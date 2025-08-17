El Cerdanya Film Festival premia Sirat, Marina i The Unfixing en una edició que dobla el públic
El certamen, consolidat com a referència de la indústria cinematogràfica catalana a l’estiu, multiplica l’assistència: 10.000 espectadors entre les projeccions i els concerts i 15.000 participants en les activitats obertes
MIQUEL SPA
El Cerdanya Film Festival (CFF) ha posat aquest dissabte punt final a la seva 16a edició amb la gala de lliurament de premis al Casino Ceretà de Puigcerdà, després de vint dies dedicats al setè art. La cita ha aconseguit una xifra rècord de 25.000 espectadors i participants, el doble que l’any passat. Unes 10.000 persones han assistit a projeccions i als dos concerts de l’Orquestra Simfònica del Vallès (OSV), mentre que 15.000 han pres part en activitats paral·leles com exposicions, arts visuals, arts escèniques i Jornades d’Indústria.
El palmarès ha deixat com a grans protagonistes la pel·lícula Sirat, d’Oliver Laxe, que s’ha endut Millor Guió Original i Millor Interpretació Individual per a Sergi López, i el curtmetratge Marina, de Marta Brichs, que ha rebut els guardons a Millor Curtmetratge Espanyol i Talent Emergent. El jurat també ha distingit The Unfixing, de Nicole Betancourt (Millor Documental Internacional i Millor Fotografia), Sorda, d’Eva Libertad (Millor Disseny de So i Millor Interpretació Individual per a Míriam Garlo), i La nostra habitació, de Jaume Claret Muxart (Millor Disseny de So i Millor Interpretació Individual per a Carla Linares).
El Premi del Públic – Llargmetratges ha recaigut a Parenostre, de Manuel Huerga, mentre que Esmorza amb mi, d’Iván Morales, i el curtmetratge Abril, d’Alexandra Iglesias, han obtingut el guardó a Millor Film en Català.
Durant el festival, que s’ha celebrat del 29 de juliol al 17 d’agost, la participació a les projeccions ha augmentat un 50%. Entre les activitats més destacades hi ha hagut el doble concert de l’Orquestra Simfònica del Vallès, amb un recital de cambra titulat La música de Kubrick i un altre homenatge a bandes sonores de cinema sota el nom Herois del Cinema. També han tingut molt d’èxit les Jornades d’Indústria, amb la presència de 300 professionals i empreses punteres, juntament amb una vintena de projectes emergents que s’han presentat a Prullans.
Altres premis han estat per a: Molt Lluny, de Gerard Oms; Happy Hour, de Nico Romero i Álvaro Monje; La memòria de les papallones, de Marta Viña (Talent Emergent); Lencería Milagros, de Jana Moreno (Millor Curt d’una directora jove); Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, de Ken Scott (Mirada Social); i The One Note Man, de George C. Siougas (Premi del Públic Curtmetratge Internacional).
Pel que fa a premis temàtics, el Pirineus Sostenibles ha estat ex aequo per Fais ton trail. Una muntanya a compartir, de Romain Cipière, i L’últim viatge, de Pere Cabañas. El Trinxat de la Cerdanya Terror/Fantàstic ha premiat Dangerous Animals, de Sean Byrne, i el curt Una cabeza en la pared, de Manuel Manrique. All you need is love, de Dany Ruz, ha rebut el premi al Millor Muntatge, i el reconeixement a Millor Interpretació Coral ha estat compartit entre Laia Manzanares i Àngela Cervantes per Lo que queda de ti, i Laia Marull, Àgata Roca i Betsy Túrnez per Les irresponsables.
Els premis econòmics, amb una dotació de 11.000 euros per a les categories principals i 30.000 euros per a tota la selecció oficial, han consolidat el CFF com un dels festivals més rellevants de Catalunya i l’Estat.
