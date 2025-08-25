Mor l'actriu Verónica Echegui als 42 anys
La intèrpret madrilenya ha mort aquest diumenge després de ser ingressada a l'hospital 12 d'Octubre
Carlos Merenciano
Un dia trist per al cinema i la televisió espanyola: l'actriu Verónica Echegui ha mort als 42 anys, després de diversos dies d'ingrés a l'Hospital de La Paz de Madrid. Segons confiman fonts del seu entorn a El País, l'actriu hauria mort durant el dia d'ahir, diumenge 24 d'agost, i la seva capella ardent serà instal·lada en el propi Hospital.
Echegui va iniciar la seva carrera en 2006 amb la pel·lícula 'Yo soy la Juani', dirigida per Bigas Luna, on va donar vida a una jove inconformista que li va valer la nominació al Goya com a actriu revelació. Aquest va ser l'inici d'una trajectòria marcada per interpretacions potents, com les de'El patio de mi cárcel' i 'Katmandú, un espejo en el cielo', totes dues candidates també al Goya en la categoria de millor actriu protagonista, a més de treballs en títols com 'La gran família espanyola', 'Explota Explota' o 'Objetos'.
En els últims anys havia compaginat cinema i televisió, amb sèries com 'Intimidad' o 'Los pacientes del doctor García', i recentment havia estrenat 'A muerte', una comèdia per a Atresplayer que havia triomfat al mig món gràcies a la seva estrena internacional en Apple TV+.
Fa dos mesos, en conversa amb YOTELE, Echegui reflexionava precisament sobre la mort. “És un tabú, perquè no és una cosa que en el col·legi, per exemple, ens ensenyen. No ens parlen sobre la mort. Sembla com que és una cosa que no existeix, no és aquí, però no obstant això tots morirem, i ningú ho comenta”, explicava en aquella entrevista.
