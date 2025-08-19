«Després de la DANA, van trobar un titella del nostre local al poble del costat»
El Teatre de l’Aurora d’Igualada acull des d’avui i fins dijous quatre funcions de l’espectacle «Veriueu-ho Especial ‘El Ventorro’», amb el qual l’actor alcoià Xavi Castillo plasma la indignació per la reacció política a la tragèdia que va tenir lloc fa un any a València
No fa ni un any que l’aigua es va endur la vida de 228 persones a la província de València i la ferida encara està oberta. Podria semblar que la tragèdia de la DANA no és un tema per fer-ne broma, però Xavi Castillo (Alcoi, 1967) convoca a l’escenari la indignació encara vigent en una catarsi col·lectiva en format escènic -"Veriueu-ho Especial ‘El Ventorro’"- que es representarà a partir d’aquest dimarts al Teatre de l’Aurora, dins la Festa Major d’Igualada. Les funcions tindran lloc avui i demà dimecres, a les 22 h, i dijous a les 19 i les 22 h. Les entrades es poden comprar al preu de 14 euros.
Com el va afectar la DANA?
No tenia la intenció de fer un espectacle sobre el tema, però a nosaltres ens va afectar de ple. Tenim el local a pocs metres del barranc del Pollo, a Picanya, zona zero. La riuada va rebentar la paret, la porta, el material va sortir a fora, ... va ser apocalíptic. No és que pugés el nivell de l’aigua, és que va ser un tsunami. Pot de Plom Teatre som una companyia cent per cent afectada.
Han pogut recuperar-se?
Va ser un desastre. Un conegut em va dir que havia vist una marioneta gegant nostra a Paiporta, el poble del costat. La setmana passada vam poder tornar a entrar al local. Està reconstruït, però ara falta moblar-lo, el material d’oficina, vestuari que vam perdre, ... Comencem des de zero. És una recuperació lenta, però ja ho tenim.
De la vivència personal de la tragèdia neix l’espectacle?
Quan va passar, vaig tenir la necessitat de fer uns vídeos, on feia comentaris, i van tenir incidència, la gent els veia, ... Jo denunciava la inoperància de Carlos Mazón, el president de la Generalitat, les seves declaracions, i parlava de coses que passaven al poble, de les ajudes que no arribaven. Vaig anar construint un petit monòleg per fer en cafès i teatres menuts. No tenia intenció de fer un espectacle, però el 29 d’octubre farà un any i estic flipant perquè tinc moltes actuacions contractades per l’octubre.
Com el planteja?
Parlo de la DANA però també de la meva trajectòria. Hi apareixen els personatges, la gent que em segueix sap que sempre els trec, ja ho feia amb el Papa, la Rita, ... És un espectacle molt personal, amb anècdotes, coses familiars. I sàtira, en la línia de la companyia. Mazón cantant amb Marengo és una cosa bastant esperpèntica. Com el fet que s’encarregués dirigir la recuperació de la DANA a un tinent general retirat, Francisco José Gan Pàmpols.
Tot i l’abast de la tragèdia, l’humor ajuda?
L’espectacle té un punt catàrtic. Reacciono a la meva manera a allò que ha passat. Potser no era el moment de fer-ho, però hi ha gent afectada que ha vingut i ens ha dit que li feia falta. Hi ha humor, però també molt mala llet. Això és transversal. La indignació és molt gran, encara. Ja s’han fet nou manifestacions per demanar la dimissió de Carlos Mazón i ell encara continua en el càrrec.
L’actualitat l’obliga a anar canviant el guió?
Tinc clar que si l’interès decau, aparcaré l’espectacle i continuaré amb els altres que tinc, "La Bíblia", "Spoiler", ... Però mentre al públic li interessi, continuaré, i tocaré temes del País Valencià, com el pacte PP-Vox que ens fa anar enrere.
Temes no li faltaran.
A vegades costa estar al dia. Tens les aparicions de Mazón, però també la jutgessa de Catarroja, que està fent una investigació molt seriosa, i eixen moltes coses flagrants, el 112, la Generalitat, l’AEMET, ... Hi ha coses que, de tan esperpèntiques que són, resulten divertides. Salomé Pradas, consellera de Justícia i Interior, va declarar a la jutgessa que no hi entén, d’emergències. És una inoperància enorme.
La realitat supera la ficció?
Ho veiem ara amb els incendis. El Mañueco, president de Castella i Lleó, té una actitud xulesca pareguda al Mazón. Això fa que l’espectacle estigui viu. Tens Koldo, Ábalos, Montoro, .... La impunitat és molt gran. On estava Mazon aquell dia? Fent negocis amb empresaris.
Fora de València, però, el tema ja no és actualitat.
La percepció en l'àmbit popular, si no ets d’aquí, és diferent. Em trobo gent que em diu que ja estem bé i ja ens hem recuperat. Però no és així. A Paiporta es van malmetre baixos, comerços, ... les obres van a poc a poc. A Picanya, l’aigua es va endur quatre ponts, i de moment només se n’ha refet un.
A Igualada potser tindrà aquest tipus de públic, gent que no sap com està el tema avui dia.
Ho explico de forma molt gràfica, és el segell de la companyia. M’agrada construir personatges, Mazón, el militar, la gent del poble. Munto històries a partir d’aquí. Però la diferència respecte altres espectacles és que això és completament real, històries molt reals. Era el moment o no? No m’ho plantejo, és una necessitat, i la gent reacciona bé. Vaig omplint la botifarra i al final tinc un monòleg de dues hores. M’he criat veient Els Joglars, Rubianes, Leo Bassi, el Teatro del Barrio, ... teatre satíric, de denúncia política. I se m’ha quedat.
Què és el Ventorro?
Un restaurant exclusiu, molt privat, tipus 'mesón manchego', al centre de València, per això ningú entén la incomunicació de Mazón. Del Palau de la Generalitat al Ventorro hi ha quatre minuts.
El censuren, per dir el que diu?
La censura és part de la història de la companyia, en molts pobles m’ha passat, però jo tinc una clientela molt diversa, ajuntaments, fallers, gent que fa festes, ... Alfonso Rus, que va ser alcalde de Xàtiva i president de la Diputació, em va vetar públicament. A Vallbona, es va muntar un xou al ple després que hi féssim "La Bíblia". De censura i vetos també es parla a l’espectacle. No pots arribar a superar l’esperpent. Però veus que la història es repeteix, la gent els vota, vota un pacte PP-Vox, amb decisions socials, de llengua, que ens fan anar enrere, i això desanima. El conseller de Cultura i Educació, José Antonio Rovira, és la cosa més nefasta del món, el valencià està molt perseguit, tornem als temps de Franco.
