L'Escolania de Montserrat començarà el curs el 4 de setembre, ja amb Pau Jorquera en la direcció musical

Es prepara un calendari de concerts, amb diferents recitals fora del país, i la clausura de les celebracions del Mil·lenari

Pau Jorquera

Pau Jorquera / Arxiu particular

Redacció

Monistrol de Montserrat

L'Escolania de Montserrat ja prepara l'arrencada del nou curs 25-26 que s'iniciarà el 4 de setembre amb el nou director musical del cor, el músic i pedagog Pau Jorquera (Barcelona, 1982), fins ara subdirector que relleva Llorens Castelló. A banda de l'entrada d'una nova generació d'escolans, aquest curs també estarà marcat per un calendari de concerts fora del país -es donaran a conèixer els detalls més endavant- i amb la clausura de les celebracions del Mil·lenari.

El relleu al capdavant de la prestigiosa formació coral de veus infantils marca una línia de continuïtat: després de més d'una dècada en el càrrec, a Castelló el succeeix un professional vinculat a l'Escolania, primer com a cap d'estudis d'ensenyaments musicals i, després, com a director adjunt.

