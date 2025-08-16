Zoom
De la Barcelona boja de 1915 a les nits sense fi dels 80
Un assaig recorre la història de l’oci nocturn a l’Estat des de finals del segle XIX fins a l’actualitat aturant-se en fites com la Primera Guerra Mundial i els anys de la Transició
Juan Fernández
Un dels trets més definitoris de la cultura espanyola -i alhora dels menys estudiats- és la seva volença per allargar les hores del dia després de la posta de sol a través d’infinitat de fórmules que conviden a escampar la boira. Som, amb diferència, el país d’Europa que més tard se’n va al llit, el que menys hores dorm i el que ha desenvolupat amb més eficàcia i diversitat tota mena de negocis i recursos associats a la gresca noctàmbula. Bars, clubs, discoteques after hours, revetlles, festivals, festes de poble, botellons, rutes raves... El ventall de propostes per esprémer la nit fins a trenc d’alba és tan ampli i variat com escassament analitzat per les ciències socials.
Ara, l’historiador Juan Carlos Usó ha publicat un assaig que aspira a cobrir, almenys en part, aquesta carència. A Historia del ocio nocturno en España (Almuzara), l’investigador traça un recorregut per la memòria i la geografia lúdica i noctàmbula nacional des de finals del segle XIX fins a l’actualitat acudint a ressenyes periodístiques del moment i a testimonis -entre d’altres, el seu- de partícips d’aquelles nits sense fi. El resultat és el retrat d’un país ·marcat per una forta vocació noctàmbula de caràcter transversal», en paraules d’Usó.
«Això no és Islàndia. Aquí sempre hem sigut aficionats a allargar les nits, i no només per part de joves i gent amb ganes de gresca. Som el país de les tertúlies literàries, moltes de les quals acabaven als cafès de fa un segle a altes hores de la matinada, i hem tingut reis com Alfons XII, un reconegut noctàmbul», apunta l’investigador a través de fites de la cultura popular espanyola com la Barcelona dels cafès cantants de finals del segle XIX, descrita pel cronista Lluís Permanyer com «la ciutat que no dormia», o el Madrid de principis del XX, que sorprenia els corresponsals estrangers quan arribaven i descobrien la Puerta del Sol envoltada per fins a 13 cafès diferents, diversos oberts les 24 hores del dia.
Si bé aquest esperit cràpula nacional ha sigut constant en els últims 150 anys, Usó destaca diversos moments particularment donats a la festa sota la llum de les bombetes. Un coincideix amb la Primera Guerra Mundial, quan la neutralitat del país en la contesa el va convertir en refugi d’europeus de tot tipus que fugien de les bombes i buscaven seguretat i, per què no, també una mica de diversió.
Això es va notar especialment a Barcelona, ciutat amb port marítim i pròxima a la frontera que es va veure de sobte envaïda per més de 50.000 repatriats, entre els quals hi havia multitud de «pròfugs, desertors, espies, sabotejadors, aventurers, prostitutes, proxenetes, esbirros, tafurs, pitonisses i tota mena de buscavides», segons enumera Usó en el llibre. L’oferta de prostitució va arribar a ser tan extensa en aquells anys a la ciutat que es va imprimir fins i tot una Guía nocturna para caballeros, amb registre de treballadores sexuals i preus per serveis. Es van obrir cabarets com l’Excelsior, el districte V va començar a ser conegut com el Barrio Xino i als seus carrers era tan fàcil creuar-se el 1915 amb un travesti com aconseguir cocaïna en comprimits: a quatre pessetes la capsa, disponible en totes les farmàcies i sense recepta mèdica.
Democràcia
L’historiador situa l’altra edat d’or de l’oci nocturn espanyol en els anys de la Transició, quan es va donar una conjunció de factors demogràfics i polítics que van facilitar que la població es desmelenés. «Després del baby boom, quan va arribar la democràcia el 20% de la població tenia entre 15 i 30 anys. Mai abans hi havia hagut tants joves en aquest país. A més, vam viure un temps d’anomia: les lleis franquistes van deixar d’aplicar-se i les demòcrates van trigar uns anys a dictar-se. Només hi havia ganes de llibertat i de diversió, i els locals i les discoteques eren els llocs idonis per exercir-les», diu Usó sobre una etapa que situa entre la mort de Franco i l’any 1993, quan van començar a generalitzar-se els controls d’alcoholèmia que van acabar amb la Ruta del Bakalao valenciana i poc després d’aprovar-se la llei Corcuera que sancionava el consum d’estupefaents a l’espai públic.
La història del sarau és també la de la repressió contra el seu gaudi, un «joc del gat i la rata» que recorre l’últim segle i mig de cultura popular espanyola -i d’ordenances municipals de tot tipus- i que segons Usó gairebé sempre van acabar guanyant els partidaris de la festa. Els intents per europeïtzar els nostres horaris van malmetre tots i davant l’avançament de l’hora de tancament dels locals, van sorgir fórmules com els botellons i les raves, que podien muntar la discoteca en un pàrquing o un descampat. «Ni tan sols els pitjors anys del franquisme van aconseguir tancar la nit en aquest país», diu l’historiador a compte d’una dictadura que va compaginar la falta de llibertat general amb la permissivitat que va consentir en llocs com Eivissa i la Costa del Sol. «Sense les nits de Madrid, dubto que una noctàmbula gaudidora com Ava Gardner hagués viscut els 15 anys que va viure en aquesta ciutat», apunta.
A les últimes pàgines del seu assaig, Usó parla d’un «clar declivi» de l’oci nocturn, que es va iniciar en la dècada passada -el 2019 hi havia un 64% menys de discoteques que el 2009- i es va accentuar després de la pandèmia, en la qual van tancar gairebé 5.000 bars, pubs i clubs arreu del país. L’investigador ho atribueix a un canvi demogràfic -avui hi ha la meitat de joves que als anys 80- i de costums, però que segons la seva opinió no enderroca l’esperit festiu marca de la casa, sinó que el transforma. «Els quarantins que ja no volen pernoctar, ara s’entreguen al tardeig. Però per clima, cultura i tradició, aquest sempre ha sigut i serà un país donat a disfrutar al carrer», conclou.
