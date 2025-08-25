El col·lectiu Lola Palau presentarà el nou llibre el 5 de setembre a Barcelona

El tercer volum de contes del grup d'escriptors de la Catalunya central, "Cròniques de la veritat prohibida", es relaciona amb les obres que s'exposaven al Museu de l'Art Prohibit

&quot;Always Franco&quot; és l'obra d'Eugenio Merino que inspira el relat de Llorenç Capdevila

"Always Franco" és l'obra d'Eugenio Merino que inspira el relat de Llorenç Capdevila / ARXIU/PERE FRANCESCH (ACN)

Toni Mata i Riu

Toni Mata i Riu

Manresa

El col·lectiu literari Lola Palau, format per escriptors de la Catalunya central, presentarà el seu nou llibre -"Cròniques de la veritat prohibida"- el divendres 5 de setembre a la llibreria Ona de Barcelona. El volum inclou dotze textos que fan una relectura d'obres del Museu de l'Art Prohibit, un equipament de la capital catalana que va tancar portes recentment.

El llibre que publicarà Pagès Editors és el tercer títol del grup després de les obres "Que Déu ens agafi confessats" (2018) i "Dies de roses i vi" (2021). Els relats d'aquest col·lectiu que publica periòdicament un conte a les pàgines de Regió7, són de Llorenç Capdevila, David Clusellas, Imma Cortina, Pilar Duocastella, Jordi Estrada, Pep Garcia, Maria Dolors Guàrdia, Xavier Mas Craviotto, Lluís Montoliu, Antoni Pladevall, Miracle Sala i Josep Maria Solà, i s'inspiren en obres de figures com Bansky, Picasso i Goya.

TEMES

Tracking Pixel Contents