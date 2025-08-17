El GiraCirc de Collsuspina fa una valoració "extremadament" positiva del festival d'enguany
La calor, el pont i les festes majors han restat visitants, però s’ha guanyat en qualitat
El darrer espectacle que s’ha pogut veure aquest diumenge al festival GiraCirc de Collsuspina es titulava L’actitud, de la companyia JAM. Actitud és el lema al qual s’aferren els organitzadors de la mostra per continuar endavant i pensar ja en una onzena edició després dels contratemps que han hagut de superar aquest any en haver-se quedat sense la subvenció de la Generalitat.
L’espectacle que ha clausurat la mostra “parla d’adversitats, complicacions i obstacles, i que si tens actitud pots continuar endavant. És el que ens aferrem. Amb actitud tirarem endavant”, perquè el festival de Collsuspina tingui continuïtat, ha assegurat el seu codirector, Xavi Vinuesa.
Continuar tot i el cansament
Vinuesa confessa que l’organització s’havia plantejat parar després de la desena edició d’aquest any, però “ara no podem” perquè les sensacions “que ens ha fet arribar el públic i els artistes” han sigut molt bones. A més a més, “tenim una escola de circ i a la Catalunya central hi ha molt pocs festivals”. Per tant, la voluntat és continuar tot i que “hem de veure com ho fem, com ho reorientem i busquem l’equilibri entre visitants i artistes, i organitzadors perquè estem molt cansats”.
Durant tres dies, de divendres fins diumenge, Collsuspina ha acollit una vintena d’espectacles de circ i màgia. “És impossible que no estiguem contents perquè és una celebració”, diu Vinuesa. Destaca, però, que els visitants han valorat la qualitat dels espectacles programats tot i que han hagut de fer front a tres factors externs que els ha restat públic: l’onada de calor, el pont del 15 d’agost -el GiraCirc se celebra sempre el tercer cap de setmana d’agost- i la coincidència amb la Festa Major de Moià.
L’organització calcula que Collsupina ha rebut entre 3.500 i 4.000 visitants, quan altres anys se superaven els 5.000. Això té una part positiva ressalta Vinuesa: que les funcions s’hagin pogut apreciar més bé amb un volum ideal d’espectadors.
El GiraCirc fa gran el petit poble de Collsuspina. Amb 400 habitants encara no, el festival a l'aire lliure es pot dur a terme amb la feina voluntària dels veïns que s’impliquen en el projecte.
