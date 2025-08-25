La festa dels famosos arriba Manresa: la ciutat serà la seu de la Bresh per una nit
L'esdeveniment se celebrarà a la sala Wow de la capital del Bages, on s'espera que les entrades surtin a la venda durant les pròximes hores
Redacció
El pròxim 11 d’octubre, Manresa acollirà la festa dels famosos. Per primera vegada, la ciutat acollirà la Bresh, l'esdeveniment que ha revolucionat l’escena internacional i que ja és coneguda arreu com “la festa més bonica del planeta”. D’orígen Argentí i després de passar per ciutats com Miami, Nova York, Londres o el festival Tomorrowland, la Bresh aterra a la capital del Bages per transformar la discoteca WOW en un espai de música, colors i emocions compartides.
La Bresh s'ha convertit en un fenomen cultural i social que ha connectat milions de persones arreu del món. És reconeguda per les cares conegudes que hi passen en cada sessió. Figures de primer nivell com Leo Messi, Lamine Yamal, Rosalía, Bizarrap o Aitana ja han gaudit d’aquesta experiència arreu del món.
La nit dels famosos a Manresa
Segons l'organització, la sessió de la Bresh a Manresa no serà una excepció i comptarà "amb convidats de luxe que compartiran pista amb el públic local". El director de la sala, Sergi Torra, es mostra orgullós de poder-ne acollir una sessió. "Ens espera una de les nits més èpiques de la història de WOW Club i de les que recordarem durant molt de temps”, ha dit en un comunicat. S'espera que les entrades surtin a la venda durant les pròximes hores.
El fenomen Bresh triomfa també a Instagram, TikTok i Twitter, on milions de vídeos i fotografies mostren l’experiència des de dins: coreografies espontànies, looks plens de color i milers de persones cantant a l’uníson. Aquesta vegada, milions de persones arreu del món descobriran Manresa i WOW Club, que seran testimonis d'un dels fenomens més virals del moment.
