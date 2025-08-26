El creador de continugt Norman López reivindica la importància de jugar en català: "Ens cal més consciència lingüística entorn del videojoc"
El manresà considera que el "panorama ha canviat", però encara falten un gran nombre de videojocs traduïts
Eli Don / Esteve Vallmajor Diez de Andino / Mar Martí (ACN)
Cada vegada són més els creadors de contingut de videojocs que opten per l'ús del català en els seus espais digitals. És el cas del manresà Norman López - (LopezNorman44) o la Susana Pérez (Simmer Valenciana) que s'han fet un lloc a internet amb els seus respectius projectes gràcies a un públic "molt fidel". D'altres, com en Gerard Cruset, han passat de crear contingut a capitanejar una proposta com el Good Game Generation, centrat a fer activitats lúdiques per promoure un ús conscient dels videojocs. Si bé tots ells coincideixen que el sector passa per un bon moment, també creuen que una aposta més valenta pel català faria "molt bé per la llengua". "Si un 'Gran Theft Auto' (GTA) tingués doblatge, seria bèstia", assegura Cruset a l'ACN.
El manresà Norman López va començar a fer els primers passos el 2020, quan a través de la cooperativa Gedi va impulsar un projecte de divulgació i creació de contingut sobre videojocs en català. En aquell moment hi havia una plataforma que despuntava molt: Twitch, amb molta gent fent streaming. "En un inici fèiem tornejos de 'Fortnite', però el contingut es va acabar centrant més en els meus interessos, que és la simulació d'automobilisme en entorns virtuals", relata.
Des de fa uns anys, López col·labora en l'impuls del saló del gaming en català, el Saga, i, més recentment, ha portat la seva experiència en el món dels directes cap a altres sectors. "Hem creat un mitjà que es diu 'El Gancho', i ens dediquem a crear contingut sobre bàsquet i, especialment, sobre el Baxi Manresa", detalla. La formula, però, és aplicable a altres mercats sempre que es faci amb un to "informal" però garantint "el rigor que pertoca". "Vam fer, per exemple, una transhumància de cabres pel mig de Manresa", sosté, "estem fent informació i entreteniment alhora".
Pel que fa al País Valencià, una de les seves creadores de contingudes més conegudes és la Simmer Valenciana, que fa sis anys que toca totes les tecles de la indústria del videojoc. "No em considero una streamer de números", subratlla. Actualment, es caracteritza per fer divulgació de temes que van des de la professionalització de la indústria a videojocs en concret, on acostuma a consumir tres grans gèneres: "terror, RPG i simuladors de vida". Tot i això, admet que parla d'un ventall molt variat de títols.
Un altre dels grans pals de paller del projecte de la Simmer és "donar visibilitat a les dones". Per una banda, disposa d'un programa que es diu 'Gaming en femení', i per altre col·labora activament en el projecte de Good Game Generation: 'Visibilitzant les gamers'. "La creació de contingut en català no se salva de tenir persones i espais molt masculinitzats on es minimitza la imatge o la feina de la dona", explica. En aquest sentit, lamenta que siguin poques les que són "directes" i les que ho són poden ser "molt criticades". "A mi aquestes coses em fan voler treballar més perquè la presència de la dona sigui més ferma al sector", afegeix.
Precisament, un dels cofundadors de Good Game Generation és en Gerard Cruset, que es dedica a crear contingut per aquest projecte nascut fa tres anys. "Bàsicament, el que fem és apropar els videojocs a la gent, parlar del seu potencial positiu, però també dels perills i les coses negatives que hem de vigilar", apunta. Ho fan a través de Twitch, Youtube, Instagram i TikTok
A partir d'aquest any, Cruset avança que estan buscant un local presencial per portar allà moltes de les activitats que fan en línia. "Sabem que amb els videojocs encara hi ha una barrera de prejudicis que és més fàcil de trencar així, sobretot amb els pares dels nens i nenes", diu.
L'ús del català al sector, una assignatura pendent
Si bé l'oferta de videojocs en català, així com la possibilitat de trobar referents que en parlin en aquesta mateixa llengua ha anat a l'alça, també és ben cert, segons els creadors entrevistats a l'ACN, que queda molta feina per fer. La Simmer reconeix que sent una "responsabilitat" com a figura pública i subratlla la importància de "continuar picant pedra". "A mi m'han dit de fer campanyes en castellà, i també m'han insinuat que podria créixer més, però no ho vull fer, perquè no em sento còmoda", insisteix.
