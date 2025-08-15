Mor l’actor Cesc Queral, que es va fer popular a TV3 amb el personatge de “la Vicenteta”
L’intèrpret, còmic i guionista també va ser fundador i director de l’Escola d’Actors de Barcelona
Redacció
Cesc Queral, actor, còmic, guionista i docent barceloní que es va fer molt popular a finals dels anys 80 i principis dels 90 amb les seves aparicions a TV3 interpretant el personatge de “la Vicenteta”, ha mort aquest divendres 15 d’agost, segons ha comunicat la seva família.
Nascut a Barcelona i criat al barri de Sants, el jove Queral aspirava a convertir-se en historietista del TBO, però va canviar aquella primera vocació per la interpretació i, després de diverses experiències en petites companyies teatrals, el 1977 va fundar l’Escola d’Actors de Barcelona, que també va dirigir. Va alternar la docència amb la feina com a intèrpret teatral i còmic de varietats, i el 1988 va fer la seva primera aparició televisiva al programa de TV3 Tres pics i repicó, dirigit per Joaquim Maria Puyal i presentat per Antoni Bassas.
- A Hisenda no se li escaparà ni un cafè: el sistema amb què ho controlarà tot a partir del 2026
- La Sagrada Família perd una botiga de roba de tota la vida
- «A la Cerdanya jo vaig ser un currutaco»
- Un accident amb quatre ferits obliga a tallar la C-55, a Manresa
- Alerta per forts ruixats al Berguedà, Solsonès i Alt Urgell aquesta tarda
- L’Ajuntament de Manresa limita l’horari del negoci de la carretera de Vic que ven alcohol i causa problemes al veïnat
- El Pont Cabradís: la cova amagada entre el Solsonès i el Berguedà que sembla treta de 'Parc Juràssic
- Els deutes per drogues d'interns de presons com Lledoners o Brians 2 obliguen les seves famílies a delinquir