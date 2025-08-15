L’art com un canal d’autoexpressió
El Konvent de Cal Rosal acull des d’avui fins diumenge ‘A Love Supreme’, un festival/laboratori immersiu “d’amor radical”, música electrònica experimental, noise, performance, pensament i activisme.
Alba Bruch Serra
La versió de la cançó Love Supreme (John Coltrane, 1965) interpretada per la seva dona, Alice Coltrane, té un estil «psicodèlic», on hi apareix l’arpa, la veu, el teclat, i altres sons. Però, al principi, hi ha una introducció narrada sobre l’amor universal. «Per a mi l’essència d'aquesta cançó és l’essència del festival», explica Lucy Tcherno, comissària del festival del mateix nom que el tema de Coltrane.
«Podríem parlar d’una aproximació espiritual a la creativitat. L’art entès com a sanació. També una acceptació a la diversitat, i permetre’s una autoexpressió sincera i valenta». Aquesta és la intenció del festival, que aquest cap de setmana arriba a la sisena edició, i ja n’és la quarta que es fa al Konvent de Cal Rosal, al cor del Berguedà.
El festival obre portes aquest divendres a les 5 de la tarda i s’allarga fins diumenge a les 10 de la nit, amb actuacions de música art d’acció, exposicions pictòriques, instal·lacions interdisciplinàries, Dj's, conferències, i sobretot artistes que exploren la trans-interdisciplinarietat des d’una perspectiva experimental.
Una mostra de més de 30 projectes fets per dones i persones de gèneres expansius provinents de 15 països diferents, que busca amplificar aquelles veus que han estat sistemàticament silenciades, sobretot de creadores dones, del col·lectiu LGBTIQ+ i altres col·lectius sota-representats, que tenen una aproximació no-convencional a la seva creació artística. «La representació de les dones en festivals de música està per sota de la paritat, i en aquest cas, fem una sobre inclusió» explica Tcherno.
A Love Supreme és un festival/laboratori. És així perquè la majoria de les artistes que actuen, fa dues setmanes que estan al Konvent fent una residència artística. Aquestes persones han treballat amb els seus projectes propis i també «han estat experimentant amb artistes que tenen disciplines diferents... i això apareix al festival en forma de col·laboració». Moltes d’elles realitzaran actuacions que tenen a veure amb aquest «esperit de joc, d’entendre la creativitat com un laboratori expansiu».Entre elles, la ucraïnesa Júlia Bondar, la xinesa Rose Tang i l’argentina Josefina Maro.
Durant el cap de setmana també hi haurà parades d’artesania, de menjar i de roba i també instal·lacions visuals i sonores. Tant divendres com dissabte l’obertura de portes és a partir de les 5 de la tarda fins ben entrada la matinada, i diumenge l’horari serà de les 1 del migdia a les 10 de la nit.
Descentralització de la cultura
Les dues primeres edicions del festival es van celebrar a Barcelona, però Lucy Tcherno va decidir moure-ho a la Catalunya Central. «A mi m’interessa la cultura i l’art que es mostren en espais descentralitzats», explica Tcherno. «Penso que és molt important que persones d’entorns rurals tinguin accés a experiències culturals de gran qualitat», i afegeix que «és molt important l’accés equitatiu a la cultura de la qualitat», per això la raó de continuar el projecte a Cal Rosal.
