El GiraCirc: 10 anys resistint
Del 15 al 17 d'agost el petit municipi de Collsuspina es converteix en un circ al carrer
Alba Bruch Serra
El Festival de Circ al Carrer de Collsuspina, el GiraCirc, arriba aquest cap de setmana a la seva desena edició amb una vintena de propostes. Els actes comencen avui divendres a les 8 del vespre i acaben el diumenge a 1/4 de 7 de la tarda, pels carrers i diferents escenaris del poble. Deu anys en són uns quants i té més mèrit dir-ho perquè és un festival possible gràcies a l’implicació de molts veïns i veïnes d'aquest municipi del Moianès, de tan sols 398 habitants. «Aquest any som 68 voluntaris i cap d'ells rep ajuda a canvi», explica Xavier Vinuesa, president i codirector del certamen.
Vinuesa subratlla la importància que té aquest festival al poble i a la seva gent, a la comarca i a la Catalunya Central: «Per nosaltres representa un orgull enorme estar en el punt de mira com a referents del circ, i un orgull per a les persones que vivim en un entorn rural i en llocs on a vegades és molt difícil que arribi la cultura».
El GiraCirc va començar fa 11 anys i té 10 edicions, una es va haver de cancel·lar a causa de la pandèmia, però des de llavors, tot i els grans esforços econòmics, han tirat endavant. «És una mostra de resistència cultural», diu Vinuesa. Ell hi és des de la primera edició, i declara que quan s'arriba a la 10a és moment de reflexionar i de saber si ens hem de «replantejar» el format. Assegura que la intenció en les futures edicions és intentar semiprofessionalitzar tothom qui està implicat.
La Diputació de Barcelona i el mateix Ajuntament de Collsuspina, a través del Consell Comarcal del Moianès, sempre han ajudat amb subvencions. Tot i això, destaca la manca de suport del departament de Cultura de la Generalitat. Aquest any els han denegat una subvenció de 9.000 euros i tampoc han rebut resposta demanant revisió dels criteris de puntuació. Era un gruix important per afegir al pressupost de contractació i per assegurar la continuïtat del festival. Vinuesa creu que arribant a la 10a edició no és lògic que encara hagin de patir per com finançar el projecte. El pressupost del festival és de 25.000 euros que es destina, explica, a pagar els artistes.
Més que un festival de circ
El Giracirc vol ser també un altaveu social. «Ens posicionem davant de fets que són importants sensibilitzar la població». Per aquest motiu entre mig de les actuacions de malabars i màgia s'ha programat un cafè amb el col·lectiu Contaminando Sonrisas, que porta el circ a persones en zones de guerra, en catàstrofes naturals o en situacions de vulnerabilitat.
Per conscienciar el públic, el certamen no vendrà Coca-Cola però sí Palestinacola
A més, explica que aquest any, tan a nivell personal com col·lectiu estan molt preocupats amb la sitació de Palestina, i que han optat per crear petites accions per a conscienciar a les persones. «No es tracta de fer un míting polític, però sí que volem generar diàleg», relata. Per exemple, al bar no hi haurà cap producte «vinculat a empreses que hagin estat subjectes a la compra d'armament: No tindrem Coca-Cola, tindrem palestinacola... i begudes nacionals».
Durant tot el cap de setmana el petit poble del Moianès es converteix «en una carpa de circ sota el cel», explica Vinuesa. Recorda que la circulació està tallada en la totalitat del municipi, fet que permet moure's d'espectacle a espectacle a peu i sense cap mena de perill. «Això és el que fa distintiu el festival», assegura.
Més d'una vintena d'actuacions
Els actes comencen avui amb l'espectacle Hotel Bucarest de la Cia. Total Circ (8€/5€), i a continuació, després de sopar, la segona edició del Got Talent de Circ a càrrec de XaxiXixarrus, una mostra de circ del públic, de qualsevol persona amb talent, amateur o professional. «Hi ha joves del poble que ja s'estan preparant per aquest moment», comenta Vinuesa.
La principal novetat d'aquest any és un Espai Creatiu a la plaça Major, obert dissabte i diumege, amb tallers per a totes les edats: arts plàstiques, pintacares, trenes de fil, i també un carro de contes medieval. També hi haurà fira d'artesanes i foodtrucks dolces i salades.
Des de fa anys que els matins compten amb mostres de formació. «Una vessant importantíssima dins el circ: probablement els artistes que hi ha ara fa 10 anys estaven a escoles de formació», assegura Vinuesa. Arran del festival, fa quatre anys que els mateixos organitzadors van obrir l'Escoleta de Circ al municipi , i els alumnes presentaran la proposta dissabte al matí. De cara a diumenge al matí continuarà la formació amb altres escoles de circ del país.
L’espectacle més «multitudinari» serà dissabte a 1/4 de nou, a càrrec de la Cia. PakiPaya amb el muntatge Shake, shake, shake. Serà el segon dels tres espectacles de pagament, amb un preu de 3€ a partir de sis anys. Es realitzarà a l'Escenari Monocicle, amb una capacitat fins a 1.000 persones, a 1/4 de 9 del vespre. A la nit, per als qui tinguin ganes d'allargar la jornada hi haurà Dj Figafina a les 22.40 h, a l'escenari Cafè del Circ.
Diumenge, entre els destacats, hi haurà la Roseta Gelats Circ Cia, que tindrà lloc a les 12.15 h a l'escenari Cruïlla. És una companyia formada per alguns membres històrics de circ de Catalunya. I a la tarda, la recta final del Giracirc tancarà amb dos espectacles: a les 17 h, el duo Lolypop a l'escenari Cruïlla amb l'espectacle Vintash!, i a les 20h, a l'escenari Monocicle, aquest any hi haurà en Jam, un pallasso que repeteix al festival, amb el seu nou espectacle L'Actitud. Serà el tercer espectacle de pagament, amb un cost de 2€. Totes les altres actuacions són d'entrada lliure.
