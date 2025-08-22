Ricard Canals: "He après a gestionar els problemes de salut mental"
El cantautor manresà, que va debutar el 1999, torna als escenaris després d'una dècada
Aquest dissabte actua a la Font Gran de Cercs amb una gira en format íntim i ‘a descobert’
Alba Bruch Serra
«Ara he tornat perquè la salut mental no és que s’hagi arreglat, però l’he après a gestionar». El cantautor manresà Ricard Canals (Manresa, 1984) ha retornat als escenaris després d’anys d’aturada per prioritzar els seus problemes de salut mental. El seu últim concert en solitari va ser ja fa deu anys, el 2015, i l’última actuació el 2017, la va fer al teatre Kursaal, amb el manresà Jordi Ribot, presentant el disc conjunt Guanyar Temps (Canals&Ribot, 2017).
"Als músics ens ensenyen a compondre i tocar però no ens expliquen com gestionar les nostres emocions a dalt l'escenari"
Canals explica que va patir una crisi d’ansietat molt forta la primavera del 2017, però els concerts que tenia pendents els va haver de fer per força. Creu que s’hauria de reflexionar més sobre la salut mental i tenir-la més present en el dia a dia. «Als músics ens ensenyen a compondre, tocar... però ningú ens explica com gestionar les nostres emocions a dalt l’escenari, com fer front a la tristesa... I aprens a base d’hòsties... i anant a teràpia». Afegeix que gràcies a les eines que ha aconseguit fent teràpia i amb la seva psicòloga, ara pot tornar als escenaris «amb il·lusió». Tot i això, té clar que és gairebé una malaltia crònica, on sempre hi ha alts i baixos, però que el més important és aprendre a afrontar i gestionar la malaltia.
Ricard Canals al descobert
La nova proposta de concerts del cantautor porta per nom «Ricard Canals al descobert», pensats en un format més íntim. El públic farà memòria de les cançons més conegudes del manresà en solitari, temes també del duet Canals&Ribot i «alguna versió que se’m pot acudir», afirma. Té noves cançons compostes, «moltes històries per explicar i moltes cançons per gravar». Tot i això, es declara obertament contrari a tots aquells concerts en què el públic s’ho sap tot de memòria. «A mi m’agrada que hi hagi el factor sorpresa», i afegeix que si el públic li demana cançons, encara que no siguin pròpies, i se les sap, les tocarà, «i si no, miraré de prendre’n nota per la pròxima vegada».
Aquest dissabte actuarà a la Font Gran de Cercs (18 h), en format vespreig musical. En el concert, apunta, farà un homenatge al cantautor barceloní Enric Hernàez, que va morir el passat dimarts, per dedicar-li la cançó Es converteix en un peix. Un tema que ja feien amb en Jordi Ribot i que ara ha adaptat per a l’espectacle pensant en el desaparegut músic, mort a 68 anys.
Debut l'any 1999
Aquest pròxim mes d’octubre farà 26 anys que el manresà Ricard Canals va pujar per primera vegada als escenaris, amb només 15 anys, a Cal Gallifa de Sant Joan de Vilatorrada. Des de llavors ha enregistrat 3 discs: Una Moneda a l’Aire (2007), Coses que passen (2009) i Distàncies Curtes (2012). En solitari o amb el seu grup, La Banda dels Cantautats, el manresà va ser durant aquells anys un un habitual dels locals de cantautors de la ciutat com l’Abbey Road, el Voilà! o El Sielu. Com a Canals&Ribot va editar el 2017 el disc Guanyar Temps, iel 2019 publicava el seu últim senzill, No hi ha barreres. Des que ha anunciat el seu retorn ha compost noves cançons que, de moment, es poden escoltar en els concerts. A finals d’any està previst que tregui un senzill, avançament d’un proper disc. Ara, diu, està pendent d’entrar a l’estudi de gravació.