També considera que els grans estudis de la indústria s'han de començar a "creure" que es tracta d'una llengua "vàlida" pels seus projectes i que hi ha una gran comunitat de jugadors que es beneficiaria. "Al final estem parlant d'activisme per part seva i també nostra a l'hora de comprar per donar suport a aquella persona que ha cregut que el seu projecte ha d'estar en la seva llengua", assenyala, deixant clar que a Catalunya els jocs haurien de sortir directament en anglès, castellà i català.
Per López, si bé és veritat que el "panorama ha canviat", sobretot pel que fa a la professionalització, amb un públic "molt proper i fidel", encara falten un gran nombre de videojocs traduïts. "Molta gent juga de forma més casual i quan es compra un joc no busca si està traduït al català", lamenta. Un exemple és el 'Minecraft'. "Estem parlant del joc més jugat de la història, cosa que mostra que ens cal més consciència lingüística entorn del videojoc", reivindica.
De fet, hi ha títols que pel creador de contingut podrien fer "molt bé" per la llengua com per exemple, el fins fa recentment denominat 'FIFA'. "S'està intentant que les grans desenvolupadores treguin videojocs traduïts al català, però no tinc massa clar el que pensen elles sobre això", reconeix, tot i això afegeix que aquest fet podria provocar que tot l'ecosistema passi a acceptar el català com una llengua important a l'entorn digital.
Precisament Cruset, recorda que part de la dificultat rau en com de "complicat" és aquest ecosistema que, sovint, es caracteritza també per ser "molt competitiu". "Hi ha molta demanda, molta gent que s'hi vol posar i molts projectes que viuen d'il·lusió", detalla. "Per desgràcia a les xarxes i als videojocs hem normalitzat que el català no sigui tan normal i que aparegui de forma esporàdica", relata.
Per això, en la línia de López creu que un pas decisiu seria poder disposar d'un videojoc esperat en català, com per exemple el 'GTA', sigles del 'Gran Theft Auto', que sortirà el pròxim any 2026. "Seria una barbaritat", afirma, "però el problema és que no sé si voldrien fer una cosa així".
Pros i contres dels videojocs
Preguntats pels pros i contres dels videojocs, els diferents creadors de contingut tenen clar que els avantatges passen per davant dels inconvenients. "Si la història és bona, la seva assimilació acostuma a ser molt més intensa i per mi això és el més important", assegura López. A més, deixa clar que hi ha altres aspectes a destacar com "la millora de reflexos, l'atenció i la psicomotricitat"; tot i això, si s'ha de quedar amb una sola cosa, seria el fet de viure "històries en primera persona".
La Simmer, per la seva banda, insisteix en l'ampli ventall de possibilitats que ofereixen els títols que es poden trobar al mercat. "Nosaltres tenim un paper important, però també el tenen les famílies, que els han de començar a veure els videojocs com una cosa educativa, amb una història, uns mons i uns paisatges equivalents als que et pots trobar quan obres un llibre", recorda.
Per Cruset s'ha de començar a desvincular el verb "jugar" d'una acció que fan els nens. "En anglès el verb 'play' es fa servir per a moltes coses i no es relaciona només amb la infància", afegeix. "Descobrir aventures, nous mons i sobretot equivocar-te, que és una cosa que també pot passar a la vida real", narra, "quan descobreixes totes aquestes possibilitats el procés es converteix en un gaudi".
D'altra banda, pels streamers encara hi ha factors que es podrien millorar com per exemple la representació. "Els equips no són variats culturalment i això quan jugues, es nota", afirma la Simmer, que també critica els acomiadaments massius a la indústria i avisa dels perills de la IA generativa. Per López s'ha de prestar especial atenció a la introducció de les mecàniques d'atzar, un "gran problema" al món dels videojocs.
"Les desenvolupadores han vist que pot ser la gallina dels ous d'or i s'ha instaurat moltíssim, però no pot ser que jocs indicats per a majors de tres anys tinguin aquestes mecàniques, trobo que és realment perillós", avisa. Finalment, a Cruset li preocupa la "toxicitat" d'alguns videojocs competitius o de més d'un jugador. "Els nens i les nenes troben darrere de la pantalla una barrera molt gran amb la que senten que no tenen una empatia", recorda, "és una cosa que s'ha de gestionar perquè falta molta educació digital".
