L'àlbum de Taylor Swift 'The Life of a Showgirl' veurà la llum el 3 d'octubre i tindrà una col·laboració amb Sabrina Carpenter
L'artista fa un repàs per les experiències personals viscudes entre bastidors durant la seva gira The Eras Tour, la més taquillera de la història
EP
L’artista estatunidenca Taylor Swift ha anunciat que el seu dotzè àlbum, The Life of a Showgirl, veurà la llum el pròxim 3 d’octubre i que, entre les cançons —que també ha revelat—, hi haurà una col·laboració amb l’artista Sabrina Carpenter. L’artista ha avançat el nom del treball, les 12 cançons que el componen i la portada del mateix, tot plegat al pòdcast del jugador de futbol americà i parella de Swift, Travis Kelce, New Heights Show, que condueix el programa juntament amb el seu germà Jason.
Així, ha explicat que es tracta d’un treball que va compondre durant el seu pas per Europa amb la gira The Eras Tour —la més taquillera de la història, havent recaptat més de 1.900 milions d’euros, segons The New York Times. Swift va visitar 51 ciutats d'arreu del món, entre les quals s'hi inclou Madrid.
“Aquest àlbum tracta sobre el que passava entre bastidors a la meva vida personal durant aquesta gira, que va ser tan exuberant, elèctrica i vibrant. Surt del lloc alegre, salvatge i dramàtic en què em trobava a la meva vida, i aquesta efervescència es reflecteix en aquest disc. I, com has dit, són temassos”, ha afegit Swift al programa. Per a la sorpresa dels seus seguidors, l'artista ha fet l'anunci només nou mesos després de finalitzar la seva gran gira. En aquest periode de temps, l'artista no només ha pogut recuperar els drets dels seus primers sis discos, sinó que també ha ultimat els detalls per a un projecte que serà la cirereta del pastís perfecta per tancar una etapa plena professional plena de rècords. L'artista ja havia deixat entreveure als seus fans abans d'acabar la gira que les seves vacances no serien massa llargues. Nombroses pistes (o el que ella mateixa anomena easter eggs) apuntaven que el retorn no es faria esperar gaire. I així ha estat.
Els noms de les dotze cançons també s’han desvelat: The Fate of Ophelia, Elizabeth Taylor, Opalite, Father Figure, Eldest Daughter, Ruin the Friendship, Actually Romantic, Wi$h Li$t, Wood Cancelled!, Honey i, finalment, The Life of a Showgirl, que a més de donar nom al disc, comptarà amb Sabrina Carpenter. Aquest treball arriba després del llançament de Tortured Poets Department el 2024, un àlbum de 31 cançons que fa que The Life of a Showgirl sembli curt.
- A Hisenda no se li escaparà ni un cafè: el sistema amb què ho controlarà tot a partir del 2026
- La Sagrada Família perd una botiga de roba de tota la vida
- «A la Cerdanya jo vaig ser un currutaco»
- Un accident amb quatre ferits obliga a tallar la C-55, a Manresa
- Alerta per forts ruixats al Berguedà, Solsonès i Alt Urgell aquesta tarda
- L’Ajuntament de Manresa limita l’horari del negoci de la carretera de Vic que ven alcohol i causa problemes al veïnat
- El Pont Cabradís: la cova amagada entre el Solsonès i el Berguedà que sembla treta de 'Parc Juràssic
- Els deutes per drogues d'interns de presons com Lledoners o Brians 2 obliguen les seves famílies a delinquir