Entrevistada per Memòria.cat
Pilar Huguet, de 101 anys, recorda la guerra i la postguerra: "No passàvem gana, passàvem fam"
L’Associació Memòria i Història de Manresa ofereix un nou web amb una entrevista a la manresana centenària
Huguet va viure i va salvar la vida en el primer bombardeig franquista a la ciutat, el 21 de desembre de 1938
«Sap que la meva mare va ser testimoni dels bombardeigs franquistes?». Amb aquesta frase, la Dolors Baró va adreçar-se a l’historiador manresà Joaquim Aloy, un dels fundadors de l’Associació Memòria i Història de Manresa, un cop acabada la visita guiada al refugi de la Renaixença, el 19 de gener. La mare de Baró, Pilar Huguet Viñals, tenia 14 anys quan el primer bombardeig franquista (el 21 de desembre de 1938) va matar, entre d’altres, a dues persones veïnes que ella coneixia bé: Valentí Bonvehí i Maria Cos Tarrés. Pilar Huguet estava al costat de Maria Cos «a l’arcada del carrer de Santa Llúcia, quan la metralla li va arrabassar la vida», explica Aloy. Huguet va salvar-se. No seria la primera vegada.
Són precisament els records de Pilar Huguet Viñals (Manresa, 1924), de 101 anys, els protagonistes d’un nou web de memoria.cat, el portal de l’Associació Memòria i Història de Manresa. Amb una memòria «privilegiada», el testimoni d’Huguet repassa episodis com els bombardeigs, les visites als refugiats instal·lats a la basílica de la Seu, o la duresa de la postguerra («No passàvem gana, passàvem fam»), que ja es poden visualitzar en 13 vídeos en aquest enllaç. Les vivències d’Huguet referides als bombardeigs s’afegiran al web que memoria.cat va renovar i ampliar el 2023 i que, al llarg dels anys, ha anat sumant una cinquantena de vídeos amb entrevistes a testimonis i a familiars de les víctimes. Per què, com remarca Aloy, «els documents ens apassionen però els testimonis orals, també».
Va ser molt gros per les persones grans, però els petits no hi donàvem importància
Per a Aloy, en Pilar Huguet Viñals conflueixen «dos factors» que subratllen la potència del seu testimoni: d’una banda, «la mirada d’una adolescent sobre la tragèdia, que mai no pot ser la dels adults» i la importància de divulgar la «microhistòria: més enllà de les dades i de les estadístiques, la memòria oral aporta la dimensió humana». Com el detall del dia del seu naixement: Pilar Huguet Viñals va néixer el 15 d’abril de 1924, però a ella «sempre li agradava dir que havia nascut el 14 d’abril, perquè aquell dia, de l’any 1931, s’havia proclamat la República». Li faltava un dia per complir els 7 anys i de la proclamació de la República a la Plaça Major de Manresa «només li’n queden flaixos».
Com explica Aloy, la manresana centenària era filla de Dolors Viñals Font, explica Aloy, de qui guarda «un viu record», i de Josep Huguet Roca, membre destacat de la Creu Roja de Manresa. I entre els records, les «nits que dormia amb la seva mare dins d’una ambulància de la Creu Roja, per por de l’aviació franquista». No seva, dels pares («va ser molt gros per les persones grans, però els petits no hi donàvem importància»). Sense oblidar la duresa de la postguerra, marcada per la fam i per les privacions. «Farinetes per menjar i anar a recollir troncs al Suanya perquè no podien pagar el gas», apunta Aloy.
Si el 21 de desembre del 1938 va salvar la vida, la sort també la va acompanyar el 25 de juliol de 1953. L’accident del Cremallera de Montserrat va deixar 8 morts i nombrosos ferits. La manresana havia tornat en el viatge anterior.
La importància de l’escola racionalista: Treball de Gentil Puig Moreno (1934)
Memoria.cat també ha publicat un treball de Gentil Puig Moreno (El Pont de Vilomara, 1934) sobre la importància de l’escola racionalista i el treball dels mestres Joaquima Colomer i José Alberola, que el 1931, van treballar a l’Escola Racionalista de Manresa. Els articles del bagenc analitzen la renovació pedagògica europea dels anys 1920-1930, amb una educació centrada en l’infant, la cooperació i la pau. L’estudi destaca el precedent de l’Escola Moderna de Francesc Ferrer i Guàrdia i les Escoles Racionalistes, que van combatre el model escolar dogmàtic. El treball es pot consultar a l’apartat «Treballs externs».
