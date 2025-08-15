El Viñas estrena una oratori inèdit de Bononcini escrit fa 324 anys
El Polifem Consort, grup resident de Joventuts Musicals de Moià, actua aquest diumenge a Les Feixas amb una formació ampliada per presentar una obra religiosa del període barroc
Afirmar que mai ningú havia interpretat ni a Catalunya ni a l’estat l’oratori "La Conversione di Maddalena", de Giovanni Bononcini (1670-1747), pot semblar no només insòlit sinó arriscat. Però «no em consta que s’hagi fet», afirma Jordi Domènech, director del Polifem Consort i de l’actuació que tindrà lloc diumenge a Moià en el que és un dels plats principals del 42è Festival Internacional de Música Francesc Viñas.
"La Conversione di Maddalena", de Bononcini
Lloc: Les Faixes. Moià.
Dia i hora: diumenge, a les 21 h.
Entrades: 20 euros (15 euros socis Joventuts Musicals de Moià).
Venda a la web de l’entitat.
«De fet, però, no em sorprèn», explica Domènech: «Bononcini té quinze oratoris i trenta òperes i no se n’ha fet mai cap a Espanya. De Vivaldi, hi ha òperes que no s’han fet mai al món, i de Händel tenim òperes i oratoris que no s’han escoltat a l’estat». El músic apunta que «la música antiga abasta un període de gairebé tres-cents anys en el qual hi va haver molts compositors que van treballar molt. Hi ha un repertori vastíssim que no és desconegut, però cal que hi hagi edicions modernes de les partitures. Et trobes manuscrits a tinta que són il·legibles, amb la partitura per al violoncel en un cantó i la de trompeta en un altre». Per resumir-ho de manera molt gràfica, Domènech afirma que «la majoria de manuscrits estan a la biblioteca i no als faristols».
El Polifem Consort és un grup de música antiga format per Anna Urpina, Nicola Brovelli i Jordi Domènech. «El nucli dur», apunta el darrer. La formació ja va ser al festival Viñas fa un parell d’anys amb un programa sobre Farinelli, però la presència al certamen també té una altra lectura. El trio és des de l’any passat el grup resident de Joventuts Musicals de Moià i diumenge actuarà a la localitat per tercer cop.
L’oratori sobre la figura de Maria Magdalena data del 1701 i es va estrenar a Catalunya -i probablement l’estat espanyol- la setmana passada al monestir de Vallbona de les Monges, amb motiu del festival La Pedra Parla. Domènech matisa, però, que «el concert de Moià, per mi, és una estrena, ja que a Vallbona vam fer servir un orgue i en aquesta ocasió un clavicèmbal». El mateix Domènech en serà l’intèrpret.
Sobre l’escenari hi haurà onze artistes. Els cantants seran la soprano Maria Hinojosa, que farà de Maria Magdalena, el contratenor contralt Leandro Marziotte, en el paper de Marta, el contratenor soprano Rafael Quirant, amb el rol d’Amor Diví, i el baix Pau Armengol, com a Amor Profà. L’orquestra estarà integrada per Jordi Domènech (direcció i clavicèmbal), Anna Urpina (concertino), Joan Espina (violí), Núria Pujolràs (viola), Nicola Brovelli (violoncel), Mario Lisarde (violone) i Rafael Bonavita (tiorba) .
«Aquest oratori té un estil de música que té molta gràcia, amb àries curtes molt ben treballades», comenta Domènech sobre "La Conversione". I afegeix: «A diferència de Händel, que té àries de cinc, vuit minuts, Bononcini en té de només dos. El compositor italià «condensa el sentiment en poques pàgines i aixo fa que, com a oratori, sigui molt àgil». Alguns espectadors es van adreçar a Domènech assegurant que la funció d’una hora i mitja «els havia passat volant».
Així mateix, el director incideix en la dimensió escènica del muntatge. «Hi ha molta agilitat en les escenes, els personatges interactuen, és un oratori religiós que es presenta gairebé com una òpera», anota Domènech. Bononcini, remarca, «era rival de Händel, i va escriure òperes, però era més conegut pels oratoris». La bona acústica de Les Feixas hi acabarà fent la resta: «té amplitud i espai, el so s’escampa bé».
