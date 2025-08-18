L'Esbart Manresà estrena aquest divendres "Mil primaveres" al Festival Ésdansa
El muntatge, nascut de l'Obrador d'Arrel de la Mediterrània, va guanyar el Premi Delfí Colomer 2024
Es podrà veure a la fira manresana en dos passis, l'11 d'octubre a la plaça del Mercat Puigmercadal
El Festival Ésdansa de les Preses serà l’escenari, aquest divendres (20.30 h), de l’estrena oficial de l’espectacle Mil primaveres, el nou muntatge de l’Esbart Manresà de l’Agrupació Cultural del Bages. Amb la direcció artística de Jordi Gros, director del cos de dansa, i l'acompanyament dramatúrgic i escènic de Sergi Estebanell i Arantza Labuena, Mil Primaveres va ser el projecte guanyador del Premi Delfí Colomer 2024, dotat amb 26.000 euros. Fundat l'any 1909, l'Esbart Manresà és el segon esbart en actiu més antic de Catalunya.
Mil primaveres continua la línia d'experimentació engegada per la formació ara fa tres amb Rapte. En aquest cas, es tracta d'una peça de dansa d’arrel amb una posada en escena contemporània que reivindica el dret a cantar i ballar com a forma d'expressió col·lectiva i de protesta. Amb deu intèrprets de l’Esbart Manresà, Mil primaveres es planteja com una recerca escènica sobre l’acció política i emocional de la dansa tradicional. L'espectacle forma part de l'Obrador d'Arrel de la Fira Mediterrània i es podrà veure a Manresa el dissabte 11 octubre a la plaça del Mercat Puigmercadal en dos passis (11.45 i 16.30 h). I tot i que la idea inicial era estrenar la peça en el certamen manresà, obtenir el Delfí Colomer els va fer canviar de plans.
El projecte neix amb la voluntat de treure la dansa d’arrel dels escenaris convencionals per tornar-la al carrer, allà on històricament s’ha manifestat la cultura popular i on també esclaten les revoltes. Amb disseny de so de Marina Tomàs i Marc Urrutia, la singularitat del nou muntatge de l’Esbart Manresà és el treball sense música. Com ja va explicar Gros a aquest diari, «ja ho vam provar a El Rapte. No ens supeditem a la música, primer ve el moviment». Rapte, que els va canviar la forma de veure i interpretar la dansa d’arrel i els va obrir nous camins escènics, es va estrenar a la Fira Mediterrània l'any 2022 i va ser una coproducció de l'Obrador d'Arrel de fira manresana i el Festival Ésdansa.
A més de l’estrena en el Festival Ésdansa i de la seva posada en escena a Manresa, l'Esbart Manresà el portarà al Festival Dansa Metropolitana 2026. Anteriorment a l’estrena, la formació ha realitzat diverses residències artístiques i ja ha presentat un tast del nou espectacle als festivals Dansàneu i Figueres es MOU.
