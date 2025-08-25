Necrològiques

Mor als 96 anys Jerry Adler, actor de la sèrie ‘Los Soprano’

L'actor va desenvolupar una extensa trajectòria en el teatre, si bé no va començar a aparèixer en cine i televisió fins als anys 90

Jerry Adler

Jerry Adler / | RICHARD DREW / AP

Redacció

Barcelona

L’actor i director teatral Jerry Adler, reconegut mundialment pel seu paper com a Herman Hesh Rabkin en l’aclamada sèrie Los Soprano, ha mort als 96 anys, segons va informar la seva família dissabte passat.

La notícia la va confirmar també el seu amic Frank J. Reilly, que li va dedicar un emotiu missatge a les xarxes socials amb fotografies de l’intèrpret en diferents etapes de la seva carrera. "El gran actor, el meu amic Jerry Adler, ens ha deixat avui als 96 anys. No està malament per a algú que no va començar a actuar fins als 65", va escriure.

Adler va desenvolupar una extensa trajectòria en el teatre, si bé no va començar a aparèixer en cine i televisió fins als anys 90, quan va participar en la pel·lícula de Woody Allen Misteriós assassinat a Manhattan (1993). A partir de llavors, va treballar en sèries com Mad about you, Rescue me, The good wife i Transparent.

La seva consagració va arribar gràcies a HBO, interpretant Hesh Rabkin, un exproductor musical i prestamista que es va convertir en un dels assessors més pròxims de Tony Soprano (James Gandolfini, finat el 2013). El seu personatge va aparèixer des de l’episodi pilot de la sèrie el 1999 fins al final, el 2007.

A més de la seva carrera davant les càmeres, Adler va estar lligat durant dècades al teatre, i era germà de la professora d’interpretació Stella Adler, una de les figures més influents en la formació actoral del segle XX.

