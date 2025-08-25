Les millors imatges de la Festa Major de l’any passat s’exhibeixen al Casino

El vestíbul de la biblioteca s’omple un any més amb els treballs presentats al Concurs de Fotografia que convoca Foto Art Manresa

L’acte de lliurament de premis tindrà lloc aquest dijous, 28 d'agost, i l’exposició estarà oberta fins al 5 de setembre

Imatge de l'acte de lliurament de premis i inauguració de l'exposició de l'any passat

Imatge de l'acte de lliurament de premis i inauguració de l'exposició de l'any passat / ARXIU/MIREIA ARSO BUSQUETS

Toni Mata i Riu

Toni Mata i Riu

Manresa

Els cinc guardonats amb els premis del Concurs de Fotografia de la Festa Major de Manresa rebran aquest dijous el reconeixement i la recompensa en un acte a la Biblioteca del Casino que servirà per inaugurar l’exposició de les obres presentades a concurs. El certamen organitzat per Foto Art Manresa i l’equipament que l’acull amb l’estesa de les imatges al vestíbul destaca els treballs que es van realitzar fa dotze mesos. Els que seran premiats d’aquí a un any s’hauran de realitzar en aquesta Festa Major que tenim a tocar.

El Premi d’Honor d’enguany, que mostrem al costat d’aquestes línies, correspon a Andrés Rozo, mentre que el Primer Premi és per a Amadeu Corrons. El Segon Premi se l’ha adjudicat Gabriela Rozo. Per la seva part, Miquel Martínez és el guanyador de la categoria Festa Major Infantil. Francesc Bastardas és l’autor de la imatge mereixedora del guardó que atorga Regió7.

L’exposició mostrarà el conjunt dels treballs que es van presentar al concurs, entre els quals els espectacles de foc sovint tenen molta presència. La mostra es podrà visitar fins al 5 de setembre, en horari d’obertura de la biblioteca, i l’entrada és gratuïta. L’acte de lliurament dels premis tindrà lloc aquest dijous, 28 d’agost, a partir de les 7 de la tarda.

Tres propostes expositives al Casino i una altra al Cercle Artístic

La Festa Major té en actes com el Correfoc i el Castells de Foc els plats forts del menú, però l’art i les exposicions són també part indispensable del programa. Aquest proper dijous arrenca la gran celebració ciutadana amb diverses aportacions en aquest sentit. Si a les 19 h s’inaugura la mostra del concurs de fotografia, mitja hora més tard l’activitat es traslladarà al pis inferior de l’edifici del Casino, concretament a l’Espai7, amb la lectura del veredicte i la inauguració del Concurs Exposició d’Artistes Manresans, que arriba a la 95a edició amb el Cercle Artístic de Manresa al capdavant. A les 20 h, canvi d’escenari perquè a la sala gran es procedirà a inaugurar la mostra «Un gest d’arrel. Exposició fotogràfica de Roser Blanch», que estarà oberta fins al 19 d’octubre. El divendres, a les 20 h, l’Espai d’Art del Cercle Artístic acollirà l’obertura de «Plaers», un projecte pictòric de Josep Maria Sarrate que es podrà visitar fins al 19 de setembre.

LES CINC FOTOGRAFIES PREMIADES

Premi d'Honor, d'Andrés Rozo

Premi d'Honor, d'Andrés Rozo / A. R.

Primer Premi, d'Amadeu Corrons

Primer Premi, d'Amadeu Corrons / A. C.

Segon Premi, de Gabriela Rozo

Segon Premi, de Gabriela Rozo / G. R.

Premi Festa Major Infantil, de Miquel Martínez

Premi Festa Major Infantil, de Miquel Martínez / M. M.

Premi Regió7, de Francesc Bastardas

Premi Regió7, de Francesc Bastardas / F. B.

