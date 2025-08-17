Zoom
El museu Chillida, 25 anys com a lloc de trobada
El centre nascut de la mà del genial artista basc continua sent a Hernani, Guipúscoa, un espai de confluència, una institució de referència a l’escultura contemporània del segle XX
Alicia Vallina
El Chillida Leku, el museu nascut de la mà del genial artista basc Eduardo Chillida, no va sorgir amb la vocació de convertir-se en una institució de referència a l’escultura contemporània del segle XX com ho és ara. De fet, tal com explica un dels néts de l’artista, Mikel Chillida, encarregat actualment del desenvolupament organitzatiu de l’epicentre de l’art de la seva aitona, com afectuosament s’adreça sempre al seu avi, la idea de crear un espai concret on exhibir el treball de l’escultor va sorgir «després de la mort, el 1981, amb l’Aimé Mae amb qui sempre va mantenir una relació molt estreta d’amistat. Després d’això, va decidir no continuar col·laborant amb cap galerista en exclusiva i treballar en llibertat absoluta».
D’aquesta manera, Eduardo i Pilar, la seva inseparable companya de vida i l’artífex de bona part de l’èxit de l’artista, van buscar un lloc on poder recopilar totes les obres presents i futures de l’escultor a què s’havia de sumar un taller per treballar la pedra. Així va sorgir el Chillida Leku, el lloc on l’essència d’Eduardo segueix latent i més viva que mai 25 anys després. «La manera com va sorgir va ser exactament la mateixa que seguia la meva aitona en la realització de les seves obres. Ell era una persona que no sabia mai com serien les coses abans de fer-les, sempre estava orientat al present, al moment, però va voler donar-los a la feina una llar, com la d’uns pares, un lloc on pertànyer», ens confessa Mikel amb enorme admiració.
La pedra angular del projecte va ser el mas Zabalaga, un lloc que simbolitzava el País Basc, el seu lloc. Es tractava d’un edifici del segle XV que el va captivar. Eduardo buscava un espai obert, però que alhora tingués bona accessibilitat logística, ja que les escultures eren molt pesades. Un espai ben connectat a les vies principals i a l’aire lliure, perquè l’acer tallin es pogués oxidar correctament, estabilitzar-se i generar aquesta pàtina que enfosqueix i protegeix l’obra. Mikel explica com els seus avis van dedicar 14 anys a restaurar el mas fins que, a poc a poc, van crear un lloc amb sentit propi. Va ser Chillida qui va dissenyar el logotip del museu i qui li va atorgar la seva denominació actual. «Tot es va desenvolupar seguint la pròpia intuïció de la meva aitona, de manera molt natural, molt fluida, seguint un procés molt íntim i personal», continua.
El net de l’escultor va créixer i va passar la seva infància al Chillida Leku envoltat de la família i dels avis. Recorda que les coses es feien sense pressa i que «semblava que no passava res, però, en realitat, estava passant-ho tot». No oblida la instal·lació de Lotura, una de les escultures més grans, realitzada el 1998. Pesava 64 tones i, durant la instal·lació, una de les potes de la grua va sortir de la sabata de fusta i es va enfonsar a la terra. «Van haver d’esperar gairebé un mes que vingués una altra grua encara més gran per treure la primera», recorda.
No obstant això, per a Mikel és el Chillida Leku la principal i més rellevant de les obres que va dur a terme el seu avi, encara que, ell se sent especialment connectat amb el Monument a la Tolerància. «Em sembla una feina molt especial. És una peça que cerca ser un lloc de trobada per a tots els diferents, una obra que proposa un espai de connexió entre persones de diferents creences, des del respecte mutu. És, en essència, una obra que crea un lloc per a la tolerància, i em sembla un missatge absolutament fantàstic», conclou.
Per obrir els actes de celebració del 25è aniversari de l’obertura d’aquest lloc de trobada fantàstic com és el Chillida Leku s’està organitzant una exposició, com a homenatge, dedicada a Pilar Belzunce, la dona de l’artista, coprotagonista d’aquesta història. «Pili mereixeria gairebé un altre museu», explica entre rialles Mikel. «Quan l’aitona ja no hi era, després de la seva mort, Pili va viure una etapa en què la pintura es va tornar essencial per a ella. I és increïble, perquè treballava amb el color de manera molt intensa. La seva obra contrasta amb la d’Eduardo, però alhora hi dialoga. Hi ha una connexió molt bonica entre les dues formes d’expressió, així que ho recopilarem tot: des d’obres d’Eduardo en què la dibuixa a ella, fins a records, anècdotes, històries compartides a través de la memòria oral i també obres realitzades per ella».
Pili va ser una figura fonamental a la creació del museu, però també va tenir un paper clau en el desenvolupament del treball d’Eduardo Chillida. Més enllà de la seva formació o de qualsevol capacitació formal, sempre hi va ser, present en tot, fent el que calia fer perquè Eduardo pogués anar cada dia al seu estudi sense cap preocupació que no fos directament relacionada amb la seva feina. «Eduardo era l’artista, el que imaginava i executava, el que creava. Però Pili... Pili era tota la resta i molt més que una excel·lent companya. Era una part essencial del projecte. Tenia una capacitat molt especial: creia a Eduardo i l’impulsava constantment a fer, a avançar, ho capacitava».
Creació d’espai
Eduardo Chillida va ser una figura clau en la història de l’art contemporani perquè va redefinir l’escultura des de la seva arrel: no pas com un objecte a l’espai, sinó com una creació d’espai. Per ell, l’escultura no només es feia amb matèria, sinó també amb buit. I aquell buit no era absència, sinó presència activa. «Deia que un escultor treballa amb dos protagonistes: la matèria i l’espai. I el que és revolucionari a la seva obra és que va tractar l’espai com un material més, estructural, essencial. Chillida no ocupava un lloc, ho revelava. No feia obres per a l’espai: les seves obres eren l?espai». A més, Chillida establia una clara tensió, una mena de frontera entre allò ple i buit, entre allò visible i allò invisible, entre allò que és i allò que a penes s’intueix, i això per a ell era el veritable territori de la seva escultura. «Per això se l’ha anomenat l’arquitecte del buit. Perquè el que va fer va ser crear llocs nous –físics, emocionals, filosòfics– on l’espai i el límit esdevenen matèria. Aquesta visió va canviar el llenguatge de l?escultura i el va portar a un territori completament nou».
