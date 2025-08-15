Honor rebutjat

Tom Cruise declina rebre un premi a la seva trajectòria de mans de Trump

L’actor ha rebutjat rebre el prestigiós guardó del Kennedy Center al·legant que «problemes d’agenda» li impedeixen assistir a la cerimònia, segons ha revelat el ‘Washington Post’

Tom Cruise, durant la presentació de ‘Missió Impossible: Sentencia final’ en l’últim festival de Cannes

Tom Cruise, durant la presentació de ‘Missió Impossible: Sentencia final’ en l’últim festival de Cannes / VALERY HACHE / AFP

Rafael Tapounet

L’actor i productor Tom Cruise, probablement una de les estrelles més rutilants i poderoses del Hollywood actual, ha dit ‘no’ a Donald Trump. Segons ha revelat el diari ‘Washington Post’, el protagonista de ‘Misión Impossible’ ha declinat rebre de mans del president dels Estats Units el Premi Kennedy Center per la seva trajectòria al·legant «problemes d’agenda». El guardó, que des de 1978 concedeix el Centre John F . Kennedy per a les Arts Escèniques, és la més alta distinció que atorga el govern del país de les barres i les estrelles als seus artistes.

Trump va anunciar dimecres passat els noms dels cinc elegits per rebre aquest any el Premi Kennedy Center en una gala televisada que tindrà lloc al desembre i que ell mateix presentarà: són el grup de rock Kiss, l’actor i director SylvesterStallone, el cantantde country George Strait, l’actor britànic Michael Crawford i la cantant de soul i discGloria Gaynor. Segons la Casa Blanca, la selecció va ser decidida «en un 98%» pel mateix president, que, per cert, no va tenir objecció a assegurar que en un futur pròxim, «potser l’any que ve», es premiarà a si mateix.

Tracking Pixel Contents