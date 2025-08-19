La sala de festes Guiu de la Seu d'Urgell compleix 75 anys, situada com a referent i punt de "cohesió social" al Pirineu
La propietat negocia amb l'ajuntament la continuïtat d'aquest espai i de les dues sales de cinema
Albert L. Cobo (ACN)
La sala de festes Guiu de la Seu d'Urgell arriba enguany al seu 75è aniversari, amb una trajectòria que l'ha situat com un referent al Pirineu i on s'ha assolit una important funció de "cohesió social", segons ha explicat Montse Guiu, una de les seves propietàries. Ara, tant ella com la seva germana volen traspassar l'espai per jubilació. Aquest inclou dues sales de cinema i estan en negociacions amb l'ajuntament de la capital alturgellenca amb la voluntat d'assegurar la continuïtat d'aquesta activitat. "És molt important que aquest espai no desaparegui", afirma Guiu, tot ressaltant que és un lloc emblemàtic de cultura i d'oci. Tot plegat, afegeix, "en poblacions de muntanya on la comunicació i el retrobament ha sigut una mica més difícil".
La sala de festes continua en actiu durant els caps de setmana i l'activitat del cinema es duu a terme de dijous a dilluns. Guiu explica que una de les sales projecta pel·lícules de caràcter comercial i que l'altra està destinada, principalment, al cinema europeu. “Ha estat un espai de militància social important per donar sortida a tota aquesta part de creació”, afirma.
Pel que fa a les negociacions amb l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, la propietària de l'espai diu que el consistori “és sensible” a la continuïtat d'aquesta activitat. “Tenim un públic important que ve amb constància i que és el seu lloc d'oci, de cultura i de diversió”, destaca. En aquest sentit, apunta que sempre han estat treballant amb les institucions, de cara a oferir l'espai per acollir concerts i actuacions de teatre, entre d'altres.
Quant a la trajectòria de la sala, Guiu detalla que hi ha hagut actuacions d'Antonio Machín, Salomé i orquestres com Plateria, la Maravella i la Principal de la Bisbal, entre d'altres. En teatre, també destaca la presència de Carles Rigual i Mary Santpere. Tot plegat, afegeix la propietària, amb la voluntat de “portar al Pirineu totes aquestes primeres figures”.
