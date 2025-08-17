El Cerdanya Film Festival premia Sirat, Marina i The Unfixing en una edició que dobla el públic

El certamen, consolidat com a referència de la indústria cinematogràfica catalana a l’estiu, multiplica l’assistència: 10.000 espectadors entre les projeccions i els concerts i 15.000 participants en les activitats obertes

Membres de l'equip del festival amb premiats a la cerimònia / CFF

El Cerdanya Film Festival (CFF) ha posat aquest dissabte punt final a la seva 16a edició amb la gala de lliurament de premis al Casino Ceretà de Puigcerdà, després de vint dies dedicats al setè art. La cita ha aconseguit una xifra rècord de 25.000 espectadors i participants, el doble que l’any passat. Unes 10.000 persones han assistit a projeccions i als dos concerts de l’Orquestra Simfònica del Vallès (OSV), mentre que 15.000 han pres part en activitats paral·leles com exposicions, arts visuals, arts escèniques i Jornades d’Indústria.

El palmarès ha deixat com a grans protagonistes la pel·lícula Sirat, d’Oliver Laxe, que s’ha endut Millor Guió Original i Millor Interpretació Individual per a Sergi López, i el curtmetratge Marina, de Marta Brichs, que ha rebut els guardons a Millor Curtmetratge Espanyol i Talent Emergent. El jurat també ha distingit The Unfixing, de Nicole Betancourt (Millor Documental Internacional i Millor Fotografia), Sorda, d’Eva Libertad (Millor Disseny de So i Millor Interpretació Individual per a Míriam Garlo), i La nostra habitació, de Jaume Claret Muxart (Millor Disseny de So i Millor Interpretació Individual per a Carla Linares).

El Premi del Públic – Llargmetratges ha recaigut a Parenostre, de Manuel Huerga, mentre que Esmorza amb mi, d’Iván Morales, i el curtmetratge Abril, d’Alexandra Iglesias, han obtingut el guardó a Millor Film en Català.

L'entrada a la cerimònia d'entrega dels premis al Casino Ceretà / CFF

Durant el festival, que s’ha celebrat del 29 de juliol al 17 d’agost, la participació a les projeccions ha augmentat un 50%. Entre les activitats més destacades hi ha hagut el doble concert de l’Orquestra Simfònica del Vallès, amb un recital de cambra titulat La música de Kubrick i un altre homenatge a bandes sonores de cinema sota el nom Herois del Cinema. També han tingut molt d’èxit les Jornades d’Indústria, amb la presència de 300 professionals i empreses punteres, juntament amb una vintena de projectes emergents que s’han presentat a Prullans.

Altres premis han estat per a: Molt Lluny, de Gerard Oms; Happy Hour, de Nico Romero i Álvaro Monje; La memòria de les papallones, de Marta Viña (Talent Emergent); Lencería Milagros, de Jana Moreno (Millor Curt d’una directora jove); Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, de Ken Scott (Mirada Social); i The One Note Man, de George C. Siougas (Premi del Públic Curtmetratge Internacional).

Pel que fa a premis temàtics, el Pirineus Sostenibles ha estat ex aequo per Fais ton trail. Una muntanya a compartir, de Romain Cipière, i L’últim viatge, de Pere Cabañas. El Trinxat de la Cerdanya Terror/Fantàstic ha premiat Dangerous Animals, de Sean Byrne, i el curt Una cabeza en la pared, de Manuel Manrique. All you need is love, de Dany Ruz, ha rebut el premi al Millor Muntatge, i el reconeixement a Millor Interpretació Coral ha estat compartit entre Laia Manzanares i Àngela Cervantes per Lo que queda de ti, i Laia Marull, Àgata Roca i Betsy Túrnez per Les irresponsables.

Els premis econòmics, amb una dotació de 11.000 euros per a les categories principals i 30.000 euros per a tota la selecció oficial, han consolidat el CFF com un dels festivals més rellevants de Catalunya i l’Estat.

El director, Jordi Forcada, ha fet un balanç positiu: “L’afluència de públic, la qualitat de les pel·lícules i la presència de professionals a les Jornades d’Indústria confirmen que hem anat en la línia de créixer i convertir el festival en epicentre del cinema a l’estiu”. Forcada ha recordat que el CFF ha apostat també per activitats socials, l’apropament a rodatges i el suport a joves talents del Pirineu i Catalunya, reforçant la presència cultural en una comarca orfe després del tancament del Cinema Avinguda.

El Cerdanya Film Festival és una iniciativa de la Fundació Cerdanya Cinema i compta amb el finançament i suport del Ministeri de Cultura – ICAA, de la Generalitat de Catalunya, de l’Institut Català de les Empreses Culturals, la Diputació de Girona i Fons Next Generation, entre altres empreses i institucions del país.

El Cerdanya Film Festival (CFF) ha esdevingut un esdeveniment cultural destacat per a la comarca, consolidant-se com un referent en el panorama cinematogràfic català i transfronterer. Amb una oferta que combina projeccions de qualitat, activitats paral·leles i jornades professionals, el festival ha aconseguit atraure una gran afluència de públic i professionals del sector. Aquesta consolidació ha estat possible gràcies a la seva capacitat per adaptar-se a les necessitats del territori i per apropar el cinema a la comunitat local. A més, el CFF ha contribuït a posicionar la Cerdanya com a escenari per a rodatges cinematogràfics.

Llistat del Palmares

Millor Guió Original

Sirat, d’Oliver Laxe

Millor Interpretació Individual

Sirat, per Sergi López

Sorda, per Míriam Garlo

La nostra habitació, per Carla Linares

Insalvable, de Javier Marco

Millor Curtmetratge Espanyol

Marina, de Marta Brichs

Talent Emergent

Marina, de Marta Brichs

La memòria de les papallones, de Marta Viña

Millor Documental Internacional

The Unfixing, de Nicole Betancourt

Millor Fotografia

The Unfixing, de Nicole Betancourt

Millor Disseny de So

Sorda, d’Eva Libertad

La nostra habitació, de Jaume Claret Muxart

Premi del Públic – Llargmetratges

Parenostre, de Manuel Huerga

Millor Film en Català

Esmorza amb mi, d’Iván Morales

Abril, d’Alexandra Iglesias (curtmetratge)

Millor Direcció

Molt Lluny, de Gerard Oms

Happy hour, de Nico Romero i Álvaro Monje

Curtmiratges – Millor curt fet per una directora jove

Lencería Milagros, de Jana Moreno

Premi Mirada Social

Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, de Ken Scott

Premi del Públic – Curtmetratge Internacional

The one note man, de George C. Siougas

Premi Pirineus Sostenibles (ex aequo)

Fais ton trail. Una muntanya a compartir, de Romain Cipière

L’últim viatge, de Pere Cabañas

Premi del Públic Trinxat de la Cerdanya Terror/Fantàstic

Dangerous animals, de Sean Byrne

Una cabeza en la pared, de Manuel Manrique

Millor Muntatge

All you need is love, de Dany Ruz

Millor Interpretació Coral (ex aequo)

Lo que queda de ti, de Gala Garcia (Laia Manzanares i Àngela Cervantes)

Les irresponsables, de Laura Mañá (Laia Marull, Àgata Roca i Betsy Túrnez)

Millor Documental de Memòria Històrica

El petit peó, de Joan Gamero

Mencions del jurat

Parenostre – tècnica arriscada al servei de la narració

Esmorza amb mi – brillant adaptació teatral

Las pardas – defensa de la llibertat i la normalització

