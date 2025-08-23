L'estiu de...
Clara Renom, cantant de Moià: «Tornaria a París. És una ciutat molt romàntica»
El passat 13 de juliol va fer l’última funció de "Mar i Cel", interpretant la mare del Saïd i la Teresa
El musical de Dagoll Dagom ha estat la seva estrena com a actriu als escenaris
Aquest diumenge actua amb el seu germà a la Festa Major de Castellterçol (20.30 h)
L’art ha estat sempre present a casa de la Clara Renom (Moià, 1999). Neta de la poetessa Josefina Pons Puigcorbé, la seva mare va ser la seva primera mestra de piano a l’Escola de Música de Moià. El seu pare regenta una botiga de fotografia. Després de formar-se al Conservatori de Manresa en piano i cant, va continuar a l’ESMUC, on aquest any s’ha graduat en cant líric. El passat 13 de juliol va fer l’última funció de Mar i Cel, interpretant la mare de Saïd i la Teresa. Aquest diumenge actua amb el seu germà a Castellterçol (20.30 h)
El seu paper a Mar i Cel ha estat, de moment, la primera i única vegada que Renom ha fet d’actriu professional en un escenari. La resta de cops hi ha pujat com a músic. No hi posa cap pega: «El teatre i la música van de la mà», diu amb naturalitat.
Ara, amb el musical ja tancat, la soprano inicia un calendari intens, però a prop de casa. A la tardor participarà en una òpera dirigida pel vigatà Jofre Bardolet sobre la vida d’Eduard Toldrà. El novembre arrencarà una nova etapa amb l’Orquestra Bacasis a Berga i, el febrer, arribarà un nou projecte amb l’Original Soundtrack Orchestra (OSTO): el musical Gaudí, d’Albert Guinovart, que es presentarà al Palau de la Música. Tot i que assegura que ara mateix la vida i la feina la té aquí «i és el que més m’agrada», Renom és conscient que tard o d’hora haurà de «traspassar fronteres». Assegura que «la cultura a Catalunya està molt malament» si es compara, per exemple, amb Alemanya, on la gent valora més l’art i la música. Però ara és estiu, la seva època preferida: és quan celebra el seu aniversari.
Ets de platja o muntanya?
Quan era petita sempre era de platja perquè a casa tothom li agradava la muntanya, però crec que cada vegada més m’agrada la muntanya. Hi trobo la pau. Connecto amb una mena d’energia, de tranquil·litat, de silenci... que em dona molta vida.
En quin lloc estàs pensant?
La Vall d’Aran [M’explica que és on va sempre amb la família des de petita, i quan no pot anar-hi, li envien fotos del Montardo, on té un vincle especial].
Quin és el teu estiu perfecte?
Amb temps per seure al piano, cantar, tocar i gaudir de la música. Sense obligacions, per a mi és molt important. També recuperar el contacte amb les amistats fortes , anar de viatge amb les amigues, els viatges familiars a l’estiu, passar temps amb els pares i el germà...
També anar a la Festa Major de Moià?
Sí! També hi hem anat.
T’agrada l’estiu?
Si, molt. És el meu aniversari (15 de juliol) i el meu sant, i de petita ho he viscut sempre com una celebració de la vida. Fa bon temps, la gent està contenta...
Ets de les qui s’avorreixen o de les qui no tenen aturador?
No puc parar mai. M’agrada tenir l’espai per dir... I ara què faig? Perquè després faig mil coses.... però avorrir-me, no m’avorreixo mai.
De migdiades després de dinar o de mirar sèries?
Potser et diria mirar la tele, o llegir. O anar a caminar... Migdiada no. Les intento evitar. No soc de migdiades... això sí que ho trobo avorrit (riu).
El lloc de Clara Renom: Parc Municipal Francesc Viñas de Moià
Quedem a dos quarts de quatre davant del llac del Parc Municipal Francesc Viñas de Moià. Ha triat aquest lloc perquè just aquí hi ha un poema de la seva àvia, Josefina Pons Puigcorbé, dedicat al parc. M’explica que va ser reconeguda tres vegades com a Mestra en Gai Saber als Jocs Florals. Enguany, a més, se li ha obert un perfil a la Viquipèdia per preservar i recordar el seu llegat. A més, ella mateixa ha musicat tres poemes de la seva àvia amb l’ajuda del compositor Albert Guinovart.
L’entrevista és breu: a dos quarts de cinc té assaig amb el seu germà, Sergi Renom, també músic. Demà, tots dos actuaran a la Festa Major de Castellterçol, a dos quarts de nou del vespre. M’explica que actuar al Palau de la Música fa il·lusió, però més en fa fer-ho a prop de casa, al Moianès.
El parc és buit, tothom fa la migdiada. A ella, però, dormir al migdia no li agrada: «M’avorreix», admet. L’estiu és la seva època preferida, i sembla que també és quan més gaudeix del parc. «No sabia com estaria; va per èpoques: a vegades hi ha flors, i a vegades sembla més deixat», diu.
I mirant la tele... Quina pel·lícula o sèrie recomanes?
Una ‘pel·li’ que m’agrada molt es diu Begin Again. És molt musical. Hi ha dos artistes que canten. No sé per què, però tot allò fosc i trist m’agrada i em fa pensar i meditar.
Marxem de viatge. Quin lloc has visitat?
He anat a Portugal amb les amigues.
Quin és el destí on tornaries?
A París. M’agrada molt. Trobo que és molt romàntic, i que la gent que viu allà, hi viu amb una serenor... I la part artística també. Crec que és una ciutat molt bonica, bucòlica...
I on no tornaries mai?
No t’ho sé dir. Crec que cada lloc hi és per un motiu i si hi he anat és per una raó important. Tot el que he viscut m’ho quedo.
Si has d’escollir entre viatjar per Catalunya o fora del país, què tries?
Crec que Catalunya. És que ho tenim tot. Les millors platges, muntanyes precioses, el Pedraforca.... Un munt d’excursions, i sobretot el menjar.
Comprem souvenirs. Postals o imants?
Imants. I com que els poses a la nevera, tant per tant que siguin macos.
Recordes unes vacances especials?
Sí, amb la meva família quan vam anar a París. Jo tenia 2 o 3 anys, i sempre em diuen que vaig començar a ballar a una plaça, al mig de tothom. Era de nit i hi havia un grup de músics tocant al carrer. Em vaig quedar sola ballant i no em podien treure d’allà. Sempre que m’ho expliquen em fa gràcia.
Què no pot faltar mai a la teva maleta?
Roba maca, una càmera analògica i auriculars.
Quin viatge tens pendent?
Soc una mica simple... No he anat mai a les Illes Balears i sempre penso que ha de ser preciós. Però a l’estiu està molt massificat i suposo que per això encara no hi he anat mai. Però ho tinc pendent.
Si algú visita Moià, què li recomanaries? Prepara’m un pla per a un cap de setmana.
Hi ha llocs preciosos. Els hi diria que visitessin Les Coves del Toll, la Muntanya de la Creu, des d’on hi ha una vista panoràmica de Moià... També és molt bonic passejar pels carrers... Tenim un campanar que és dels més alts, places precioses... I també l’embassament, que és un lloc molt bonic, al Molí Nou.
