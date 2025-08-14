Històries d'amor en català
Sis novel·les del darrer curs ens recorden que la literatura sempre tracta el més universal dels temes que conformen la condició humana
Qui no vol viure una gran història d'amor? La literatura universal n'és plena i el darrer curs ens ha deixat històries d'amor de tota mena. Des de l'amor dels pares que ens serveix d'exemple fins a l'amor tòrrid de qui vam conèixer fa molts anys. D'històries d'amor n'hi ha tantes com persones.
Potser no servirà per aplacar la calor de l'agost, però abans no arribi l'allau editorial del setembre podem recuperar algunes de les històries d'amor en català que ens va deixar la temporada 24-25.
L'amor que passa
Care Santos
Columna
21,90 euros / 408 pàgs.
La narradora troba una caixa plena de cartes quan la seva mare mor i descobreix la història d'amor dels seus pares. Dues persones molt properes i, alhora, uns fets que li queden llunyans. I es pregunta de què ens enamorem quan ens enamorem.
Lisa Cohen
Ada Klein
L'Altra Ed.
18,90 euros / 192 pàgs.
El desig i el pas del temps, les traïcions i l'ambició. Tots aquests temes recorren la carta que escriu una dona que viatja per trobar-se amb un home. Fa balanç de les relacions viscudes, reflexionant sobre l'amor i el desamor.
A l'altra banda de la por
Marta Orriols
Proa
20,90 euros / 288 pàgs.
La Joana comença una nova feina com a restauradora d'obres d'art al Museu Nacional, mentre els fills se li fan grans i l'home li ha demanat el divorci perquè té una altra parella amb qui esperen un fill. I un dia li torna a la memòria un home amb qui va passar dues nits fa anys.
Set campanars
Sara Baume
Les Hores Ed.
20,50 euros / 224 pàgs.
Traducció: Marta Pera
La Bell i en Sigh ho deixen tot i se'n van a viure a una casa aïllada del camp irlandès, amb els gossos i la voluntat de ser l'un per l'altre. Decideixen tenir una vida allunyada de tot allò que coneixien, en una història que esdevé una reflexió sobre la naturalesa de l'amor i la connexió amb la natura.
L'última carta
Rebecca Yarros
Columna
19,90 euros / 528 pàgs.
Traducció: Anna Turró
Un home rep l'ultima carta d'un amic difunt. La lletra conté un prec: cuida la meva germana petita, està sola amb els bessons i ja no té pares, ni àvia ni, ara, jo. El receptor de l'epístola, sense saber-ho, està tenint una oportunitat per trobar l'amor veritable.
Habitacions separades
Pier Vittorio Tondelli
Angle
19,90 euros / 240 pàgs.
Traducció: Jordi Estrada
La relació del Leo i el Thomas, que es coneixen en una festa a París, està feta de trobades arreu d'Europa. No volen, ni poden, viure sota el mateix sostre, però senten passió l'un per l'altre. Fins que el Thomas mor i el fantasma de la soledat assetja el Leo.
