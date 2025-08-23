El club de la ciència
Els humans portem 12.000 anys fent els mateixos nusos
La base de dades més gran sobre la matèria revela que de la gran varietat de lligams que s’han anat emprant al llarg de la història només un petit grup de 33 apareixen una vegada i una altra
Michele Catanzaro
La volta d’escota, el nus de ris, el nus simple, l’alondra… aquests nusos encapçalen una llista d’una trentena d’amarratges que han anat apareixent una vegada i una altra al llarg de la història arreu del món. Així ho revela la base de dades més gran de nusos documentats en 86 cultures al llarg de 12 mil·lennis. Aquest repositori va ser presentat i analitzat per arqueòlegs i matemàtics en un article publicat a la revista Cambridge Archaeological Journal.
De la gran varietat de nusos útils possibles, els que realment s’han fet servir formen un conjunt limitat que es troba a tot arreu. La humanitat ha anat nusant fibres de plantes, tendons, pells i cordes per lligar animals, unir objectes, teixir roba, decorar o fabricar xarxes de pesca. El primer testimoni directe són unes marques trobades a les peces d’un collaret de fa 70.000 anys, en una cova sud-africana. Tot i això, és probable que ja es fessin servir nusos per lligar peces des de fa desenes de milers d’anys abans.
Els autors del treball van reunir 338 nusos documentats amb dibuixos, escultures, fotografies, etc., en 86 societats d’arreu del món en els darrers 12.000 anys. Va ser una feina titànica de recerca en arxius, perquè la majoria de nusos estan fets de materials pereceders. «Ens hem assegurat de tenir una àmplia cobertura cultural», explica Felix Riede, arqueòleg de la Universitat d’Aarhus (Finlàndia) i coautor de l’estudi. Per fer-ho, van utilitzar la «mostra cross-cultural estàndard», una llista de societats que maximitza la diversitat cultural i geogràfica.
Després, l’equip va recórrer a la «codificació de Gauss», un mètode matemàtic que permet traduir en una seqüència de nombres els encreuaments que es fan per formar un nus. Aquesta codificació genera un número cada vegada que una corda es creua amb ella mateixa, i li atribueix un signe positiu o negatiu segons si passa per sobre o per sota. «Això va ser tot un repte. Molts nusos no estan ben documentats i no és fàcil codificar-los», explica Riede. Un cop transformats els nusos en seqüències numèriques, els investigadors van aplicar un algorisme que també s’utilitza, per exemple, per comparar cadenes d’ADN i descobrir-ne similituds.
«Els nusos que ells analitzen tenen els extrems oberts, mentre que els que s’estudien en la teoria matemàtica sempre tenen els extrems tancats», observa Federico Cantero, investigador de l’Institut de Ciències Matemàtiques (ICMAT), no implicat en el treball. A més, Cantero assenyala que la codificació de Gauss pot canviar segons des d’on es miri el nus. Per exemple, alguns nusos generen codis diferents si s’observen per davant o per darrere.
Això, a priori, podria enganyar l’algorisme que els compara. Tot i així, Riede explica que van codificar totes les projeccions possibles de cada nus i que van fer servir el codi complet per comparar-los.
L’equip va descobrir que la seva base de dades està dominada per un subconjunt de 33 nusos que apareixen una vegada i una altra. La volta d’escota, per exemple, està documentada en 29 cultures i es troba tant en xarxes de pesca com en xarxes de vòlei.
Els nusos característics d’una cultura individual són pocs. Entre aquests, una variant molt complexa de la volta d’escota que només es dona a Oceania, o un nus esquimal que només es troba en poblacions àrtiques. «Hi ha infinits nusos matemàtics possibles», afirma Marithania Silvero, matemàtica de la Universitat de Sevilla, no implicada en el treball.
La taula de Rolfsen, una classificació de nusos matemàtics amb fins a 10 encreuaments publicada el 1976, en conté uns 200. «Si pugem a 16 encreuaments, ja n’hi ha més d’un milió», afirma Silvero. «Els nusos que apareixen en la cultura solen ser els que tenen simetries especials», observa aquesta experta. Però fins i tot centrant-se només en aquests últims, el nombre supera de molt els de la base de dades. «El Ashley Book of Knots [la gran enciclopèdia del sector] conté milers de nusos. Tot i això, les cultures han optat per un conjunt molt més petit», observa Riede.
Els que apareixen a la base de dades són nusos coneguts per ser versàtils, resistents i alhora fàcils de desfer si cal. Per exemple, hi ha molts nusos de ris, però gairebé no apareix el «nus de l’àvia», una variant del primer més propensa a desfer-se. Tot i això, també hi ha nusos de gran utilitat, com el «nus d’ase guia», que no apareixen a la base de dades.
Aleshores, com es va seleccionar aquest conjunt en particular? Riede descarta que aquests tipus s’hagin generat en diverses societats i després s’hagin difós, perquè a les dades no hi ha cap rastre d’agregació a nivell regional. Queden dues possibilitats: o bé es van inventar en temps remotíssims i des de llavors es van anar disseminant arreu del món, o bé es van descobrir de forma independent en cultures completament allunyades.
Que els nusos més utilitzats a escala global siguin pocs no vol dir que siguin els únics emprats. «Amb 8 o 10 nusos en tens prou per anar tirant amb un vaixell de vela, però conèixer molts nusos sempre ha estat un senyal de reconeixement», afirma Enric Garcia Domingo, director del Museu Marítim de Barcelona, no implicat en el treball.
