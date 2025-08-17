Informe
Els Mèdici, «una operació de màrqueting fantàstica»
L’últim representant de l’estirp de governants i mecenes de la Florència del Renaixement reuneix en un llibre poc complaent les històries menys conegudes de la seva família
Daniel G. Sastre
Lorenzo de Mèdici es diu com es diu no per casualitat, sinó perquè és l’última baula d’una cadena de 25 generacions que s’s’estén durant un mil·lenni i que va tenir la seva esplendor durant el Renaixement. Va ser llavors quan el seu avantpassat, que es deia igual que ell i anomenat Il Magnifico, va gravar per primera vegada el cognom Mèdici en la primera línia de la història. Governant, banquer, mecenes i protagonista de l’edat daurada de Florència, impulsor del talent de, per exemple, Miquel Àngel Buonarroti, Lorenzo de Mèdici va ser un dels primers puntals d’una saga que s’acaba. «Ni el meu germà ni jo hem tingut instint paternal. Hem aprofitat la vida, i quan teníem ja 50 anys ens vam adonar que potser era ja tard per a aquestes coses», explica l’últim representant de l’estirp. Als 74 anys, i després de publicar amb èxit una desena de novel·les històriques, Lorenzo de Mèdici, l’actual, s’atreveix amb la història dels seus a Los Medici, mi familia, que acaba de publicar Ariel.
El llibre té parts de crònica familiar, de manual d’història i de memòries. Però quan en un arbre genealògic es donen cita tres papes -quatre, si no es té en compte que Pius IV, tal com remarca l’autor i en contra de la creença popular, no pertanyia a la saga-, dues reines de França i nombrosos governants de Florència, es fonen els avatars històrics i les anècdotes que, explicades per pares i avis, cisellen una infància.
Però s’equivocaran els que esperin un relat edulcorat. Molts membres de la família Mèdici surten malparats de la crònica. I el mateix autor deixa clar que la fama imprescriptible dels seus avantpassats com a mecenes, i les seves relacions amb els més grans artistes i científics de la història -Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, Botticelli, Donatello, Brunelleschi, entre molts d’altres-, va ser, en primer lloc, «una operació de màrqueting fantàstica».
Es troben els Mèdici més vinculats a l’ambició i al poder o són símbol de llibertat, tal com sembla desprendre’s de l’episodi històric, que es troba recollit al llibre, de l’arribada al poder del frare ascètic Savonarola, al qual es compara amb Khomeini? «El que més pesa és el poder, no hi ha dubte», assenyala Lorenzo de Mèdici. «L’objectiu últim era adquirir poder, arribar a tenir-lo de qualsevol manera», afegeix.
A diferència dels seus avantpassats més coneguts, l’autor de Los Medici, mi familia és un home discret, que admet certa objecció per parlar de coses privades. «El meu germà i jo som els últims de la nostra branca familiar. Malgrat els nostres matrimonis, cap té fills. Potser, inconscientment, seguim la tradició familiar de tenir descendència en la maduresa. Aquest tema no ens preocupa; de fet, mai ho hem discutit. Som persones reservades, fins i tot entre nosaltres. Per pudor o respecte, no compartim assumptes personals. Som de l’opinió que els sentiments, els amors, els matrimonis i els divorcis són coses íntimes», diu n el capítol final del llibre. Per què llavors es va proposar escriure’l? «Perquè últimament el meu cognom està molt de moda, hi ha molts programes i sèries sobre els Mèdici, i hi ha gent que es creu coses que són mentida», afirma.
Per exemple: a la sèrie Los Medici: señores de Florencia, de la RAI, la trama parteix de l’assassinat per enverinament de Joan de Mèdici, el primer banquer i mecenes de la família, besavi d’Il Magnifico. «No és cert. Va morir al llit, com un bon cristià», replica l’últim de la saga.
El complex de Joan Carles I
Lorenzo de Mèdici també exhibeix al llibre una profunda relació amb Espanya. I més en concret amb la família reial: es declara «molt amic» de la finada infanta Pilar de Borbó, germana de Joan Carles. Al rei emèrit li dedica tant elogis com crítiques. Diu, per exemple, que Joan Carles «tenia una mena de complex ben amagat per ser rei per la gràcia de Franco, i no de Déu», i que era «molt gelós de les seves prerrogatives reials». Ho demostra amb una anècdota: Sabino Fernández Campo, durant anys cap de la Casa del Rei, es referia a Lorenzo de Mèdici amb el tractament d’«altesa reial». Un dia ho va sentir Joan Carles i es va enfurismar. «Li va dir de molt males formes que jo no era altesa reial, sinó altesa sereníssima», explica Mèdici.
Però afegeix que ell, que sempre ha «votat socialista» i té «inclinació republicana» tot i que la gent pensi que és de dretes, té un bon concepte del regnat de Joan Carles: «És difícil d’explicar. Una cosa és ser monàrquic i una altra, la lleialtat que deus a una persona a qui respectes. Crec que Joan Carles va fer coses increïbles al principi del seu regnat, i després no soc ningú per jutjar si una persona s’enamora o fa tonteries».
Tal com li passa sovint, l’actualitat va donar a l’autor recentment ocasió de recordar episodis referents als seus avantpassats. Va ser durant l’elecció del nou Papa, que va triar per regnar un nom, el de Lleó, que també va ser el de dos dels papes Mèdici, Lleó X i Lleó XI. En aquesta ocasió Lorenzo de Mèdici va tenir un pressentiment: «Com molta gent, estàvem veient amb amics l’elecció del Papa. Vam fer una espècie de joc: calia endevinar quin nom escolliria. Molts deien Francesc II o Joan Pau III, i jo vaig dir Lleó XIV, per la meva família. Quan el va elegir, gairebé que em desmaio».
