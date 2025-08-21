Carles Cases torna a actuar a Borredà després de 13 anys
La població berguedana ocupa un lloc de privilegi en la vida i en la trajectòria del compositor sallentí
A Borredà, després de veure un concert de Llach va decidir dedicar-se a la música | Fa 22 anys que hi viu
El 24 de juny del 2012, el compositor i músic sallentí Carles Cases (1958) actuava a les escales de l’església de Borredà rellegint una part del repertori de Lluís Llach, amb qui va treballar com a arranjador, instrumentista i productor a la dècada dels vuitanta. Uns mesos després publicaria el disc Carles Cases diu Llach, que s’ha convertit en una part essencial de molts dels seus concerts en solitari.
Ja en aquell moment vivia i treballava al poble, a l’antiga rectoria de l’ermita de Sant Esteve de Comià. I va ser allí, a casa seva, on es va estrenar com a intèrpret en solitari (al piano) exactament sis anys després del concert a l’exterior de l’església. Des de llavors, el sallentí ha anat obrint el seu estudi al públic, però des de feia 13 anys que no actuava al poble. Una trobada amb l’alcalde i una proposta ben honesta han donat com a resultat que el compositor bagenc traslladi aquest dissabte el seu repertori en solitari de l’Ermita-Estudi a l’Espai Puigmal del poble (22 h), amb entrada lliure.
«Casualment», riu Cases, «aquest local sona molt bé. I tocar a la plaça, pel que vull fer jo en solitari, no acabaria de funcionar». El compositor farà un repàs de les cançons «que millor s’adapten a piano sol, tenint en compte que jo habitualment escric per a orquestra», explica. Així, sonaran temes propis, de la seva etapa com a compositor de bandes sonores (algunes reinterpretades en el treball París-Casablanca-New York) fins a la lectura de temes d’Ennio Morricone (que va signar en l’espectacle Concert Paradiso); també del pianista de jazz Chick Corea i, evidentment, del mateix Lluís Llach. El cantautor de Verges té molt de pes en la trajectòria de Cases. I és que el concert del sallentí de dissabte es farà, precisament, en el local on va veure actuar per primer cop a Llach. Era el 1974 i Cases estiuejava a Borredà. Si allí, a 15 anys, el sallentí faria la seva primera composició a l’harmònium de l’església, un any després, «quan vaig veure Llach a l’escenari vaig pensar: jo vull dedicar-me a això», recorda.
Cases tocarà a l’Espai Puigmal, dissabte; el darrer concert, el 2012, el va dedicar a Romualdo Freixa
Però n’hi ha més, de connexions. Aquell 1974, la persona que va portar el concert de Llach al poble va ser Romualdo Freixa, forner, membre fundador de l’Agrupació de Defensa Forestal Sobrepuny i tinent d’alcalde de Borredà. I ara fa 13 anys, el darrer recital que Cases va fer a Borredà el va dedicar a Freixa, desaparegut un any abans. Amic del compositor sallentí, Cases li va dedicar a Freixa el concert de preestrena del que seria Carles Cases diu Llach. S’unia l’estimació de Freixa pel cantautor i l’estimació de Cases per l’home que, indirectament, li va fer néixer la vocació.
Cases, que va rebre el Premi Bages de Cultura el 2018 i el Premi d’Honor del Festival Clam el 2023, suma al currículum setanta bandes sonores, mig centenar de discos publicats i gairebé tres mil concerts. L’any passat signava la música de L’escut al pit, amb lletra del berguedà Xavier Gonzàlez-Costa, que es va proclamar Cant del 125 aniversari del Futbol Club Barcelona.
El compositor prepara un tríptic amb l’obra de Pijuan, Botero i Pisano
En el concert de dissabte, Carles Cases no estrenarà cap composició nova, però des de fa uns anys i, paral·lelament als projectes que ha anat editant, com Música per a Ventura Pons (2024) o París -Casablanca-New York (2023), el compositor sallentí prepara un tríptic que uneix música i pintura sobre l’obra de tres artistes: el català Joan Hernández Pijuan (1931-2005), el colombià Fernando Botero (1932-2023) i el sicilià Tano Pisano (1947). El treball està en marxa i la intenció és editar un pack conjunt en format llibre i CD, de moment, sense data. Si la música és la seva vocació, la pintura és per a Cases una passió. El tríptic vol traduir en música el que l’obra d’aquests artistes «m’ha inspirat».
Amb Pijuan els van unir llaços d’amistat i un autèntic «enamorament» de l’obra del català; a Botero no el va arribar a conèixer («i això que vaig anar a Medellín a buscar-lo») però va actuar en el seu funeral, a Pietrasanta; i amb Pisano, molt vinculat amb Palafrugell i l’Empordà, manté una relació de fa anys. La gravació del tríptic està pràcticament acabada, però després, explica, faltarà editar-lo. Pel volum dedicat a Pijuan, va enregistrar la música amb la Filharmònica de Varsòvia, una partitura per a piano -amb el bagenc Vladislav Bronevetzky- i orquestra de corda: Una peça molt «programàtica», densa; per a Botero, va viatjar a Sofia per gravar la part de corda amb l’Orquestra de Cambra de Sofia; els vents es van enregistrar al seu estudi: «sonarà voluminós, com la seva obra»; i de Pisano, explica, la partitura l’ha enregistrat, també, amb uns vells coneguts, l’Orquestra Simfònica de Bratislava, dirigida per David Hernando. El mes que ve viatjarà a València per gravar una última part amb quintet de metall Spanish Brass. Un tríptic, reconeix, fet ben bé «per amor a l’art», sense calendari, i amb la intenció d’unir els dos móns artístics que el fascinen.
