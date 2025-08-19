Música
Una manresana, guanyadora de la primera beca al talent emergent de la Fundació Cultural Latin Grammy
La saxofonista Aina López Pla, de 23 anys, viatjarà al prestigiós Berklee College of Music de Boston la setmana que ve: "És l'oportunitat de la meva vida"
Alba Bruch Serra
«El reconeixeria amb els ulls tancats». És una de les frases que més repeteixen els qui ja l’han sentit tocar en alguns dels seus concerts: identifiquen perfectament el so que produeix el seu saxo. Aina López Pla (Manresa, 2002) té una essència que atrapa sobre l’escenari, sigui cantant o tocant l’instrument de vent-fusta. Des del Berklee College of Music ho han tingut clar. D’aquí poc més d’una setmana, la manresana viatjarà a Boston i la ciutat americana serà casa seva els pròxims quatre anys. El motiu? La Fundació Cultural Latin Grammy li ha atorgat a la saxofonista bagenca una beca al talent emergent, la primera que ha convocat en col·laboració amb el Berklee College of Music, el prestigiós centre de Boston.
Per a López Pla, la beca significa «l’oportunitat de la meva vida per fer que la meva carrera tingui sentit i molt de recorregut». La saxofonista es mou per la branca del jazz i la música moderna. En concret el hip hop, i una barreja amb el so de Nova Orleans i de les brass bands. Per aquest motiu, assegura, té molt sentit anar als Estats Units, on hi ha «la llavor» de tota aquesta música. «És una música negra que neix d’unes condicions extremes i de l’esclavitud, i és molt important conèixer la seva història per entendre-la i respectar-la», relata López.
El desembre de l’any passat va fer l’audició per entrar a Berklee. Tenia molt clar de feia anys que hi volia estudiar. «És una escola molt cara i jo no tinc els recursos per accedir-hi, i la manera que tenia d’entrar-hi era aspirar a beques». La van acceptar i, paral·lelament, va demanar la Beca Emergent Artist de la Fundació Cultural dels Latin Grammy, i el març d’aquest any, després d’enviar la seva carta de presentació i vídeos on demostrava el seu recorregut artístic, la van citar a la fundació, on li van anunciar que finalment era la guanyadora d’aquesta beca oberta a estudiants d’arreu del món. Equival, explica, a una «presidential scolarship», que vol dir que a part de tenir coberta la matrícula durant els quatre anys de llicenciatura, també cobreix l’allotjament a la residència i les dietes.
Aina López Pla (Manresa, 2002). Comença a estudiar música al Conservatori Municipal de Música de Manresa, on s'endinsa al món del jazz i també descobreix la seva passió per cantar. Amb 12 anys assisteix per primer cop als Tallers Musicals d'Avinyó com alumna i des del 2021 que passa a formar part del professorat i de l'equip creatiu. Al 2020 comença la carrera de saxo jazz a l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) i paral·lelament als estudis superiors, combina la seva formació a Cromàtic, centre educatiu del saxofonista Llibert Fortuny. Forma part de Hip Horns Brass Collective, amb qui ha gravat el seu últim disc, i també de Las Migas, en el seu format més extens. També ha col·laborat amb diferents grups com Stay Homas o Extraño Weys i ha participat en projectes com la primera producció de l'Orquestra Sònica, La Suite de Lucía i OSMOSI, entre d'altres. Actualment, el seu projecte personal porta per nom Aina&Eric, un duet molt jove amb una proposta artística que combina el jazz, el pop i el gospel. Han tocat a les festes de la Mercè de Barcelona, al Mercat de la Música Viva de Vic i al FABA.
«Soc molt afortunada i estic molt agraïda, no només a la fundació sinó a tothom que ha fet possible que jo estigui aquí avui, des de petita», subratlla la cantant i saxofonista. Assegura que és important reconèixer tot el procés i no només la gent que et fa brillar, sinó la que t’ha acompanyat sempre.
Entre els músics que han estudiat al Berklee College of Music hi ha un dels grans del jazz català, el saxofonista Llibert Fortuny, vinculat a la Catalunya central. La manresana ,de fet, hi té una estreta relació: «És el meu pare musical». Des dels 15 anys, que va començar a ser el seu professor i fins ara. Assegura que el seu mestratge ha anat més enllà de l’educació musical: «M’ha ensenyat a establir uns valors com a músic i a tenir respecte per la música», explica López Pla. Entre els seus referents també hi ha la trompetista santpedorenca Mireia Farrés: «És una de les dones més espectaculars que hi ha aquí, i podria dir a escala mundial».
La manresana, que aquest estiu va formar part de l’equip docent i creatiu dels Tallers Musicals d’Avinyó, se’n va i deixa alguns projectes que ha estat rodant aquest estiu amb formacions com Hip Horns Brass Collective, Las Migas i Extraño Weys. També té un duet, Aina & Eric, que tot i marxar, diu, tindrà continuïtat. «Estem preparant un àlbum. Tot és trobar la manera de fer que funcioni». De fer aquest pont entre Manresa i Boston. Però, assegura, «sempre pensant en una cursa de fons».
