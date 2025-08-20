L'adeu al manresà Pep Farrés, que va morir sobtadament als 63 anys
A la Sala Montserrat del tanatori d’Àltima a Manresa, familiars, excompanys i amics han acomiadat aquest dimecres el conegut tècnic de so manresà
J.M.
Familiars, excompanys i amics han acomiadat aquest dimecres, a la Sala Montserrat del tanatori d’Àltima a Manresa, el conegut tècnic de so Pep Farrés Castro, mort sobtadament als 63 anys.
A finals de la dècada dels 70, i després d’haver estudiat electrònica a l’antiga Escola de ‘Maestría’ (ara Institut Lacetània), el manresà Pep Farrés va iniciar una carrera professional que va desenvolupar bàsicament al món radiofònic i al de les discoteques. Es va estrenar com a tècnic de so a Ràdio Manresa i més tard va treballar a diferents emissores de la ciutat: Ràdio Catalunya, Cadena 13, la COPE...
Pel que fa al món de les discoteques, va treballar a moltes de les més conegudes de Manresa i la Catalunya central. Entre altres va passar per Peter’s, Atangia, Menfis, Brucs Bananas, Bogart, Krono’s... En alguna, i de manera ocasional, fins i tot hi va exercir de discjòquei. Després d’aquella etapa, però sense deixar aquell món, va dedicar-se, com a tècnic, a muntar discoteques arreu del país.
La seva feina, tant a la ràdio com a la discoteca, era també la seva passió, però en el seu temps lliure en tenia encara una altra que la vivia intensament, ni que fos com a aficionat, i era el món del motor. Entre els cotxes que havia tingut, presumia del seu Lancia Delta Integrale com d’una joia. Tant és així que al recordatori que s'ha repartit en el seu comiat, juntament amb la seva foto i la foto d’una taula de so, hi havia la d’aquell Lancia que tanta vida li va donar. Tanta com la música que sempre l’havia acompanyat i que ahir va sonar al principi i al final de l’acte recordant les dues cançons que més li havien agradat: Qualsevol nit pot sortir el sol, del Sisa i Music, de John Miles. En el record de l’amic que se n’anava hi havia també el d’un temps que no tornarà i que molts dels assistents l’havien viscut amb ell.
