Les Microscopies planten la llavor al parc del Cardener
Una escultura de Dolors Puigdemont romandrà de forma permanent a l'indret amb motiu del festival d'art i natura que tindrà lloc del 29 al 31 d'agost a Manresa
Una llavor que davalla a la terra i s'expandeix és la proposta metafòrica i visual de l'escultura de 2 metres i 70 centímetres d'alçada que enguany quedarà com a llegat per a l'Anella Verda de Manresa, amb motiu de la sisena edició del festival d'art i natura Microscopies. Espiritualitat i matèria, aire i acer, ombra i silenci: la peça de Dolors Puigdemont (Amer, 1950), fruit d'una mirada sobre la fragilitat accentuada pel trasbals de la covid, s'uneix a les que els cinc anys anteriors van crear Tom Carr, Àngels Freixanet, Marta Pruna, Marc Sellarès i Mario Molins en diferents punts de l'itinerari mediambiental que encercla el nucli urbà de Manresa. El certamen tindrà lloc del 29 al 31 d'agost en el marc de la Festa Major, amb la inauguració prevista per a les 18 h del primer d'aquests tres dies.
El festival Microscopies porta cada estiu a la capital bagenca un conjunt de propostes artístiques efímeres que els visitants poden admirar durant tres dies en un tram de l'Anella Verda. El certamen es va inaugurar al parc del Secà i va continuar a la Torre Lluvià, la Torre Santa Caterina, la zona de la Sèquia propera a l'Agulla i la riera de Rajadell, a can Poc Oli. Enguany, l'emplaçament escollit és el parc del Cardener, entre la Fàbrica dels Panyos i el Pont Nou.
"Aquesta escultura no és una aura que es mou sinó una llavor", ha explicat Puigdemont aquest matí en la presentació de l'obra. Fa uns mesos, l'artista va protagonitzar l'exposició "Camí d'ombres rodant'" a la sala gran del Centre Cultural el Casino i ara torna a la ciutat -també va ser-hi fa uns anys amb una col·lectiva al Museu i en el programa dels Jardins de Llum, a l'Anònima- com a convidada per ser l'autora de la peça que anualment s'instal·la de forma permanent per construir amb cada nova aportació un itinerari creatiu a l'Anella Verda.
"Un any abans de la pandèmia, vaig fer una escultura on hi havia una càpsula amb set llavors d'aigua i aire, com un rosetó del romànic o el gòtic, una peça de vidre i acer inoxidable", ha rememorat Puigdemont. "Després, amb la covid, vaig fer tota una sèrie i set estan repartides per Catalunya, en jardins privats excepte una, que es va posar al parc dels Estanys, a Platja d'Aro", ha afegit. La idea de l'artista de les terres gironines era "posar aire i aigua neta pel planeta que ens tregui aquesta covid que ens martiritza".
En rebre la proposta de Roser Oduber, directora artística del certamen, Puigdemont es va desmarcar del que havia presentat al Casino i va prosseguir amb la idea de la llavor. El resultat és "Semença de temps i aire", una escultura facturada amb acer per romandre a la intempèrie que presenta una esfera al centre envoltada d'una estructura mínima que ressalta la fragilitat i la vocació espiritual que acompanya l'obra de l'escultora des de fa uns anys.
Per a les Microscopies, Puigdemont va imaginar una llavor més gran que les anteriors (de 2 metres), "amb dotze segments, que són els dotze mesos de l'any, les dotze hores del dia". El temps com un concepte fonamental de l'acte creatiu: "les llavors necessiten temps per germinar". Un temps, també, que dotarà l'obra d'unes característiques especials en la rutina diària del pas de les hores. "Hem orientat l'escultura de tal manera que a l'inici i al final del dia es projectaran unes ombres molt allargades, i al migdia es veuran dues rodones a terra", ha indicat l'artista, confessant que "al meu jardí, totes les obres estan orientades amb una concepció concreta".
La regidora de Cultura, Tània Infante, ha destacat que "les Microscopies d'enguany són les que tindran lloc en un entorn més proper a la ciutat. Això farà que la gent que passeja veurà l'escultura".
Nou creacions efímeres, dues actuacions i una performance
Les Microscopies quedaran obertes al públic el divendres 29 d'agost a partir de les 6 de la tarda, i cada dia es podrà passejar pel tram del parc del Cardener entre els Panyos i el Pont Nou per contemplar les nou propostes artístiques de caràcter efímer que s'hi ubicaran.
Els artistes amb obra a la sisena edició del festival són: Susana Malagón ("El cor de la ribera"), Vicent Matamoros i Berta Esteve ("Iphiclide Podalirius Sonorus"), Clara Payàs, de Collsuspina ("Ancestres, Els temps llargs"), el calderí Periko Raspa ("Dimonis sota el pont"), Matthieu Kowad ("Influència), Xavier Sis ("Niu d'art"), el berguedà Javier Olaizola ("Silenci"), el trio de Manresa i Sant Fruitós de Bages format per Emma i Xènia Flores i Ainhoa Solé ("Esferificació d'arbust") i l'avinyonenc Quim Moya amb el col·lectiu L'Art de Viure de la Fundació Ampans ("Presències").
D'altra banda, també hi haurà actuacions artístiques en diferents moments de cadascuna de les tres jornades. El duet integrat per Mar Serinyà i Jordi Homs durà a terme la performance "Visatges in-situ", una proposta de cançó a cappella sota el Pont Nou amb un repertori de cançó tradicional i contemporània. Se' faran quatre funcions: dissabte i diumenge, a les 19 i les 20.30 h.
El Sauti Duo de Magdalena Myrzick i David Almago tocarà peces de música clàssica amb percussió, el divendres i el dissabte a les 18.30 i a les 20 h.
Per la seva part, Ángeles Ciscar escenificarà la performance "Acció 05 Manresa", en un trànsit que s'anirà succeint cada dia durant les hores d'obertura del festival. L'artista treballa el concepte del cos, el moviment, l'espai els objectes i en aquesta ocasió portarà l'estructura de canya que ja va mostrar durant l'estada que va dur a terme al Centre d'Art Contemporani i Sostenibilitat El Forn de la Calç, de Calders.
