal que l’enfronta, no només al dolor de l’absència, sinó també a tot un seguit de secrets i veritat que ho canvien tot. Aterra a Filmin el 19 d’agost.
Un musical estiuenc protagonitzat per l’Snoopy a Apple TV+
Apple TV+ incorpora el 15 d'agost la sèrie 'Snoopy presenta: un musical veraniego', que celebra l'alegria i la màgia de les colònies d'estiu, així com la importància de tot allò que un estima. En Carlitos està decidit a fer que el seu darrer any sigui inolvidable, mentre la Sally, en la seva primera experiència, es mostra una mica excèptica davant aquest entorn nou i desconegut. Mentre la resta de personatges es van adaptant, l'Snoopy i l'Emilio troben un mapa del tresor.
HBO Max estrena ‘Mujeres con hombreras’
La plataforma HBO Max estrena el dilluns 18 d’agost ‘Mujeres con hombreras’, una sèrie d’animació stop-motion creada per Gonzalo Cordova i produïda en col·laboració amb l’estudi Cinema Fantasma. La trama segueix a la Marioneta, una orgullosa i rica espanyola que viu a Quito durant els vuitanta. Allà coneix un grup molt divers de dones excèntriques i ambicioses que es mouen pel complicat món de l’amor i la família.
Prime Video aposta per una nova sèrie d’espies
Aquest dimecres arriba a Prime Video 'Agente Butterfly', una nova sèrie d'espies que segueix el personatge d'en David Jung, un exoficial d'intel·ligència refugiat a Corea del Sud. Intentant escapar del seu passat s'hi troba a través de la seva filla, enviada per una misteriosa companyia per matar-lo. La producció explora temes com la traïció, la paternitat, el perdó o la lleialtat, en un escenari que transcorre pels carrers de Seül. El mateix dia, la plataforma estrena la segona temporada de 'La fiesta de las salchichas: Frutopía'.
‘En el barro’ arriba a Netflix
El 14 d’agost arriba a Netflix ‘En el barro’, la història de cinc preses que formen un vincle després d’un accident mortal. Aquest però es veu amenaçat per la corrupció i les lluites de poder que es troben al centre penitenciari. Creada per Sebastián Ortega, la producció compta amb Ana Garibaldi, Valentina Zenere i Ana Rujas, entre el repartiment.
L’endemà, 15 d’agost, a la mateixa plataforma aterra la pel·lícula ‘La noche siempre llega’, protagonitzada per l’actriu Vanessa Kirby, que tracta sobre una dona que busca desesperadament una suma molt gran de diners per salvar la seva família.
Diversos documentals a Movistar Plus+
El diumenge 17 d’agost Movistar Plus+ incorpora ‘Las siete maravillas del mundo antiguo con Bettany Hughes', una proposta signada per la guardonada historiadora i presentadora britànica Bettany Hughes, que s’embarca en un viatge a través de la història, seguint els passos dels primers turistes que van visitar les set meravelles de l’antic món. Uns dies abans, el 14 d’agost, s’estrena 'La historia del Panteón de Roma', que explora la història i l’impacte cultural d’un dels monuments més emlemàtics de l’antiga Roma.
- La família d’un dirigent veïnal manresà vol portar el SEM als jutjats per la seva mort
- L'app de Manresa que triomfa a tot el món: pacients de 80 països ja la fan servir
- La Seu canvia de pregoner de la Festa Major davant les crítiques a les xarxes socials
- Compte enrere per a l’eclipsi del segle: Catalunya ja prepara un mapa detallat amb els millors llocs per gaudir d’aquest fenomen
- Aquest restaurant és la parada del pilot Franco Colapinto en les seves rutes ciclistes pel Bages
- Laura Torrente, creadora de contingut: «Al principi els meus pares no entenien per què les marques em regalaven coses»
- Cau a Manresa i la Seu una banda que va guanyar 10 milions d’euros venent mobles falsos de disseny exclusiu
- El pilot de Fórmula 1 Franco Colapinto viu de prop la Cabra d’Or de Moià