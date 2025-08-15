Honor rebutjat
Tom Cruise declina rebre un premi a la seva trajectòria de mans de Trump
L’actor ha rebutjat rebre el prestigiós guardó del Kennedy Center al·legant que «problemes d’agenda» li impedeixen assistir a la cerimònia, segons ha revelat el ‘Washington Post’
Rafael Tapounet
L’actor i productor Tom Cruise, probablement una de les estrelles més rutilants i poderoses del Hollywood actual, ha dit ‘no’ a Donald Trump. Segons ha revelat el diari ‘Washington Post’, el protagonista de ‘Misión Impossible’ ha declinat rebre de mans del president dels Estats Units el Premi Kennedy Center per la seva trajectòria al·legant «problemes d’agenda». El guardó, que des de 1978 concedeix el Centre John F . Kennedy per a les Arts Escèniques, és la més alta distinció que atorga el govern del país de les barres i les estrelles als seus artistes.
Trump va anunciar dimecres passat els noms dels cinc elegits per rebre aquest any el Premi Kennedy Center en una gala televisada que tindrà lloc al desembre i que ell mateix presentarà: són el grup de rock Kiss, l’actor i director SylvesterStallone, el cantantde country George Strait, l’actor britànic Michael Crawford i la cantant de soul i discGloria Gaynor. Segons la Casa Blanca, la selecció va ser decidida «en un 98%» pel mateix president, que, per cert, no va tenir objecció a assegurar que en un futur pròxim, «potser l’any que ve», es premiarà a si mateix.
Ara bé, citant fonts del Centre John F. Kennedy, l’‘Washington Post’assegura que en el quintet original d’agraciats figurava el nom de Tom Cruise, però que l’equip de l’actor havia respost a la invitació assenyalant que la seva presència en la cerimònia no seria possible perquè tenia altres compromisos.
Un perfil apolític
Més enllà de la seva pertinença a l’Església de la Cienciologia i de la seva tasca de suport als veterans de l’Exèrcit dels Estats Units, el protagonista de ‘Nascut el 4 de juliol’ sempre s’ha mantingut al marge de qualsevol pronunciament polític. Durant la recent promoció de l’estrena de l’última entrega de la sèrie ‘Missió: Impossible’, l’actor es va negar a respondre preguntes sobre Trump o sobre com la controvertida estratègia aranzelària del president podia afectar la producció cinematogràfica.
Cruise no seria, en qualsevol cas, el primer artista que rebutja la distinció governamental per discrepàncies polítiques. El director, guionista i actor Mel Brooks va declinar el 2009 rebre el Premi Kennedy Center de mans de George W. Bush. I el 2017, durant el primer mandat de Trump, el productor i guionista Norman Lear va decidir no acudir a la tradicional gala de celebració dels premis a la Casa Blanca tot i que sí que va recollir el guardó en una cerimònia a la qual no va assistir el president.
- A Hisenda no se li escaparà ni un cafè: el sistema amb què ho controlarà tot a partir del 2026
- El Pont Cabradís: la cova amagada entre el Solsonès i el Berguedà que sembla treta de 'Parc Juràssic
- La Sagrada Família perd una botiga de roba de tota la vida
- «A la Cerdanya jo vaig ser un currutaco»
- Un accident amb quatre ferits obliga a tallar la C-55, a Manresa
- Alerta per forts ruixats al Berguedà, Solsonès i Alt Urgell aquesta tarda
- L’Ajuntament de Manresa limita l’horari del negoci de la carretera de Vic que ven alcohol i causa problemes al veïnat
- Els deutes per drogues d'interns de presons com Lledoners o Brians 2 obliguen les seves famílies a delinquir