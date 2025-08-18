Filtració o error editorial? Confusió amb la data de llançament del nou disc de Rosalía
Una menció al novembre de 2025 com a data de llançament del nou disc de l'artista va aparèixer a ELLE Espanya, però va ser esborrada poc després
Redacció
La publicació d’un reportatge a ELLE Espanya ha generat confusió entre els fans de Rosalía després que s’hi mencionés —per error— que el seu quart disc veuria la llum aquest novembre. L’afirmació, que l'artista de Sant Esteve Sesrovires no ha confirmat, ha estat retirada del text, i la periodista que va entrevistar-la ha explicat que la data no provenia de la cantant. Tot plegat ha revifat l'expectació al voltant del misteriós projecte R4.
La informació va cridar l’atenció dels fans i mitjans, ja que Rosalía no havia donat cap data oficial fins ara. Poc després, però, aquest detall va desaparèixer de l'article original. La periodista responsable de l'entrevista, Suzy Exposito, va aclarar la situació en una piulada a X: "Rosalía no em va confirmar cap data durant la nostra conversa. Només ella sap quan el disc estarà llest". I va matissar que en l'artícle original, escrit en anglès, aquesta data no apareixia.
Tot plegat ha alimentat especulacions i teories entre els seguidors de l'artista, que ja coneixen la seva tendència a mantenir el misteri al voltant dels seus projectes. El que sí va avançar Rosalía és que aquest nou treball tindrà una sonoritat molt diferent del seu aclamat MOTOMAMI, tot i que no va concretar quin camí estilístic seguirà.