El director, Jordi Forcada, ha fet un balanç positiu: “L’afluència de públic, la qualitat de les pel·lícules i la presència de professionals a les Jornades d’Indústria confirmen que hem anat en la línia de créixer i convertir el festival en epicentre del cinema a l’estiu”. Forcada ha recordat que el CFF ha apostat també per activitats socials, l’apropament a rodatges i el suport a joves talents del Pirineu i Catalunya, reforçant la presència cultural en una comarca orfe després del tancament del Cinema Avinguda.
El Cerdanya Film Festival és una iniciativa de la Fundació Cerdanya Cinema i compta amb el finançament i suport del Ministeri de Cultura – ICAA, de la Generalitat de Catalunya, de l’Institut Català de les Empreses Culturals, la Diputació de Girona i Fons Next Generation, entre altres empreses i institucions del país.
El Cerdanya Film Festival (CFF) ha esdevingut un esdeveniment cultural destacat per a la comarca, consolidant-se com un referent en el panorama cinematogràfic català i transfronterer. Amb una oferta que combina projeccions de qualitat, activitats paral·leles i jornades professionals, el festival ha aconseguit atraure una gran afluència de públic i professionals del sector. Aquesta consolidació ha estat possible gràcies a la seva capacitat per adaptar-se a les necessitats del territori i per apropar el cinema a la comunitat local. A més, el CFF ha contribuït a posicionar la Cerdanya com a escenari per a rodatges cinematogràfics.
Llistat del Palmares
Millor Guió Original
Sirat, d’Oliver Laxe
Millor Interpretació Individual
Sirat, per Sergi López
Sorda, per Míriam Garlo
La nostra habitació, per Carla Linares
Insalvable, de Javier Marco
Millor Curtmetratge Espanyol
Marina, de Marta Brichs
Talent Emergent
Marina, de Marta Brichs
La memòria de les papallones, de Marta Viña
Millor Documental Internacional
The Unfixing, de Nicole Betancourt
Millor Fotografia
The Unfixing, de Nicole Betancourt
Millor Disseny de So
Sorda, d’Eva Libertad
La nostra habitació, de Jaume Claret Muxart
Premi del Públic – Llargmetratges
Parenostre, de Manuel Huerga
Millor Film en Català
Esmorza amb mi, d’Iván Morales
Abril, d’Alexandra Iglesias (curtmetratge)
Millor Direcció
Molt Lluny, de Gerard Oms
Happy hour, de Nico Romero i Álvaro Monje
Curtmiratges – Millor curt fet per una directora jove
Lencería Milagros, de Jana Moreno
Premi Mirada Social
Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, de Ken Scott
Premi del Públic – Curtmetratge Internacional
The one note man, de George C. Siougas
Premi Pirineus Sostenibles (ex aequo)
Fais ton trail. Una muntanya a compartir, de Romain Cipière
L’últim viatge, de Pere Cabañas
Premi del Públic Trinxat de la Cerdanya Terror/Fantàstic
Dangerous animals, de Sean Byrne
Una cabeza en la pared, de Manuel Manrique
Millor Muntatge
All you need is love, de Dany Ruz
Millor Interpretació Coral (ex aequo)
Lo que queda de ti, de Gala Garcia (Laia Manzanares i Àngela Cervantes)
Les irresponsables, de Laura Mañá (Laia Marull, Àgata Roca i Betsy Túrnez)
Millor Documental de Memòria Històrica
El petit peó, de Joan Gamero
Mencions del jurat
Parenostre – tècnica arriscada al servei de la narració
Esmorza amb mi – brillant adaptació teatral
Las pardas – defensa de la llibertat i la normalització
- El Cal Manel reobrirà aquest dimarts com El Manel, de la mà de dos joves
- Quatre ferits en encastar el cotxe contra una paret a la carretera de Vic de Manresa
- Així funciona l’estafa del gat: et poden robar fins a 8.000 euros
- Puig-reig ret un multitudinari comiat a l’empresari Xavier Boatella
- Debut tranquil amb expulsió provocada de Joan García en el primer triomf del Barça (0-3)
- Els Mossos adverteixen: així pots evitar robatoris a casa quan marxis de vacances
- «Serà la primera vegada que agafi sol un avió»
- El Govern té en tràmit una normativa per aturar la recollida furtiva de llentiscle