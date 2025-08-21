El Museu de Manresa ingressa obres de l’artista Francesc Arola
La mostra que es clou aquest cap de setmana al restaurant Las Vegas s’integra de peces que la família donarà a l’equipament durant la Festa Major
Les parets del bar restaurant Las Vegas de Manresa acullen des del passat mes de maig un significatiu conjunt d’obres del pintor Francesc Arola Sala (1880-1937). La proposta expositiva està donant a conèixer la trajectòria d’un artista de la ciutat de tarannà polifacètic, ja que va destacar en camps com l’escenografia, la divulgació i la pedagogia, a la Barcelona de les primeres dècades del segle XX. La mostra es pot visitar encara durant aquesta setmana i, posteriorment, les obres ingressaran al fons del Museu de Manresa.
Francesc Arola va néixer el 1880 a la capital bagenca. Després de professar com a jesuïta durant uns anys, va iniciar un llarg camí en el terreny de l’art a Barcelona, a partir de la primera dècada de la vintena centúria. El manresà va viure la seva formació a l’Escola de Belles Arts i Oficis de la ciutat comtal, amb el mestratge rellevant del pintor i escenògraf José Calvo Verdonces (1841-1924), amb qui va aprendre quelcom tan important per un artista com el domini de la perspectiva.
Pel que fa a la seva vida personal, Francesc Arola -germà del metge i activista cultural Josep Arola (1875-1933)- es va casar el 1915 amb Concepció Soldevila Romagosa, filla del Papiol. El manresà va regentar una escola de dibuix i pintura al districte barceloní de Gràcia, l’Acadèmia Arola, i va escriure diversos tractats sobre escenografia, perspectiva i teoria de l’art, uns volums que contenien il·lustracions fetes per ell mateix.
En la trajectòria d’Arola també destaca que va fer de conferenciant artístic en les primeres emissores de ràdio operatives a Barcelona a la dècada dels anys 20. Mostra de la seva enorme capacitat creativa és el fet que va escriure diverses peces literàries i algunes es van radiar.
La biografia de Francesc Arola té un apartat destacat per a la realitzacio de diverses escenografies i decorats per a teatres de la capital catalana i per a altres ciutats espanyoles. El bagenc va prendre part en diverses exposicions col·lectives de Belles Arts, tant a Barcelona com a Manresa. Precisament a la seva ciutat natal, va ensenyar les seves obres a l’Exposició General Manresana del 1901 i a la primera edició del Concurs Exposició d’Artistes Manresa, el 1930, un certamen que encara se celebra i viurà la 95a edició dijous de la setmana vinent amb motiu de la Festa Major.
Recerca de GREHVAT.0
El gruix de l’obra de Francesc Arola és avui en dia en col·leccions particulars. Les peces que es poden admirar a l’espai expositiu de Las Vegas inclouen paisatges i retrats de joventut, fets als 14 i 15 anys. També hi ha estudis escenogràfics d’època madura. Unes obres que tenen més d’un segle d’antiguitat, i procedeixen de la col·lecció familiar de l’artista.
L’exposició ha estat possible gràcies a la recerca del col·lectiu GREHVAT.0 que coordina el professor i historiador Ovidi Cobacho. Els resultats de la investigació es publicaran en un article. I durant la Festa Major que la ciutat és a punt de viure, les obres de la col·lecció familiar quedaran dipositades al Museu de Manresa.
