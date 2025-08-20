Montserrat es cola a Prime Video amb una escena en l'últim film romàntic de la plataforma 'El mapa que me lleva a ti'
Una seqüència de la pel·lícula estrenada aquest dimecres mostra els seus protagonistes conduint per Can Maçana
L’icònic massís de Montserrat i les corbes de Can Maçana (carretera BP-1101) apareixen en una de les escenes destacades de El mapa que me lleva a ti, la nova pel·lícula romàntica estrenada aquest dimecres, 20 d’agost, a Prime Video. En una seqüència que combina paisatge i narrativa emocional, els protagonistes Heather (Madelyn Cline, actriu d'Outer Banks) i Jack (KJ Apa, actor de Riverdale) condueixen per aquesta carretera del Bages en direcció, curiosament, a Bilbao.
Tot i que el trajecte Barcelona–Bilbao no requereix passar per aquesta via —de fet, la ruta més lògica sortint de la capital catalana seria per l’AP-2—, la producció va optar per falsejar aquest desviament per capturar la majestuositat de Montserrat, un dels símbols paisatgístics més reconeguts de Catalunya. A part de Can Maçana i Montserrat, la pel·lícula també ha fet parada a Marganell i va establir el seu rodatge principal a Terrassa durant l’estiu de 2024. Segons la Barcelona Film Commission, també es van utilitzar localitzacions com Barcelona, Cadaqués, Alella, Besalú, Cànoves i Samalús, Colera, Coma-ruga, Cornellà de Llobregat, Garraf i Santa Pau.
El film, basat en la novel·la The Map That Leads to You de J.P. Monninger, segueix Heather, una jove que viatja per Europa abans d’iniciar la seva vida adulta planificada. De camí a Barcelona coneix en Jack, un amor inesperat que la portarà a qüestionar-se les seves decisions i a replantejar-se el seu futur. Amb aquesta adaptació, Prime Video continua apostant pel públic juvenil i jove adult, adaptant novel·les romàntiques contemporànies d’èxit, com ja ho va fer amb Culpa Mía o El verano en el que me enamoré.
