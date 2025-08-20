Festa Major de Manresa: Amb les butaques del Kursaal al 90 per cent
Joan Pera, Peyu i Los Sírex ja han venut 4.314 entrades de les 4.818 disponibles
Si a principis d’abril, els tres espectacles programats per festa major a la Sala Gran del Kursaal ja havien venut la meitat de les entrades, a deu dies del cap de setmana gran de Manresa, el doblet que faran Joan Pera, Peyu i Los Sírex al teatre del Passeig ja ha esgotat el 90 % de les localitats, en total, 4.314 entrades de les 4.818 disponibles. Res estrany sota el cel i la confirmació que el públic, per tancar l’estiu, vol humor i música popular, si pot ser un revival, millor. Encara més, si a la cartellera hi ha en Joan Pera, èxit rotund.
El veterà actor, que ostenta el rècord de ser l’artista que més vegades ha actuat a la Festa Major de Manresa en el darrer quart de segle (enguany serà la dotzena en 27 anys), protagonitzarà la comèdia Un sogre de lloguer, de Susanna Garachana i Jaume Viñas, en dues funcions (dissabte 30 d’agost, 18 i 21 h). Fins ahir, del primer passi hi havia 799 entrades venudes i, del segon, 775. La capacitat de la Sala Gran del Kursaal és de 803 butaques. Un sogre de lloguer la dirigeix Daniel Anglès, d’arrels calafines, i Joan Pera estarà acompanyat a l’escenari per Muntsa Alcañiz, Claudia Benito i Edu Lloveras.
En Peyu també tornarà a la Sala Gran amb el monòleg La niña bonita, que ja suma 1.280 entrades exhaurides; la primera, diumenge 31 a les 18 h, amb 732 i, la segona, el mateix dia, a les 21 h, amb 548. L’endemà, dilluns 1 de setembre, serà el torn de Los Sírex. La banda més longeva de l’estat (o pràcticament, es van formar el 1959) trepitjarà per tercera vegada el Kursaal. De moment, els fans del grup ja han ocupat 1.460 butaques; 758 en primera convocatòria; i 702 en la segona, l’endemà, dimarts 2 de setembre. Ambdós concerts estan programats a les 6 de la tarda. El 2010 i el 2015, la banda que lidera Antoni Miquel, Leslie (que amb Pepe Fontseré són els dos supervivents de la formació clàssica), va actuar amb els Mustang i van exhaurir entrades.
El quart espectacle de la programació proposada pel Kursaal es farà al Teatre Conservatori i s’inclou dins de la programació familiar d’Imagina’t. Es tracta de L’avi Tonet de la companyia bagenca Jordi del Rio, un muntatge de llarg recorregut que es podrà veure el diumenge 31 d’agost, a les 17.30 h. Fins ahir, l’obra havia venut 90 entrades de les 353 disponibles.
