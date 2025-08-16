El circ fa gran Collsuspina
La petita població viu durant tres dies el GiraCirc amb una vintena d'espectacle al carrer
“La vida està feta de moments, i les petites coses fan que sigui plena”. És la reflexió que el mag Gneis ha fet aquest dissabte al migdia al final del seu espectacle Inopia al GiraCirc de Collsuspina. Tant la representació de màgia com el seu consell han estat rebuts amb sorollosos aplaudiments.
Un any més, la petita població de Collsuspina s’ha convertit en un gran circ a l’aire lliure amb la complicitat de la majoria dels seus habitants, encara no 400. Per això el seu responsable, Xavier Vinuesa, assegura que GiraCirc és molt més que un festival.
La mostra ofereix una vintena d’espectacles de circ i màgia escampats per cinc escenaris de la petita població -que aquests dies es fa gran pel nombre de visitants- començant pel carrer Major, el principal. Tot plegat fa de Collsuspina un rara avis.
Un oasi de cultura
Ho confirma Adrià Mascarell, de la companyia PakiPaya, que ha presentat una de les funcions multitudinàries de la mostra: Shake Shake Shake, un espectacle “bandarra” i “divertit” de circ aeri on “piquem l’ullet al públic”. Segons Mascarell, el Gira Circ “és un oasi de la cultura. Propostes com aquestes són una alternativa, i a més a més es fa amb l’esforç de molta gent que hi treballa voluntàriament”. Mascarell explica que pot viure del circ tot i que la major part d’actuacions les fan fora de Catalunya, sobretot a França i al centre d’Europa.
Divendres el GiraCirc va presentar dos espectacles, aquest dissabte una desena, i aquest diumenge, última oportunitat per impregnar-se de somriures i acrobàcies impossibles, mitja dotzena més. Des del matí fins a la tarda o tarda-vespre. La majoria són gratuïts tret d’alguns com el que clourà el festival aquest diumenge a 1/4 de 7 de la tarda titulat “L’actitud”, de la Cia Jam. L’entrada costa 2 euros.
Fugir del mercantilisme
Segons Vinuesa, GiraCirc és molt més que un festival d’espectacles al carrer perquè no ha caigut en el “mercantilisme”. Explica que quan es va posar en marxa fa 10 anys “teníem clar que no regatejaríem el que cobren les companyies, i que havia de ser un festival a base de voluntariat”.
També el diferencia, comenta, que “tu arribes aquí, deixes el cotxe a fora i entres al gran circ, que és el poble. Aquí no hi ha trànsit i els nens poden campar a la seva. Això les companyies ho valoren”.
Collsuspina, doncs, es transforma aquests dies. Ho constata el Francesc, un veí del poble que des del jardí de casa seva ruixa amb una mànega tothom qui ho demana: “Això dona vida. El més important és la cohesió perquè el festival viu del voluntariat. És un nexe d’unió i fa que durant uns dies no tinguem una vida dispersa”. L’organització també fa front a la calor amb polvoritzadors d’aigua. A les màximes hores de calor, les funcions es fan al local social.
A més a més dels espectacles, també hi ha tallers infantils, parades d’artesans, food trucks i la possibilitat de tastar la paella del Quim. “Jo en feia a casa i sortien prou bé i em van dir de fer-la aquí”. Amb la diferència que ara cuina una paella per a prop de 200 persones: visitants i artistes.
