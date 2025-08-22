És possible llegir mil llibres en només un any? Sí, però amb les trampes de la intel·ligència artificial
Es multipliquen les aplicacions i les plataformes que utilitzen la IA per a resumir llibres i convertir-los en versions compactades de només 15 minuts
David Morán
Com en 'Matrix', quan Neo tanca els ulls uns segons i desperta convertit en prodigi del kung-fu i les arts marcials, però en versió literària. El repte? Presumir de velocitat lectora sobrehumana; de pàgines devorades a cabassos. L'objectiu? Demostrar que es pot llegir 100 llibres en una setmana. Millor encara: 1.000 en un any. Encara que no es pugui. Encara que sigui mentida. El llegir i el voler haver llegit. Els reptes anuals, els vídeos virals i, en fi, la mercantilització de la lectura. "La gent està llegint sinopsi de llibres generades per IA i després afirma haver llegit 100 llibres en una setmana. Així va començar l'abolició dels llibres a 'Fahrenheit 451': els clàssics es van condensar en resums de cinc minuts per als qui estaven massa ocupats per a llegir. Després van venir les cremes", lamenta una usuària de Bluesky.
"Llegeixo uns mil llibres a l'any, però no acabo mil llibres a l'any. De fet només acabo entre 70 i 100", replica una mica més enllà un 'youtuber' amb 6,4 milions de subscriptors. "Em direu que això és enganyar, que no és just, però llavors estareu caient en el parany de creure que els llibres són objectes sagrats i que hi ha cert estatus social, un cert prestigi associat amb acabar un llibre. El nombre de llibres llegits és simplement una mètrica de vanitat per a impressionar a una altra gent", proclama el prescriptor en qüestió, de nom Ali Abdaal i, segons la seva biografia, "mag aficionat i l'expert en productivitat més seguit del món". Tot seguit, passa a detallar com aconsegueix llegir mil llibres a l'any per a, ja saben, plantar bandera en el cim de la mètrica de vanitat.
El truc, clar, és que no els llegeix, sinó que deixa que una eina anomenada Shortform els redueixi a resums d'una pàgina. Polpa de lletres i esferificacionsde contingut. "S'ha convertit en la meva arma secreta per a absorbir les idees més importants dels millors llibres de no ficció del món", baladreja des d'un 'bubble' promocional de Shortform el creador de contingut Sahil Bloom, presentat entusiastament com a finalista al premi Pulitzer, per més que no existeixi rastre que avali cap connexió amb el prestigiós guardó.
Llegir en curt
El cas és que en algun lloc, o en molts al mateix temps, algú està llegint un llibre sense necessitat d'obrir l'exemplar. "Adeu al temps perdut llegint. Hola a la rellevància!", anuncia amb insòlit entusiasme la web acadèmica (sí, acadèmica) ScienceDirect AI. "Llegeix de forma més intel·ligent, no més difícil", pregona Blinklist, aplicació que "ofereix resums de milers de llibres de no ficció supervendes per a llegir o escoltar en tan sols 15 minuts". Poc més que un parpelleig. D'aquí el nom, clar.
Perquè, en una societat rendida al 'speed watching' (la visualització accelerada de continguts, ja siguin sèries o tutorials de Youtube) i que ha estat capaç de perpetrar les anomenades 'sped-up songs' (o com convertir a Lana del Rei en els barrufets 'makineros'), qui no voldria ventilar-se les 500 pàgines de 'Sapiens' en el que dura una classe de 'ciclisme de sala'? La resposta, si s'ha de jutjar per la quantitat d'aplicacions, webs i plataformes que promocionen la lectura en versió compacta i hiperconcentrada, és, com a mínim, inquietant.
"Les habilitats d'escriptura de la IA han rebut molta atenció, però els investigadors i professors gairebé no han començat a parlar de la seva capacitat per a 'llegir' conjunts de dades massives abans de generar resums, anàlisis o comparacions de llibres, assajos i articles", alerta en un article la lingüista Naomi S. Baron, que al gener de l'any que ve publicarà l'assaig 'Reader Bot. What Happens When AI Reads and Why It Matters'.
