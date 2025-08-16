Entrevista | Ferran Soler Actor i músic
«Serà la primera vegada que agafi sol un avió»
L’artesenc Ferran Soler, que prepara el musical "Germans de Sang" per a l'hivern, parla de com viu l'estiu i explica que es manté fidel al seu pla: poder viure de la música i del teatre
Alba Bruch Serra
Tot i haver fet el salt al teatre professional, l’artesenc Ferran Soler continua dedicant el seu temps lliure a la música. «El meu pla segueix sent el mateix: poder viure de les dues coses, de la música i d’actuar», explica. I encara que veia més factible dedicar-se a la música, no va deixar passar L’Aranya al TNC i l’oportunitat de treballar en el musical Germans de sang, dirigit per Daniel Anglès: «Ho he aprofitat i ara estic més inclinat a mantenir-me fent projectes de teatre. La música queda en segon pla, perquè sé que és el que em dona menjar». Aquest estiu havia de publicar el seu primer àlbum, però finalment ha decidit posposar-lo fins a l’any vinent. Porta produïdes nou de les tretze cançons i l’estiu passat va rodar un llargmetratge basat en l’àlbum. Tant la pel·lícula com el disc parlen d’una relació tòxica i de tot el procés de dol «fins a estar bé i tornar-te a enamorar una altra vegada». De vacances des del passat dilluns, Soler explica el que més i el que menys li agrada de l’estiu. Comença el qüestionari.
Platja o muntanya?
Muntanya. M’agrada la tranquil·litat que em dona. A la platja, la tranquil·litat és diferent; a la muntanya trobo més pau.
Com és el teu estiu perfecte?
Que faci calor però no molta. Estar al costat d’algun lloc on pugui banyar-me, o bé platja o bé piscina, poder quedar amb els amics... I poder marxar de vacances. Si pot ser, en algun lloc fresc, fugint de la calor.
No t’agrada l’estiu.
M’agrada tenir vacances, però prefereixo el fred i anar-hi posant capes. Aquests dies arriba un moment que ja no et pots treure res més, i t’has de dutxar tres cops al dia!
Ets dels qui s’avorreixen o del dels qui no tenen aturador?
M’agrada avorrir-me, però em costa. Fa poc vaig llegir que la creativitat comença quan t’avorreixes, perquè no tens res a fer, i llavors comences a inventar.
De migdiades després de dinar o de mirar sèries?
De mirar sèries. No soc gaire de migdiada, perquè se’m posen malament si són gaire llargues.
Així, quina sèrie recomanes?
L’última que vaig mirar va ser Queen Charlotte i ara he començat a mirar You, porto res... 3 capítols.
Marxem de viatge. On aniràs aquest agost?
Me’n vaig a Londres dues setmanes. Sol. A veure la meva parella.
S’estrena en solitari?
Sí. És el primer cop que agafo un avió sol. El que em fa més respecte és el control de l’aeroport, sempre em deixo alguna ampolla d’aigua a dins i em fan obrir la maleta... i això em posa nerviós.
A quin destí tornaria?
A Noruega. Em va agradar molt. [Recorda quan hi va anar amb l’Escola de Música d’Artés a fer un intercanvi, el maig del 2019]. S’està molt tranquil allà.
I a quin país voldries anar?
Un lloc que m’agradaria molt visitar és el Japó, per veure el gran contrast entre els pobles tradicionals i les grans ciutats amb els llums de neó.
Si has d’escollir entre viatjar a Catalunya o fora del país, què tries?
Aquí a Catalunya tens platja i tens muntanya. Tenim una mica de tot, i tot molt a prop. Ho vols tot? Ho tens tot!
Comprem Souvenirs. Postals o imants?
No m’agrada ni una cosa ni l’altra. Hi ha postals molt ‘cutres’ i hi ha imants molt ‘cutres’. Soc més de buscar una cosa que tingui relació amb el lloc que he visitat i que també tingui relació amb la persona a qui li vull regalar.
El lloc de Ferran Soler: el Parc de Can Crusellas d’Artés
Són les quatre de la tarda de mitjans d’agost, i l’actor i músic Ferran Soler (Artés, 2003) acaba de començar les vacances. Fa només dues hores que ha tornat a Artés, el seu poble, un dels punts de la Catalunya central amb les temperatures més altes a l’estiu i, també, de les més baixes als mesos d’hivern. O almenys això diuen els artesencs. Just abans de començar la conversa, el termòmetre havia tocat sostre amb 38,2 °C.
Quan contacto amb ell per entrevistar-lo li dic que esculli un lloc del seu poble per a fer l’entrevista. Arriba vestit amb una roba que sembla cridar: «Ja estic de vacances!» Xancletes de goma, pantalons de xandall i samarreta blanca. Ens trobem al Parc de Can Crusellas, a tocar de l’Escola Municipal de Música d’Artés. Tota la seva formació musical ha passat per aquell centre, des dels cinc fins als vint anys. El parc, explica, li porta molts records. De petit, hi passava les tardes entre classes, però té molt present l’últim dia de curs: en lloc de fer trompeta, el seu professor, Jaume Prat, el convidava al bar del parc a fer un gelat.
Recordes unes vacances especials?
Amb la meva família viatjàvem molt en autocaravana i hem visitat molts llocs... Recordo quan vam anar a Amsterdam per primer cop. El dia que vam arribar era la festa del Pride, i nosaltres no ho sabíem. Estava ple de gent, tothom fumant porros... i jo crec que del fum vam acabar tots una mica... Alguna cosa ens va arribar (riu).
Que no pot faltar mai a la maleta?
Un banyador.
Encara que vagis a un destí fred?
Sí, perquè algun lloc per banyar-te trobaràs.
On tornes sempre?
A Sitges. Perquè està a prop d’Artés, relativament.
I a on no tornaries?
Crec que tornaria a tots els llocs que he visitat. El que potser no faria és anar a Itàlia a l’estiu, perquè ja feia molta calor i ara no m’ho vull ni imaginar.
Si algú visita Artés, què li recomanaries? Prepara’m un pla per a un cap de setmana.
Ara a l’estiu? (Riu). Si vens per la Festa de la Verema, t’has de quedar al nucli antic i anar a xafar raïm. Jo recordo que de petit ho feia i era molt divertit.I si no, algun dia que no faci tanta calor com avui... et diria que anessin a La Font de les Tàpies. Que facin el caminet, passant per Can Vila, i cap a banyar-se.
