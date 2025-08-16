Santi Arisa i Giuseppe Costa interpreten les músiques que es ballaven a plaça
El bateria i l’acordionista actuen aquest diumenge a Castellnou de Bages, a l’hora del vermut, amb un recull de cançons tradicionals que van reunir ara fa tres anys en el CD «Orígens»
El 2022, el bateria i percussionista Santi Arisa (Manresa, 1947) i l’acordionista Giuseppe Costa van editar el CD Orígens, un treball que recuperava les músiques tradicionals que es ballaven a les festes majors dels pobles petits al segle passat i que interpretava, a plaça, un acordionista. Temes com El Calendari del pagès o Visca la mandra, que el mateix Arisa ja havia adaptat amb La Tribu. Aquest diumenge, tots aquests temes tornaran a sonar a l’hora del vermut (13 h) al Nucli Antic de Castellnou de Bages, on viu, que celebra la festa major.
Arisa pateix per «la calor» però li agrada la idea del vermut com a escenari de la interpretació d’un repertori «molt tradicional» que inclou valsos, polques o pasdobles. Ell, a la bateria; Costa, a l’acordió i tots dos, a la veu. Orígens és, segurament, assegura, una rara avis en la seva discografia perquè, fins a l’edició d’aquest treball, la seva aproximació a la música popular l’havia passat, majoritàriament, per la instrumentació del rock, el jazz i el funky. Aquí no. O no tant.
L’espectacle, que ha rodat una desena de vegades des de la seva presentació oficial, l’abril del 2022 al Centre Artesà Tradicionàrius (CAT) de Barcelona, recupera peces com l’occitana La Polca d’Ours, que es ballava fins al País Valencià; la satírica La Ballarusca, popular de l’Empordà que parla «de la relació entre una minyona i un mossèn»; la Malamanya, de Castellar de n’Hug, relacionada amb les collites i la bona fortuna; El pasdoble del Tosquiets dedicat a Àngel León, conegut amb el sobretot de Tosquiets, músic i conegut acordionista invident que va viure al Berguedà; la versionadíssima i «trista» La presó de Lleida; l’himne de la Val d’Aran Montanhes araneses; Ball de panxes, provinent del Pallars Sobirà de la qual, explica Arisa, «vaig fer una versió de la música i l’Agnès Miralbell en va fer la lletra pel Super 3»; o la jota El Jaleo de Ferreries, «que sembla provenir d’una sarsuela del segle XIX», explica.
El projecte, recorda Arisa, va néixer del músic i mànager de la Seu d’Ugell Miquel Comella, que va unir el bateria i l’acordionista per tirar endavant un treball pensat per «homenatjar els nostres avantpassats músics, aquells duets que existien de bateria i acordió, que anaven de poble en poble i que van fer ballar els nostres avis i, també, els nostres pares». Un llegat que tornarà a plaça.