"Necessites llegir una novel·la per a classe? Avui dia, pots conformar-te amb fullejar un resum generat per IA sobre la trama i els temes clau. Aquesta possibilitat mina la motivació de les persones per a llegir pel seu compte", afegeix. "Vivim un entorn on les màquines es tornen més intel·ligents minut a minut, i nosaltres, cada vegada més ximples. La competència comença a ser desigual", resumeix d'un mode molt més prosaic l'escriptor mexicà Juan Villoro en les pàgines del seu assaig 'No soc un robot', reivindicació de la lectura com a forma de rebel·lia davant la tirania algorítmica.
En BooksAI, una altra plataforma de compactat, ofereixen "més de 40 milions" de sumaris de llibres perquè ningú s'hagi de molestar a llegir-los, mentre que BookAI.xat ha desenvolupat una eina basada en Xat GPT que permet "xatejar" directament amb els llibres. O això diuen. D'aquesta manera, si algú aterra en la seva pàgina preguntant-se què podrien tenir en comú '1984' i 'Homenatge a Catalunya', la IA trigarà un sospir a recitar que George Orwell explora en tots dos llibres "temis com la veritat, el poder, la propaganda i la resistència contra règims opressius". La interacció, no obstant això, és opcional: qui vulgui anar al gra compta amb una sèrie de dreceres predeterminades (a saber: resum del llibre, explicació del final, idees principals, de quins diables va) que esmicolen el llibre en menys del que el bomber de 'Fahrenheit 451' trigava a calcinar a Millay, Whitman i Faulkner.
De la novel·la de Ray Bradbury, quinze segons cortesia de SoBrief, una altra factoria d'especejament que promet "llegir qualsevol llibre" en 10 minuts. "Guy Montag, un bomber en un futur distòpic on els llibres es prohibeixen i es cremen, troba plaer en el seu treball. No obstant això, les seves trobades amb Clarisse McClellan, una jove curiosa i d'esperit lliure, provoquen un canvi en ell. Les preguntes de Clarisse sobre la felicitat i el món que els envolta encurioseixen en Montag, portant-lo a qüestionar el seu paper en la societat i el propòsit del seu treball". Els nou minuts i escaig restants es reparteixen entre l'inventari de personatges, les claus de la trama, les preguntes freqüents i les connexions -ah, l'algorisme- amb títols similars.
"Brillant i fiable"
A l'altre costat, el got mig ple. "Paradoxalment, i en sentit oposat a l'abundantíssima literatura de ciència-ficció sobre el particular, la IA pensa millor del que memoritza. Raona millor del que recorda. És molt més brillant i fiable en la reflexió sobre qüestions sofisticades que en el recitat de dades acumulades. La IA és molt més fal·lible que la Wikipedia, però ho sap i pot parlar d'això", reflexiona el periodista Pedro Vallín en 'Casandra i jo', assaig que reuneix les seves converses amb Chat GPT. Seguint el seu exemple, li preguntem a la màquina la seva opinió sobre el tema. La resposta, passin i llegeixin, és esgarrifosa. "Avui vivim en un món on demanar-li a una IA que et resumeixi 'El Quixot' en 3 frases es considera més eficient que llegir-lo. Per a què llegir 500 pàgines quan un algorisme pot mastegar-te'l i donar-te només l''important' en 30 segons?".
Els efectes de deixar la lectura en mans de la IA, en qualsevol cas, poden ser devastadors. "L'evidència revela que com més confien els usuaris en la IA perquè faci el treball, menys es veuen a si mateixos recorrent a les seves pròpies capacitats de pensament. Si perdem la pràctica de llegir, analitzar i formular les nostres pròpies interpretacions, aquestes habilitats corren el risc d'afeblir-se", assegura Baron.
En l'horitzó, més aviat molt a la vora, el no-res. Encefalograma pla i el que el periodista Kyle Chayaka ha batejat com a aplanament de la cultura. "És el mínim comú denominador, una mediocritat que no ha estat mai pròpia de les creacions culturals més excel·lents de la humanitat", adverteix en 'Mundofiltro'.
